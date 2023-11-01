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Proxy pour OnlyFans

Proxys ISP pour la gestion d'agence OnlyFans : une IP statique par compte, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 proxys FAI statiques pour OnlyFans comptes d’agence
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon listes de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Renouvelle chaque service proxy qui expire cette semaine
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je l'utilise depuis plus de 5 ans et c'est un excellent proxy pour travailler avec le scraping de données/les réseaux sociaux et tout autre projet d'automatisation - IP à rotation rapide, presque tous les proxy ne sont pas bloqués comme chez d'autres fournisseurs, etc. le support client est également assez bon.

synk.pitNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Auparavant, j'utilisais un autre service. Mais grâce aux conseils de collègues, j’ai trouvé ce service. La vitesse et le trafic illimité sont impressionnants (en comparaison avec d'autres services). Je l'utilise depuis six mois jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Le support client est toujours disponible. Même le panneau de commande m'a plu. Je recommanderai au reste de mes connaissances. Merci!

Ирина КоваленкоPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Combien de comptes puis-je gérer par proxy ?Un

Un seul. La plateforme recherche activement les adresses partagées entre les comptes. Si vous gérez une agence avec 30 créateurs, vous avez besoin de 30 proxies statiques. Les proxies ISP de FineProxy sont parfaits pour cela : chaque compte obtient sa propre adresse IP résidentielle statique et unique, sans limite de trafic.

Ai-je besoin d'un navigateur anti-détection en plus des proxies ?Pour la gestion

Pour la gestion multi-comptes — oui. Un proxy change votre IP, mais la plateforme suit également l'empreinte du navigateur : résolution d'écran, polices installées, fuseau horaire, paramètres de langue et bien d'autres paramètres. Un navigateur anti-détection crée un profil unique pour chaque compte. Le proxy attribue une adresse distincte à chaque compte, le navigateur fait apparaître chaque session comme un appareil différent.

Puis-je utiliser des proxies datacenter pour la gestion de comptes ?C’est

C’est plus risqué. La plateforme peut identifier les plages IP de datacenters et les traite avec davantage de suspicion pour l'activité des comptes. Pour le scraping et la collecte de données — les proxies datacenter conviennent. Pour se connecter aux comptes, publier et envoyer des messages — les proxies ISP sont plus sûrs.

Quel est le meilleur type de proxy pour débloquer OnlyFans depuis un pays restreint ?Un seul proxy

Un seul proxy dédié aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Le blocage se fait au niveau du réseau dans votre pays, pas du côté de la plateforme. Connectez-vous via un proxy situé dans un pays sans restriction et le site fonctionne normalement. Les proxies datacenter de FineProxy sont une option abordable pour cela — une adresse statique avec une bonne vitesse.

La plateforme détectera-t-elle que j'utilise un proxy ?Cela dépend

Cela dépend du type de proxy. Les IP de datacenter sont identifiables — la plateforme peut ou non agir en conséquence selon votre activité. Les proxies ISP ressemblent à une connexion Internet résidentielle classique et sont bien plus difficiles à distinguer. Pour naviguer et consulter du contenu, même les proxies datacenter fonctionnent sans problème. Pour la gestion de comptes, les proxies ISP sont le choix le plus sûr.