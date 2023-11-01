필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.
|데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 100 고정 ISP 프록시 용 OnlyFans agency accounts 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- every 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주 갱신하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
계정 운영
5년 넘게 사용해 왔으며 데이터 스크래핑, 소셜 네트워크 및 기타 자동화 프로젝트에 쓰기 좋은 프록시입니다. 로테이팅 IP가 빠르고 다른 업체와 달리 거의 모든 프록시가 차단되지 않습니다. 고객 지원도 상당히 좋습니다.
데이터 스크래핑 프로젝트에 이 서비스를 오 년 넘게 사용해 왔는데 훌륭했습니다. 로테이팅 IP와 빠른 성능을 제공하며 다른 많은 프록시와 달리 소셜 미디어 플랫폼에서 차단되지 않습니다.
부하 상태의 속도
이것이 저의 진정한 선택이었습니다. 가격이 부담스럽지 않고, 무엇보다 익명성이 보장되며, 다른 국가나 지역 중에서 고를 수 있는 선택지도 많습니다. Fineproxy는 속도와 트래픽 흐름을 시중의 다른 서비스와 비교했을 때 최고입니다. 저는 이 프록시를 선택했으며, 온라인 활동의 안전성과 신속함에 관심 있는 모든 분께도 추천합니다.
프록시가 엄청나게 빠르고 훌륭하며 Google에서도 차단되지 않았습니다. 감사합니다! :D
무제한 트래픽
훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.
이전에는 다른 서비스를 이용했습니다. 하지만 동료들의 조언 덕분에 이 서비스를 찾았습니다. 다른 서비스와 비교하면 속도와 무제한 트래픽이 인상적입니다. 6개월 동안 사용했지만 문제는 발생하지 않았습니다. 고객 지원은 언제나 이용할 수 있습니다. 제어판까지 마음에 들었습니다. 다른 지인들에게도 추천하겠습니다. 감사합니다!
프록시 하나에 몇 개의 계정을 운영할 수 있습니까?한
한 계정당 하나입니다. 플랫폼은 계정 간 공유 주소를 적극적으로 탐지합니다. 30명의 크리에이터를 관리하는 에이전시라면, 30개의 고정 프록시가 필요합니다. FineProxy의 ISP 프록시가 이 용도에 적합합니다. 각 계정에 고유한 고정 주거용 IP 주소가 할당되며, 트래픽 제한이 없습니다.
프록시 외에 안티디텍트 브라우저도 필요합니까?멀티 계정 운영
멀티 계정 운영 시 — 그렇습니다. 프록시는 IP를 변경하지만, 플랫폼은 브라우저 핑거프린트도 추적합니다: 화면 해상도, 설치된 폰트, 타임존, 언어 설정 및 다양한 파라미터가 포함됩니다. 안티디텍트 브라우저는 각 계정에 대해 고유한 프로필을 생성합니다. 프록시가 각 계정에 고유한 주소를 부여하고, 브라우저가 각 세션을 별도의 기기처럼 보이게 합니다.
계정 관리에 데이터센터 프록시를 사용할 수 있습니까?위험성이
위험성이 더 높습니다. 플랫폼은 데이터센터 IP 대역을 식별할 수 있으며, 계정 활동에 대해 더 엄격하게 감시합니다. 스크래핑 및 데이터 수집 용도라면 데이터센터 프록시로 충분합니다. 하지만 계정 로그인, 게시물 작성, 메시지 전송 등에는 ISP 프록시가 더 안전합니다.
접속이 제한된 국가에서 OnlyFans 차단을 해제하기에 가장 적합한 프록시는 무엇입니까?미국 또는 서유럽의
미국 또는 서유럽의 전용 프록시 하나면 충분합니다. 차단은 플랫폼 측이 아니라 해당 국가의 네트워크 수준에서 이루어집니다. 제한이 없는 지역의 프록시를 통해 연결하면 사이트가 정상적으로 작동합니다. FineProxy의 데이터센터 프록시는 이 용도에 경제적인 옵션이며, 고속의 고정 IP 주소를 제공합니다.
플랫폼에서 프록시 사용을 감지할 수 있습니까?프록시 유형에
프록시 유형에 따라 다릅니다. 데이터센터 IP는 식별이 가능하며, 플랫폼은 활동 내역에 따라 조치를 취할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. ISP 프록시는 일반 가정용 인터넷처럼 보이기 때문에 구별이 훨씬 어렵습니다. 단순 브라우징이나 콘텐츠 소비 목적이라면 데이터센터 프록시도 문제없이 작동합니다. 하지만 계정 관리에는 ISP 프록시가 더 안전한 선택입니다.