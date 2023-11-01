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프랑스 프록시

안정적인 고정 프랑스 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

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플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

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시작 가격

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최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 프랑스 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • 오늘 성공률 French proxy traffic 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

제기한 문제에 기술 지원팀이 즉시 답변했습니다! 우크라이나 시장에서 인정할 만한 업체입니다! 문제 없이 신속하게 작동합니다! 작업 품질을 판단할 수 있는 체험 기간도 있습니다! 매우 만족했고 모두에게 추천합니다!

Viktoriya MarchenkoFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy는 제공되는 IP 수를 기준으로 제가 찾아본 것 중 가장 좋은 가격대를 제시합니다. 기본적인 익명 브라우징과 가끔 지역 제한 콘텐츠에 접근할 때 이곳의 패키지를 사용합니다. 일부 프리미엄 경쟁 업체처럼 화려한 UI는 없을지 몰라도 비용 대비 성능은 따라올 곳이 없습니다. 운영 비용을 아끼려는 누구에게나 훌륭합니다.

Bode HughDieg, 올해영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

몇 달째 FineProxy 프록시 서비스를 사용하고 있으며 매우 만족합니다. 빠른 연결 속도, 신뢰할 수 있는 데이터 보호, 폭넓은 위치 선택 덕분에 인터넷 작업을 위한 훌륭한 도구입니다. 추천합니다!

RobertSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy는 판도를 바꿔 놓았습니다. 속도는 훌륭하고 가동 시간은 일관되며 인터페이스는 사용자 친화적입니다. 질문이 있을 때마다 지원팀이 빠르게 답했습니다. 진정으로 믿을 수 있는 프록시 서비스입니다.

isaac kipropNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David RhodesTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

모든 사용자에게 무제한 대역폭, 저렴한 가격, 사용자 친화적인 경험과 함께 빠르고 안전한 프록시를 제공합니다. 정말 좋은 서비스이며 fineproxy.org를 100% 추천합니다.

DJFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
프랑스 외부에서 접속하면 프랑스 사이트의 가격이 다르게 표시되는 이유는 무엇입니까?프랑스 법률은 가격에

프랑스 법률은 가격에 VAT(TVA — 현재 20%)를 포함하도록 요구합니다. 프랑스가 아닌 IP에서 .fr 쇼핑몰에 접속하면, 사이트가 세전 가격을 표시하거나, 지역별 스토어프론트로 전환하거나, 국내 전용 배송 옵션을 숨길 수 있습니다. LeBonCoin의 경우 비FR 방문자에게는 일부 목록 자체가 로딩되지 않습니다. 프랑스 플랫폼에서 가격이나 재고를 추적하신다면 프랑스 IP가 필수입니다. 그렇지 않으면 실제 프랑스 고객이 보는 것과 일치하지 않는 데이터를 보게 됩니다.

프랑스 사이트에서 동의 배너가 스크래퍼를 계속 중단시킵니다. 프록시가 도움이 됩니까?프록시만으로는 이 문제를

프록시만으로는 이 문제를 해결할 수 없습니다. CNIL(프랑스 데이터 규제 기관)이 GDPR을 엄격히 시행하고 있어, 대부분의 .fr 사이트에는 동의를 완료할 때까지 페이지 콘텐츠를 차단하는 TCF 동의 오버레이가 있습니다. 효과적인 방법은 다음과 같습니다. 동의를 한 번 수락한 후 생성된 TCF 쿠키 문자열을 가져와 이후 모든 요청에 함께 전송하십시오. 또한 헤더에 Accept-Language: fr-FR을 유지하십시오. 이 값이 일치하지 않으면 올바른 쿠키가 있어도 새로운 동의 배너가 다시 표시될 수 있습니다.

.fr 사이트에서 결제 시 추가 인증 단계가 발생합니다. IP 문제일까요?부분적으로는

부분적으로는 그렇지만, 대부분은 규제 때문입니다. PSD2는 EU 전역에서 온라인 결제 시 강력한 고객 인증(SCA)을 요구하며, 프랑스 은행은 이를 3-D Secure를 통해 시행합니다. 이는 프록시 사용 여부와 관계없이 발생합니다. 안정적인 프랑스 IP가 실질적으로 도움이 되는 부분은 결제 세션을 하나의 위치에서 유지하는 것입니다. 결제 과정 중 게이트웨이가 위치 변경을 감지하면 추가 인증 단계가 발생합니다. 또한 참고하실 점은, Carte Bancaire(CB)가 프랑스의 기본 카드 네트워크이므로 모든 .fr 결제 페이지에서 이를 확인하실 수 있습니다.

FR IP가 반드시 필요한 프랑스 플랫폼은 구체적으로 어떤 것이 있습니까?주요 사이트로는 전자제품

주요 사이트로는 전자제품 및 종합 쇼핑몰인 Cdiscount와 Fnac-Darty, 매우 공격적인 지역 필터링을 적용하는 중고 거래 사이트 LeBonCoin, 프랑스 전용 접속만 허용하는 플래시 세일 사이트 Veepee, 현지 마켓플레이스인 Vinted France가 있습니다. Canal+, France.tv, Molotov 등 프랑스 스트리밍 서비스는 프랑스 외 트래픽을 완전히 차단합니다. Google.fr의 SERP 결과도 IP 위치에 따라 달라지므로, FR 프록시 없이 SEO 모니터링을 하면 부정확한 순위 데이터를 얻게 됩니다.

프랑스 웹사이트는 어떤 안티봇 시스템을 사용합니까?대부분의 대형 .fr

대부분의 대형 .fr 도메인은 Akamai를 사용합니다. Cloudflare가 그 다음이며, Imperva는 비교적 드물게 나타납니다. IP 자체는 이들 시스템이 분석하는 요소 중 일부에 불과하며, 브라우저 언어, 시간대, 동의 배너 처리 방식, TLS 핑거프린트가 훨씬 더 중요합니다. 흔한 실수는 429 응답을 받자마자 IP를 교체하는 것입니다. 요청 패턴은 그대로인데 주소만 갑자기 변경되면 의심 점수가 오히려 상승하므로, 대부분의 경우 상황이 악화됩니다. 속도를 낮추고 대기하는 것이 더 효과적입니다.

프랑스용 고정 IP와 로테이션 IP 중 어떤 것을 선택해야 합니까?로그인, 장바구니 유지

로그인, 장바구니 유지, 또는 결제 과정이 포함된 작업에는 고정 프록시를 사용하십시오. 전체 세션 동안 하나의 일관된 IP가 필요합니다. 로테이션 프록시는 상태를 유지할 필요 없는 공개 페이지 스크래핑에 적합합니다. 상품 카탈로그, 검색 결과, 분류 목록 등이 이에 해당합니다. 한 가지 피해야 할 점은 동일한 워크플로에서 두 가지를 혼용하는 것입니다. 고정 IP가 속도 제한에 걸린다고 해서 전체 설정을 로테이션으로 전환하지 마시고, 차단되는 특정 엔드포인트에서만 로테이션을 적용하십시오.

FineProxy는 어떤 종류의 프랑스 프록시를 판매합니까?세 가지

세 가지 옵션이 있습니다. 고정 데이터센터 IPv4는 가장 빠르며, API 호출, 모니터링, 그리고 대상이 IP 유형을 신경 쓰지 않는 모든 용도에 적합한 고정 프랑스 IP입니다. 고정 ISP(고정 주거용) IPv4는 소비자 ISP 명의로 등록되어 일반 가정 연결처럼 보이므로, 대상이 데이터센터 IP 대역을 차단하는 경우 더 나은 선택입니다. 로테이션 프록시는 지역 풀에 프랑스가 포함되어 있으며 각 요청마다 새로운 IP를 제공하므로, 대규모 읽기 전용 스크래핑에 적합합니다. 세 가지 모두 국가 수준(FR)이며, 도시 또는 ASN 선택은 불가합니다. 고정 플랜은 IP당 과금되며 트래픽은 무제한이고, 로테이션은 API 크레딧 기반으로 과금됩니다.

구매 전 테스트가 가능합니까?무료 체험이 제공됩니다

48시간 프록시. 작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

결제 수단Stripe (Visa, Mastercard

Stripe(Visa, Mastercard, EU 발행사) 및 암호화폐 결제가 가능합니다. 청구 통화는 USD이며, 기본 월간 결제로 최대 1년까지 선결제가 가능합니다. 갱신 시 20% 할인이 적용됩니다.

환불24시간 환불 보장

24시간 환불 보장, 별도 사유 불필요. 해당 기간 내에 지원 티켓을 열어 주시면 결제하신 수단으로 환불이 진행됩니다. 통상적으로 영업일 기준 수일 이내에 처리됩니다.

실시간 프랑스 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 프랑스 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
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213.176.73.106:8080
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
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