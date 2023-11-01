프록시 활용 사례
공개 웹 데이터와 AI 자동화부터 소셜 플랫폼, 마켓플레이스 및 스트리밍까지 필요한 작업에 적합한 프록시 구성을 찾으십시오.
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리
프록시 활용 사례 디렉터리
3 가이드
데이터 & 스크래핑
수천 개의 IP를 활용한 대규모 데이터 수집 — 파싱, 모니터링, 자동화에 최적화.
6 가이드
AI 프록시
전용 IP를 통해 여러 API 키를 분산하여 부하를 분배하고 속도 제한을 방지하세요.
4 가이드
게임 & 트레이딩
대량 작업을 위한 수천 개의 프록시: 조회수 부스팅, 스토어 파싱, 트레이딩.
5 가이드
봇 & 자동화
자동화 소프트웨어에 최적화된 고속 프록시.
5 가이드
미디어 & 스트리밍
지역 제한 콘텐츠에 접근하고 미디어 플랫폼 상호작용을 자동화하세요.
4 가이드
쇼핑 & 금융
가격 모니터링, 차익거래 및 마켓플레이스 자동화.
8 가이드
기타 활용 사례
니치 플랫폼 및 서비스를 위한 특화 프록시 솔루션.
프록시 플랜을 구성하십시오.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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UDP 지원
끄기
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
소셜 & 메시징
소셜 플랫폼에서 다중 계정을 관리하고 인터랙션을 자동화하세요.