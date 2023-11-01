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프록시 활용 사례

공개 웹 데이터와 AI 자동화부터 소셜 플랫폼, 마켓플레이스 및 스트리밍까지 필요한 작업에 적합한 프록시 구성을 찾으십시오.

활용 사례 살펴보기 ↓플랜 구성
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

프록시 활용 사례 디렉터리

01

데이터 & 스크래핑

수천 개의 IP를 활용한 대규모 데이터 수집 — 파싱, 모니터링, 자동화에 최적화.

3 가이드
01웹 스크래핑 인기차단 없이 대규모 공개 데이터를 추출하세요02SEOSERP 추적, 순위 모니터링, 키워드 리서치03광고 검증지역별 광고 게재 위치를 확인하세요
02

AI 프록시

전용 IP를 통해 여러 API 키를 분산하여 부하를 분배하고 속도 제한을 방지하세요.

6 가이드
01AI 프록시 허브 허브모든 AI 프록시 솔루션 개요02ChatGPT 인기여러 키에 요청을 분산 처리하세요03DeepSeekDeepSeek API 로드 밸런싱을 위한 전용 IP04GeminiGoogle Gemini API용 프록시 로테이션05ClaudeAnthropic Claude API용 고정 IP06Janitor AIJanitor AI 플랫폼 속도 제한 우회
03

게임 & 트레이딩

대량 작업을 위한 수천 개의 프록시: 조회수 부스팅, 스토어 파싱, 트레이딩.

4 가이드
01Twitch 인기수천 개의 IP를 활용한 대량 조회수 부스팅02Steam 인기스토어 파싱 및 멀티 계정 관리03암호화폐 인기트레이딩 봇 및 거래소 자동화04PlayStationPSN 스토어 접속 및 게이밍 프록시
04

봇 & 자동화

자동화 소프트웨어에 최적화된 고속 프록시.

5 가이드
01봇 허브 허브자동화 프록시 솔루션 전체 개요02스니커 봇스니커즈 드롭을 위한 고속 ISP 프록시03BASBrowser Automation Studio 프록시 연동04ZennoPoster로테이팅 프록시를 활용한 대량 작업 자동화05CaptchaCAPTCHA 해결 서비스용 프록시
05

소셜 & 메시징

소셜 플랫폼에서 다중 계정을 관리하고 인터랙션을 자동화하세요.

9 가이드
01Telegram 인기멀티 계정 관리 및 대량 메시지 발송02WhatsApp비즈니스 메시징 및 대량 아웃리치03Instagram 인기계정 자동화 및 데이터 스크래핑04Discord서버 관리 및 봇 프록시05Twitter (X)멀티 계정 포스팅 및 스크래핑06Facebook광고 계정 및 페이지 관리07Reddit댓글 스크래핑 및 계정 자동화08LinkedIn리드 생성 및 프로필 스크래핑09Snapchat멀티 계정 및 지역 기반 접근
06

미디어 & 스트리밍

지역 제한 콘텐츠에 접근하고 미디어 플랫폼 상호작용을 자동화하세요.

5 가이드
01YouTube 인기조회수 부스팅 및 데이터 추출02YouTube Music모든 지역의 음악을 스트리밍03TikTok 인기조회수, 계정 파밍 및 스크래핑04Spotify모든 국가에서 스트리밍 접근05Netflix지역별 콘텐츠 라이브러리 잠금 해제
07

쇼핑 & 금융

가격 모니터링, 차익거래 및 마켓플레이스 자동화.

4 가이드
01Amazon가격 추적 및 상품 데이터 스크래핑02eBay경매 모니터링 및 리스팅 자동화03Taobao어디서든 중국 마켓플레이스에 접속04아비트라지대규모 크로스 플랫폼 가격 비교
08

기타 활용 사례

니치 플랫폼 및 서비스를 위한 특화 프록시 솔루션.

8 가이드
01Craigslist대규모 광고 게시 및 스크래핑02SIP 프록시VoIP 및 IP 전화 라우팅03OnlyFans콘텐츠 관리 및 다중 계정 운영04LibGen프록시를 통한 라이브러리 접근05DuckDuckGo프라이빗 검색엔진 SERP 스크래핑06Yandex러시아 검색엔진 데이터 수집07소셜 미디어소셜 플랫폼용 프록시 종합 가이드08스트리밍스트리밍 서비스용 프록시 종합 가이드

프록시 플랜을 구성하십시오.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기