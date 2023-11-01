Proxy cho OnlyFans
Proxy ISP cho quản lý agency OnlyFans: một IP tĩnh cho mỗi tài khoản, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps, lưu lượng không giới hạn.
Thiết lập gói proxy.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: ISP.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|RiêngCá nhân, từ một IP
|Khuyên dùng ở đâyISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua 100 proxy ISP tĩnh cho tài khoản agency OnlyFans
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất các danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Gia hạn mọi dịch vụ proxy hết hạn trong tuần này
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Chạy tài khoản
Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.
Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Tốc độ khi tải cao
tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!
Các proxy hoạt động rất nhanh và tuyệt vời, thậm chí không bị cấm trên google, cảm ơn! :D
Lưu lượng không tính dung lượng
Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.
Trước đây tôi đã sử dụng một dịch vụ khác. Nhưng nhờ sự góp ý của đồng nghiệp nên tôi đã tìm ra được dịch vụ này. Tốc độ và lưu lượng truy cập không giới hạn rất ấn tượng (so với các dịch vụ khác). Tôi sử dụng sáu tháng, trong khi vấn đề không phát sinh. Hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng. Ngay cả bảng điều khiển cũng làm tôi hài lòng. Tôi sẽ giới thiệu cho những người quen còn lại của tôi. Cảm ơn!
Tôi có thể chạy bao nhiêu tài khoản trên mỗi proxy?Một
Một. Nền tảng chủ động tìm kiếm các địa chỉ được dùng chung giữa nhiều tài khoản. Nếu bạn quản lý một agency với 30 creator, bạn cần 30 static proxy. Proxy ISP từ FineProxy rất phù hợp cho trường hợp này — mỗi tài khoản nhận được một địa chỉ IP residential, tĩnh, duy nhất với lưu lượng không giới hạn.
tôi có cần trình duyệt anti-detect khi đã dùng proxy không?Đa tài khoản
Với quản lý đa tài khoản — có. Proxy thay đổi IP của bạn, nhưng nền tảng cũng theo dõi browser fingerprint: độ phân giải màn hình, font chữ đã cài, múi giờ, cài đặt ngôn ngữ, và nhiều tham số khác. Trình duyệt anti-detect tạo một profile riêng biệt cho mỗi tài khoản. Proxy cung cấp cho mỗi tài khoản một địa chỉ IP riêng, trình duyệt làm cho mỗi phiên trông như một thiết bị riêng biệt.
proxy datacenter có thể dùng để quản lý tài khoản không?Rủi ro hơn
Rủi ro hơn. Nền tảng có thể nhận diện các dải IP datacenter và đối xử với chúng nghi ngờ hơn đối với hoạt động tài khoản. Để scraping và thu thập dữ liệu — proxy datacenter hoàn toàn ok. Để đăng nhập tài khoản, đăng bài và nhắn tin — proxy ISP an toàn hơn.
Proxy nào tốt nhất để bỏ chặn OnlyFans từ quốc gia bị hạn chế?Một proxy riêng
Một dedicated proxy duy nhất tại Mỹ hoặc Tây Âu. Việc chặn xảy ra ở tầng mạng thuộc quốc gia của bạn, không phải từ phía nền tảng. Kết nối qua một proxy tại khu vực không bị hạn chế và trang web hoạt động bình thường. Proxy Datacenter của FineProxy là lựa chọn hợp lý cho trường hợp này — một địa chỉ tĩnh với tốc độ tốt.
Nền tảng có phát hiện ra tôi đang dùng proxy không?Tùy loại
Phụ thuộc vào loại proxy. IP datacenter dễ bị nhận diện — nền tảng có thể hoặc không hành động tùy theo hoạt động của bạn. Proxy ISP trông giống internet tại nhà bình thường và khó phân biệt hơn nhiều. Để duyệt web và xem nội dung, ngay cả proxy datacenter cũng hoạt động tốt. Để quản lý tài khoản, ISP là lựa chọn an toàn hơn.