기준일 2026년 8월 17일 인쇄

💳 결제 옵션#

프록시를 빠르게 활성화할 수 있도록 안전하고 편리한 다양한 결제 수단을 제공합니다:

USDT (TRC20, ERC20, TON)

BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON

USDC (ERC20, Arbitrum)

은행 카드 & 결제 서비스#

Stripe (Visa, MasterCard, American Express 등)

Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay 및 Paddle을 통한 기타 결제 수단)

카드 직접 결제 (Visa, MasterCard 등)

UnionPay

러시아 사용자를 위한 현지 결제 옵션#

FreeKassa를 통한 러시아 은행 카드 & SBP

Intercards (러시아 은행 카드)

SBP

WebMoney

기타 결제 방법#

PayPal (이용 가능한 지역에 한함)

계좌 이체 / 은행 송금

참고: 이용 가능한 결제 수단은 국가에 따라 다를 수 있으며, 수시로 변경될 수 있습니다. 결제 시 최신 목록을 확인하시거나 다음을 통해 고객 지원팀에 문의해 주세요. 티켓 시스템.

결제 옵션

🚀 배송 & 활성화#

FineProxy는 완전한 디지털 서비스입니다. 프록시는 온라인으로 제공되며, 결제가 성공적으로 확인되면 자동으로 활성화됩니다.

웹사이트에서 프록시 패키지를 선택하세요. 원하시는 결제 수단으로 결제하세요. 결제가 확인되면 프록시가 자동으로 활성화됩니다. 대시보드에서 IP, 포트, 인증 정보 또는 IP 인증(IP 화이트리스트) 등 프록시 상세 정보를 확인하세요.

📦 포함 사항#

전용 또는 공유 IP 패키지 (플랜에 따라 상이)

프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, SOCKS5, UDP (특정 플랜에 한함)

무제한 대역폭 (별도 명시가 없는 한)

IP 로테이션, 필터링, 프록시 모니터링 기능이 포함된 클라이언트 대시보드 (플랜에 따라 제공 여부 상이)

티켓 시스템을 통한 기술 지원

도움이 필요하시면 티켓 시스템을 통해 고객 지원팀에 문의해 주세요.

다음 이메일로도 연락하실 수 있습니다 📩 [email protected]

💬 웹사이트에서 실시간 채팅을 이용하실 수 있습니다.