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EU 프록시

안정적인 고정 유럽 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 Europe 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 European proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

게임용으로 정말 훌륭합니다! 더 이상 지역 제한이 없고 속도도 놀랍습니다. 5/5

Gamer_GalFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fineproxy가 제공하는 지역의 다양성이 환상적입니다. 문제없이 여러 지역에서 콘텐츠에 접근하고 브라우징하는 상황을 재현할 수 있습니다. 현지화된 웹사이트를 테스트할 때 특히 유용했습니다.

Asad JanDieg, 작년영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

몇 달 동안 FineProxy를 이용해 왔으며, 앞으로도 항상 프리미엄 프록시 서비스로 선택할 것입니다. 문제가 생긴 적이 한 번도 없습니다.

alexTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

뛰어난 가동 시간, 훌륭한 지원, 합리적인 가격을 갖춘 빠르고 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 안전한 브라우징과 자동화 작업에 완벽합니다!

MargaretSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

모든 사용자에게 무제한 대역폭, 저렴한 가격, 사용자 친화적인 경험과 함께 빠르고 안전한 프록시를 제공합니다. 정말 좋은 서비스이며 fineproxy.org를 100% 추천합니다.

DJFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Allegro, Zalando, Bol.com — 데이터센터 또는 ISP?Allegro가 가장 엄격합니다

Allegro가 가장 엄격합니다 — 폴란드 외부의 데이터센터 IP는 즉시 차단됩니다. 폴란드 IP를 가진 ISP 프록시는 통과합니다. Zalando와 Otto는 덜 공격적이지만 클라우드 제공업체(AWS, Hetzner)의 데이터센터 대역은 여전히 감지합니다. Bol.com(네덜란드)은 중간 수준으로 — 기본적인 가격 확인에는 데이터센터가 작동하고, 지속적인 스크래핑에는 ISP가 필요합니다. 다중 플랫폼 EU 모니터링의 경우, 각 대상 국가의 ISP 프록시가 가장 안전한 선택입니다. 익명 프록시 EU 설정을 사용하면 각 IP에 고유한 SSL 인증서가 할당되고 포워딩 헤더가 없어 — 대상 사이트에는 일반 현지 사용자로 표시됩니다.

쿠키 동의 배너가 스크래퍼를 중단시킵니다 — 해결 방법이 있습니까?대부분의 EU 스크래퍼가

대부분의 EU 스크래퍼가 겪는 문제입니다. 콘텐츠가 로드되기 전에 동의(Consent) 팝업이 페이지를 차단합니다. EU 사이트 중 최소한의 규정을 준수하는 비율은 15%에 불과하며, 나머지는 동의 절차가 깨져 있거나 조작적입니다. 헤드리스 브라우저는 쿠키를 프로그래밍 방식으로 수락(올바른 버튼 클릭)하거나 배너를 무시하고 페이지를 로드해야 합니다. 일부 CMP(Consent Management Platform)는 콘텐츠를 CSS로 숨기는 오버레이를 삽입하므로, 파싱 전에 해당 요소를 제거해야 합니다. 프록시가 이 문제를 직접 해결하지는 않지만, 로컬 EU IP를 사용하면 실제 사용자가 보는 것과 동일한 배너를 확인할 수 있으며, 이는 컴플라이언스 테스트에 중요합니다.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — 카탈로그가 다릅니까?그렇습니다

그렇습니다. Netflix 카탈로그는 라이선스 계약으로 인해 국가별로 다릅니다. EU 이동성 규정(Portability Regulation)에 따라 EU 거주자는 여행 중에도 일시적으로 자국 카탈로그를 이용할 수 있지만, 카탈로그가 통합되는 것은 아닙니다. 프랑스에서 제공되는 콘텐츠를 확인하려면 프랑스 IP가 필요합니다. EU 5개국의 카탈로그를 비교하려면 국가별 IP 5개가 필요합니다. FineProxy는 지역 단위가 아닌 국가 단위로 판매합니다.

가격 모니터링에 가장 적합한 유럽 프록시 서비스는 무엇입니까?규모에 따라 다릅니다

48시간 프록시. 작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

실시간 유럽 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 유럽 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
217 온라인·더 필요하십니까? →
46.47.197.210:3128
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Russia
2.03 Mbps
100.0%
1 시간 전
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Russia · Moscow
473 Kbps
93.6%
1 시간 전
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.22 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.146:80
Cloudflare London, LLC· 1464 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.23 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Switzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.192:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.20 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.47 Mbps
99.9%
1 시간 전
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.52 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.55 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.51 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.26 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 시간 전
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.27 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.41 Mbps
99.9%
1 시간 전
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.47 Mbps
99.6%
1 시간 전
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Luxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
99.9%
1 시간 전
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.37 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Poland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 시간 전
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.24 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.29 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.39 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.32 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.33 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.36 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.34 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.35 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.38 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.40 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.41 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.42 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.45 Mbps
98.8%
1 시간 전
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.43 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.44 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.46 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.47 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.63:80
Cloudflare London, LLC· 1919 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
938 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
942 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
972 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
998 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.47:80
Cloudflare London, LLC· 1603 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.67:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.240:80
Cloudflare London, LLC· 1622 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.150:80
Cloudflare London, LLC· 1524 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.60:80
Cloudflare London, LLC· 1511 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.236:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.82:80
Cloudflare London, LLC· 1605 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.197:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.101:80
Cloudflare London, LLC· 1618 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.193:80
Cloudflare London, LLC· 1641 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.86:80
Cloudflare London, LLC· 1604 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.85:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.185:80
Cloudflare London, LLC· 1584 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.14 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.227:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.13 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.124:80
Cloudflare London, LLC· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.216:80
Cloudflare London, LLC· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.10:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.211:80
Cloudflare London, LLC· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.11 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.10 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.09 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.161:80
Cloudflare London, LLC· 1699 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.8:80
Cloudflare London, LLC· 1691 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.06 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.44:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.224:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.04 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
1.10 Mbps
99.6%
1 시간 전
45.131.6.199:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.98:80
Cloudflare London, LLC· 1556 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.108:80
Cloudflare London, LLC· 1550 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.16 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.32:80
Cloudflare London, LLC· 1531 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.200:80
Cloudflare London, LLC· 1528 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
1.18 Mbps
100.0%
1 시간 전
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 시간 전
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 시간 전
45.131.5.243:80
Cloudflare London, LLC· 2092 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
860 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.93:80
Cloudflare London, LLC· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
854 Kbps
99.6%
1 시간 전
45.131.4.59:80
Cloudflare London, LLC· 2263 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
795 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.69:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.73:80
Cloudflare London, LLC· 2066 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
871 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.5.68:80
Cloudflare London, LLC· 2063 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
873 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.7.198:80
Cloudflare London, LLC· 2049 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
878 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.107:80
Cloudflare London, LLC· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
881 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
888 Kbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.6.65:80
Cloudflare London, LLC· 2055 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
878 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Romania
881 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
872 Kbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명The Netherlands
876 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명United Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 시간 전
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트France · Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 시간 전
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트The Netherlands · Dronten
558 Kbps
33.5%
1 시간 전
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Russia · St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 시간 전
표시 15 / 217

가이드

무료 유럽 프록시 목록

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

참고 사항: 아래에 나열된 프록시는 다음과 같습니다. 프리미엄 서버 프록시가 아닙니다. 이것은 공개 무료 목록 오픈 소스에서 수집한 것으로 테스트나 기본적인 사용에 유용합니다.

같은 제품, 다른 가격 — EU 프록시가 중요한 이유

디지털 서비스에 대한 부가가치세(VAT)는 룩셈부르크 17%에서 헝가리 27%까지 다양합니다. 같은 구독, 같은 SaaS인데도 접속하는 국가에 따라 최종 가격이 달라집니다. 독일 프록시를 사용하면 19% VAT 가격이 표시됩니다. 핀란드 프록시를 사용하면 25.5%(2024년 9월 인상)가 표시됩니다. EU 전역에서 가격 인텔리전스를 운영하는 기업은 하나의 「유럽」 IP가 아니라 여러 국가의 IP, 즉 국가별 타겟팅 접근이 필요합니다.

이것은 단순히 부가가치세(VAT)만의 문제가 아닙니다. 항공사, 호텔, 렌터카, 소프트웨어 모두 지역에 따라 가격을 조정합니다. 프랑스 IP로 접속하면 폴란드 IP와는 다른 Booking.com 결과가 표시됩니다. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — 세 개의 별도 카탈로그, 세 가지 가격 구조, 세 그룹의 판매자가 존재합니다.

EU 외부의 단일 IP로 이 모든 것을 모니터링하면 「관광객」 버전만 보게 됩니다. EU 이동성 규정(2017)에 따라 거주자는 국경을 넘어 스트리밍 구독에 접근할 수 있지만, EU 외부 사용자는 완전히 차단되며, 국가별 카탈로그(Netflix DE vs Netflix FR)를 확인하려면 여전히 올바른 IP가 필요합니다.

GDPR과 스크래핑 — 허용되는 것과 허용되지 않는 것

공개적으로 접근 가능하다고 해서 스크래핑에 동의한 것은 아닙니다. GDPR에 따르면 합법적 근거가 필요하며, 「정당한 이익(legitimate interest)」을 주장하려면 목적, 필요성, 프라이버시 권리와의 균형을 다루는 3단계 문서화된 테스트가 요구됩니다. GDPR상 개인정보에는 이름, 이메일, 사용자명, 사진, IP 주소가 포함됩니다. 프랑스 CNIL은 공개적으로 게시된 데이터를 스크래핑한 기업에 벌금을 부과한 바 있습니다.

리스크가 낮은 대상: 제품 가격, 재고 수준, 공개 비즈니스 목록, 채용 공고. 회색 영역: 개인 식별 정보가 포함된 모든 것. EU 프록시 서버가 법적 프레임워크를 변경하지는 않지만, 보이는 내용은 달라집니다 — 가격, 재고, 콘텐츠 모두 국가에 따라 변합니다. 광고 검증 및 컴플라이언스 모니터링을 위해서는 쿠키 동의 배너를 포함하여 현지 사용자가 보는 것과 동일한 화면을 확인해야 합니다. EU 웹사이트 중 최소한의 동의 인터페이스 규정을 준수하는 비율은 15%에 불과합니다(2025년 31개국 대상 조사). 시장별 검증을 위해서는 각 국가의 IP가 필요합니다.

유럽 이커머스: 국가별 안티봇 대응

Allegro(폴란드)는 데이터센터 IP를 즉시 차단합니다 — 폴란드 IP가 포함된 ISP 또는 주거용 프록시가 필요합니다. Zalando, Otto, Bol.com도 지역 제한을 추가한 유사한 보호 체계를 운영합니다. 각 마켓플레이스마다 고유한 WAF, 속도 제한, JavaScript 렌더링 방식이 있습니다. 독일 데이터센터 IP로 Allegro를 스크래핑하면 아무런 결과도 반환되지 않습니다.

유럽 프록시 시장은 이러한 현실을 반영합니다. "유럽 프록시"를 하나의 풀로 구매하는 것이 아니라, Amazon.de용 독일 IP, Bol.com용 네덜란드 IP, Allegro용 폴란드 IP를 개별적으로 구매하는 것입니다. FineProxy는 유럽 각국에 걸쳐 데이터센터ISP IPv4 프록시를 제공합니다. 데이터센터 프록시는 자체 ASN에서 운영되며, IP당 정액 요금에 무제한 트래픽을 지원합니다. ISP 프록시는 현지 통신사 기반으로 운영되어 데이터센터 대역을 감지하는 플랫폼의 IP 유형 검사도 통과합니다. FineProxy의 유럽 IP 주소는 최대 500 Mbps의 속도를 제공하며, HTTP/HTTPS 및 SOCKS5를 지원합니다. 결제 완료 후 대시보드에 IP가 즉시 표시되며, 작업용 IP를 화이트리스트에 등록하고 IP:port 또는 API 형식으로 내보낼 수 있습니다. 최소 주문 수량: 100 IP.