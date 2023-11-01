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Proksi OnlyFansi jaoks

ISP proxy'd OnlyFans agentuuri haldamiseks: üks staatiline IP konto kohta, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: ISP.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stSiin soovitatudISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 staatilisi ISP-puhverservereid OnlyFans agency accounts
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendeid JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Uuenda every puhverserveriteenust aeguvaid sel nädalal
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma olen seda teenust kasutanud üle viie aasta oma andmeskrapimisprojektide jaoks ja see on olnud suurepärane. Nad pakuvad pöörlevaid IP-d, kiiret jõudlust ja erinevalt paljudest teistest proxy'dest, neid ei blokeerita sotsiaalmeedia platvormidel.

AliceDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

See on minu tõeline valik. hind on mugav ja eelkõige mu anonüümsus on tagatud samuti valik ja võimalused valida teistest riikidest või kohtadest on suur. FineProxy on parim, kui võrrelda kiirust ja liiklusvoolu teistega turul. Ma valisin selle proxy ja soovitan seda kõigile, kes on huvitatud ohutusest ja kiirusest oma online-tegevuses.

Марк Бор БорFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Proxy'id on kiired ja hämmastavad, isegi Google'is ei keelata, tänan! Ma ei tea.

Random ChannelTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Varem kasutasin ma teist teenust. Aga tänu kolleegide nõuandetele leidsin ma seda teenust. Kiirus ja piiramatu liiklus on muljetavaldav (võrdne teiste teenustega). Kasutan kuus kuud, kuid probleeme ei tekkinud. Klienditeenindus on alati kättesaadav. Isegi kontrollpaneel meeldis mulle. Ma soovitan seda teistele tuttavatele. Tänan teid!

Ирина КоваленкоFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mitut kontot saan ühe proxy kohta kasutada?Üks

Üks. Platvorm otsib aktiivselt kontode vahel jagatud aadresse. Kui haldate agentuuri 30 loojaga, vajate 30 staatilist proksit. ISP proksid FineProxy-lt sobivad siia suurepäraselt — iga konto saab oma unikaalse, staatilise, residentsaalse IP-aadressi ilma liikluspiiranguteta.

Kas mul on lisaks proksidele vaja ka anti-detect brauserit?Mitme konto haldamiseks

Mitme konto haldamiseks — jah. Proxy muudab teie IP-aadressi, kuid platvorm jälgib ka brauseri sõrmejälge: ekraani eraldusvõimet, installitud fonte, ajavööndit, keeleseadeid ja palju muid parameetreid. Anti-detect brauser loob igale kontole unikaalse profiili. Proxy annab igale kontole oma aadressi, brauser muudab iga seansi eraldiseisva seadme moodi.

Kas kontode haldamiseks sobivad andmekeskuse proxy'd?See

See on riskantsem. Platvorm suudab tuvastada andmekeskuse IP-vahemikke ja suhtub neisse kontotegevuse puhul suurema kahtlusega. Andmete kraapimiseks ja kogumiseks sobivad andmekeskuse proksid hästi. Kontodesse sisselogimiseks, postitamiseks ja sõnumite saatmiseks on ISP proksid turvalisemad.

Milline on parim proksilahendus OnlyFansi avamiseks piiratud riigist?Üks dedikeeritud proksi

Üks dedikeeritud proksi USA-s või Lääne-Euroopas. Blokeering toimib teie riigi võrgutasandil, mitte platvormi poolel. Ühenduge läbi proksi piiramatust asukohast ja sait töötab tavapäraselt. FineProxy andmekeskuse proksid on selleks taskukohane valik — staatiline aadress hea kiirusega.

Kas platvorm tuvastab, et kasutan proksit?Sõltub proksi

Sõltub proksi tüübist. Andmekeskuse IP-d on tuvastatavad — platvorm võib reageerida, aga ei pruugi, olenevalt teie tegevusest. ISP proksid näevad välja nagu tavaline kodune internet ja neid on palju raskem eristada. Sirvimiseks ja sisu tarbimiseks töötavad isegi andmekeskuse proksid probleemideta. Kontohalduseks on ISP proksid turvalisem valik.