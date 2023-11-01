بروكسي لـ OnlyFans
بروكسيات ISP لإدارة وكالات OnlyFans: عنوان IP ثابت واحد لكل حساب، HTTP/HTTPS/SOCKS5، سرعة 500 Mbps، حركة بيانات غير محدودة.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: ISP.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|موصى به هناISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 100 بروكسي ISP ثابت لحسابات وكالة OnlyFans
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قوائم البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- جدّد كل خدمة بروكسي تنتهي هذا الأسبوع
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
تشغيل الحسابات
لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.
لقد كنت أستخدم هذه الخدمة منذ أكثر من خمس سنوات في مشاريع استخراج البيانات الخاصة بي، وكانت ممتازة. إنهم يقدمون أداءً سريعًا IPs، وعلى عكس العديد من الوكلاء الآخرين، لا يتم حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.
السرعة تحت الحمل
لقد كان هذا خياري الحقيقي. السعر مريح وفوق كل شيء يتم تأمين عدم الكشف عن هويتي كما أن الاختيار والخيارات للاختيار من بين البلدان أو الأماكن الأخرى كبيرة. يعد Fineproxy هو الأفضل إذا قمت بمقارنة السرعة وتدفق حركة المرور مع الآخرين في السوق. لقد اخترت هذا الوكيل وأوصي به أيضًا لكل من يهتم بالسلامة والسرعة في نشاطه عبر الإنترنت.
الوكلاء سريعون للغاية ومذهلون، وغير محظورين حتى على جوجل، شكرًا! :د
حركة المرور بلا حد
خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.
في السابق، كنت أستخدم خدمة مختلفة. لكن بفضل نصائح زملائي وجدت هذه الخدمة. السرعة وحركة المرور غير المحدودة مثيرة للإعجاب (مقارنة بالخدمات الأخرى). أستخدم ستة أشهر حتى لا تنشأ مشاكل. دعم العملاء متاح دائمًا. حتى لوحة التحكم أسعدتني. سأوصي لبقية معارفي. شكرًا لك!
كم عدد الحسابات التي يمكنني تشغيلها لكل بروكسي؟واحد
واحد فقط. تبحث المنصة بنشاط عن العناوين المشتركة بين الحسابات. إذا كنتَ تدير وكالة تضم 30 صانع محتوى، فأنت بحاجة إلى 30 بروكسي ثابتاً. بروكسيات ISP من FineProxy مثالية هنا — يحصل كل حساب على عنوان IP سكني ثابت وفريد بلا أي قيود على حركة المرور.
هل أحتاج إلى متصفح مضاد للكشف بالإضافة إلى البروكسيات؟لعدة حسابات
لإدارة حسابات متعددة — نعم. البروكسي يغيّر عنوان IP الخاص بك، لكن المنصة تتتبع أيضًا بصمة المتصفح: دقة الشاشة، والخطوط المثبتة، والمنطقة الزمنية، وإعدادات اللغة، والعديد من المعلمات الأخرى. المتصفح المضاد للكشف ينشئ ملفًا شخصيًا فريدًا لكل حساب. البروكسي يمنح كل حساب عنوانه الخاص، والمتصفح يجعل كل جلسة تبدو وكأنها من جهاز مختلف.
هل يمكنني استخدام بروكسيات مراكز البيانات لإدارة الحسابات؟أكثر خطورة
الأمر أكثر خطورة. المنصة قادرة على تحديد نطاقات IP الخاصة بمراكز البيانات وتتعامل معها بمزيد من الشك فيما يخص نشاط الحسابات. لأغراض استخراج البيانات وجمعها — بروكسيات مراكز البيانات مناسبة. أما لتسجيل الدخول إلى الحسابات والنشر والمراسلة — فبروكسيات ISP أكثر أمانًا.
ما أفضل حل بروكسي لإلغاء حظر OnlyFans من دولة محظور فيها الوصول؟بروكسي مخصص واحد
بروكسي مخصص واحد في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية. الحظر يكون على مستوى الشبكة في بلدك وليس من جانب المنصة. اتصل عبر بروكسي في موقع غير محظور وسيعمل الموقع بشكل طبيعي. بروكسيات مراكز البيانات من FineProxy خيار اقتصادي لهذا الغرض — عنوان ثابت بسرعة جيدة.
هل ستكتشف المنصة أنني أستخدم بروكسي؟حسب النوع
يعتمد ذلك على نوع البروكسي. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات قابلة للتعرف عليها — قد تتخذ المنصة إجراءً أو لا بحسب نشاطك. بروكسيات ISP تبدو كاتصال إنترنت منزلي عادي ويصعب تمييزها بشكل كبير. للتصفح واستهلاك المحتوى، حتى بروكسيات مراكز البيانات تعمل بدون مشاكل. لإدارة الحسابات، بروكسيات ISP هي الخيار الأكثر أمانًا.