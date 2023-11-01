NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

欧盟代理

稳定的欧洲静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 欧洲，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的欧洲代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

游戏体验非常棒！没有地理限制，速度惊人。5/5

Gamer_GalFineProxy 内部平台译自英语来源

FineProxy提供的地点种类丰富。它让我可以访问内容并模拟不同地区的浏览，没有任何问题。这对测试本地化网站尤其有用。

Asad JanDieg, 去年译自英语来源

负载下速度

我已经用了FineProxy好几个月了，我会一直选择他们作为我的高级代理服务。从没遇到过问题。

alexTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

快速可靠的代理服务，具优异的运行时间、优质支持和实惠的价格。非常适合安全浏览和自动化任务！

MargaretSaasHub, 去年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

他们提供高速、安全的代理，带宽无限，价格实惠，并为所有用户提供用户友好的体验。这是一项非常不错的服务，我推荐fineproxy.org 100%。

DJFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
Allegro、Zalando、Bol.com——用数据中心代理还是 ISP 代理？Allegro 最严格

Allegro 最为严格——来自波兰境外的数据中心 IP 会被即时封锁。使用波兰 IP 的 ISP 代理可以通过。Zalando 和 Otto 没那么激进，但仍会标记来自云服务商（AWS、Hetzner）的数据中心 IP 段。Bol.com（荷兰）较为温和——数据中心代理可用于基础价格查询，ISP 代理适合持续抓取。如需跨平台的欧盟监控，使用各目标国家的 ISP 代理是最稳妥的选择。通过匿名欧盟代理方案，每个 IP 拥有独立的 SSL 证书且不带转发头信息——目标网站只会看到一个普通的本地用户。

Cookie 同意横幅导致爬虫中断——怎么解决？多数欧盟爬虫会遇到

大多数欧盟爬虫都会遇到这个问题：同意弹窗在内容加载前就阻挡了页面。只有 15% 的欧盟网站达到最低合规标准，这意味着其余网站的同意流程要么存在缺陷，要么具有误导性。无头浏览器需要以编程方式接受 Cookie（点击正确的按钮），或者在忽略横幅的情况下加载页面。某些 CMP（同意管理平台）会注入一个覆盖层，通过 CSS 隐藏页面内容——您需要在解析前移除该元素。代理无法直接解决这个问题，但本地欧盟 IP 能确保您看到与真实用户相同的横幅，这对合规测试至关重要。

Netflix DE、Netflix FR、Netflix IT——内容库不同吗？

是的。由于版权授权差异，Netflix 各国内容库不同。《内容可携带性法规》允许欧盟居民旅行时临时保留其本国内容库，但不会合并各国内容库。要查看法国可用的内容，您需要法国 IP。要对比 5 个欧盟国家的内容库，您需要 5 个对应国家的 IP。FineProxy 按国家销售，而非按地区销售。

用于价格监控的最佳欧洲代理服务是哪个？取决于规模

48 小时代理. 根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

实时欧洲代理
每 15 分钟更新

免费的欧洲公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
217 在线·需要更多？ →
46.47.197.210:3128
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Russia
2.03 Mbps
100.0%
1 小时前
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Russia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 小时前
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 小时前
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Switzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.20 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 小时前
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.52 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 小时前
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.27 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 小时前
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 小时前
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Luxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 小时前
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 小时前
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Poland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 小时前
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.29 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 小时前
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
942 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
972 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
998 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 小时前
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
1.10 Mbps
99.6%
1 小时前
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 小时前
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 小时前
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 小时前
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 小时前
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
888 Kbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
878 Kbps
100.0%
1 小时前
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Romania
881 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 小时前
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 小时前
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 小时前
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 小时前
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英France · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 小时前
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英The Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 小时前
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Russia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 小时前
正在显示 15 页，共 217

指南

免费欧洲代理列表

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

请注意： 下面列出的代理 不是我们的高级服务器代理。这是一个 公共免费列表 从开放源收集——适用于测试或基本使用。

同一产品，不同价格——为什么欧盟代理很重要

数字服务增值税（VAT）从卢森堡的 17% 到匈牙利的 27% 不等。同一个订阅、同一款 SaaS 产品——最终价格因您浏览所在国家而异。使用德国的欧洲代理，您看到的是 19% 的增值税价格；使用芬兰的代理则显示 25.5%（2024 年 9 月上调）。在整个欧盟进行价格情报分析的企业需要来自多个国家的 IP——不是一个笼统的 欧洲 IP，而是逐国精准访问。

这不仅仅是增值税的问题。航空公司、酒店、租车和软件都会根据地理位置调整定价。法国 IP 在 Booking.com 上看到的结果与波兰 IP 不同。Amazon.de、Amazon.fr、Amazon.it——三个独立的商品目录、三套定价体系、三组不同的卖家。

从单一非欧盟 IP 监控所有平台，您只能看到 游客 版内容。欧盟的《内容可携带性法规》（2017 年）允许欧盟居民跨境访问其流媒体订阅——但非欧盟用户会被完全屏蔽，而各国特定内容库（如 Netflix 德国版与 Netflix 法国版）仍然需要对应国家的 IP。

GDPR 与数据抓取——哪些能做，哪些不能做

数据公开可见不等于获得了抓取许可。根据 GDPR，您需要合法依据—— 合法利益 需要通过有据可查的三部分测试：目的性、必要性以及与隐私权的平衡。GDPR 中的个人数据包括姓名、电子邮箱、用户名、照片和 IP 地址。法国数据保护机构 CNIL 已对抓取公开发布数据的公司进行了处罚。

低风险数据：产品价格、库存水平、公开商业信息、招聘信息。灰色地带：附有个人身份信息的任何数据。使用欧盟代理服务器不会改变法律框架，但会改变您看到的内容——价格、商品可用性和页面内容都会因国家不同而变化。对于广告验证和合规监控，您需要看到本地用户所看到的内容，包括 Cookie 同意横幅。仅 15% 的欧盟网站拥有最低限度合规的同意界面（2025 年对 31 个国家的研究结果）。要跨市场进行验证，您需要来自每个国家的 IP。

欧洲电商：各国差异化反爬虫机制

Allegro（波兰）会直接封锁数据中心 IP——需要使用波兰 IP 的 ISP 代理或住宅代理。Zalando、Otto、Bol.com 运行类似的防护机制，并叠加了地理限制。每个电商平台都有各自的 WAF、速率限制和 JavaScript 渲染要求。从德国数据中心 IP 抓取 Allegro 不会返回任何数据。

欧洲代理市场的现实正是如此：您不是购买一个笼统的 欧洲代理 池，而是购买德国 IP 用于 Amazon.de、荷兰 IP 用于 Bol.com、波兰 IP 用于 Allegro。FineProxy 提供覆盖欧洲各国的数据中心代理ISP IPv4 代理。数据中心代理使用自有 ASN，按 IP 固定费率收费，无限流量。ISP 代理使用本地运营商——能通过那些标记数据中心 IP 段的平台的 IP 类型检测。FineProxy 的欧洲 IP 地址速度可达 500 Mbps，支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5。付款后，IP 立即出现在您的控制面板中——添加您的工作 IP 到白名单，支持以 IP:port 格式导出或通过 API 获取。最低订购量：100 个 IP。