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결제 방법 & 배송
지원되는 결제 방법, 결제 처리 방식 및 FineProxy 주문 확인 후 절차를 안내합니다.
기준일 2026년 8월 17일
💳 결제 옵션#
프록시를 빠르게 활성화할 수 있도록 안전하고 편리한 다양한 결제 수단을 제공합니다:
암호화폐#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
은행 카드 & 결제 서비스#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express 등)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay 및 Paddle을 통한 기타 결제 수단)
- 카드 직접 결제 (Visa, MasterCard 등)
- UnionPay
러시아 사용자를 위한 현지 결제 옵션#
- FreeKassa를 통한 러시아 은행 카드 & SBP
- Intercards (러시아 은행 카드)
- SBP
- WebMoney
기타 결제 방법#
- PayPal (이용 가능한 지역에 한함)
- 계좌 이체 / 은행 송금
참고: 이용 가능한 결제 수단은 국가에 따라 다를 수 있으며, 수시로 변경될 수 있습니다. 결제 시 최신 목록을 확인하시거나 다음을 통해 고객 지원팀에 문의해 주세요. 티켓 시스템.
결제 옵션
🚀 배송 & 활성화#
FineProxy는 완전한 디지털 서비스입니다. 프록시는 온라인으로 제공되며, 결제가 성공적으로 확인되면 자동으로 활성화됩니다.
작동 방식:#
- 웹사이트에서 프록시 패키지를 선택하세요.
- 원하시는 결제 수단으로 결제하세요.
- 결제가 확인되면 프록시가 자동으로 활성화됩니다.
- 대시보드에서 IP, 포트, 인증 정보 또는 IP 인증(IP 화이트리스트) 등 프록시 상세 정보를 확인하세요.
📦 포함 사항#
- 전용 또는 공유 IP 패키지 (플랜에 따라 상이)
- 프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, SOCKS5, UDP (특정 플랜에 한함)
- 무제한 대역폭 (별도 명시가 없는 한)
- IP 로테이션, 필터링, 프록시 모니터링 기능이 포함된 클라이언트 대시보드 (플랜에 따라 제공 여부 상이)
- 티켓 시스템을 통한 기술 지원
❓ 도움이 필요하신가요?#
도움이 필요하시면 티켓 시스템을 통해 고객 지원팀에 문의해 주세요.
다음 이메일로도 연락하실 수 있습니다 📩 [email protected]
💬 웹사이트에서 실시간 채팅을 이용하실 수 있습니다.