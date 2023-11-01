नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

OnlyFans के लिए प्रॉक्सी

OnlyFans एजेंसी मैनेजमेंट के लिए ISP प्रॉक्सी: प्रति अकाउंट एक स्टैटिक IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: ISP.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेयहाँ अनुशंसितISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • OnlyFans एजेंसी अकाउंट के लिए 100 स्टैटिक ISP प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूचियाँ JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

अकाउंट संचालन

मैंने इसे 5+ वर्षों से उपयोग किया है और यह डेटा स्क्रैपिंग/सोशल नेटवर्क और किसी भी अन्य ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने के लिए शानदार प्रॉक्सी है - तेज़ रोटेटिंग IPs, लगभग सभी प्रॉक्सी अन्य प्रदाताओं की तरह ब्लॉक नहीं होते आदि। ग्राहक समर्थन भी काफी अच्छा है।

synk.pitNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं अपने डेटा स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस सेवा का पांच साल से अधिक समय से उपयोग कर रहा हूं, और यह शानदार रही है। वे रोटेटिंग IPs, तेज प्रदर्शन प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रॉक्सी की तरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक नहीं होते हैं।

AliceDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

यह मेरा वास्तविक चुनाव रहा है। कीमत आरामदायक है और सबसे बढ़कर मेरी गुमनामी भी सुरक्षित है। अन्य देशों या स्थानों से चुनने का विकल्प भी बड़ा है। यदि आप गति और ट्रैफ़िक प्रवाह की तुलना अन्य लोगों से करें, तो Fineproxy सबसे अच्छा है। मैंने इस प्रॉक्सी को चुना है और मैं यह सभी को भी सुझाता हूं जो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों में सुरक्षा और तेजी में रुचि रखते हैं।

Марк Бор БорFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

प्रॉक्सी बहुत तेज और शानदार हैं, google पर भी ब्लॉक नहीं हुए, धन्यवाद! :D

Random ChannelTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

शानदार प्रॉक्सी सेवा! उनके पास अलग-अलग प्रकार की प्रॉक्सी हैं, जिनमें बिना ट्रैफ़िक सीमा वाली रोटेटिंग प्रॉक्सी भी शामिल हैं। कीमतें किफ़ायती हैं और जियो-टार्गेटिंग के विकल्प उपलब्ध हैं। क्रिप्टो, PayPal या कार्ड से आसानी से भुगतान किया जा सकता है।

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!

Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
एक प्रॉक्सी पर कितने अकाउंट चला सकते हैं?एक

एक। प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय रूप से अकाउंट्स के बीच शेयर्ड एड्रेस की तलाश करता है। अगर आप 30 क्रिएटर्स वाली एजेंसी मैनेज कर रहे हैं, तो आपको 30 स्टेटिक प्रॉक्सी चाहिए। FineProxy की ISP प्रॉक्सी यहाँ बढ़िया काम करती हैं — हर अकाउंट को अपना यूनिक, स्टेटिक, रेजिडेंशियल IP एड्रेस मिलता है, बिना किसी ट्रैफ़िक लिमिट के।

क्या मुझे प्रॉक्सी के साथ एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र भी चाहिए?बहु-खाता हेतु

मल्टी-अकाउंट काम के लिए — हाँ। प्रॉक्सी आपका IP बदलती है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र फ़िंगरप्रिंट भी ट्रैक करता है: स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स, टाइमज़ोन, लैंग्वेज सेटिंग्स, और कई अन्य पैरामीटर्स। एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र हर अकाउंट के लिए एक यूनिक प्रोफ़ाइल बनाता है। प्रॉक्सी हर अकाउंट को उसका अपना एड्रेस देती है, ब्राउज़र हर सेशन को एक अलग डिवाइस जैसा दिखाता है।

क्या मैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता/सकती हूँ?अधिक जोखिम

यह ज़्यादा रिस्की है। प्लेटफ़ॉर्म डेटासेंटर IP रेंज को पहचान सकता है और अकाउंट एक्टिविटी के लिए उन्हें ज़्यादा संदेह से देखता है। स्क्रैपिंग और डेटा कलेक्शन के लिए — डेटासेंटर प्रॉक्सी ठीक हैं। अकाउंट में लॉगिन, पोस्टिंग और मैसेजिंग के लिए — ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सेफ़ हैं।

रेस्ट्रिक्टेड देश से OnlyFans अनब्लॉक करने के लिए सबसे अच्छा प्रॉक्सी सॉल्यूशन कौन सा है?एक समर्पित प्रॉक्सी

US या वेस्टर्न यूरोप में एक सिंगल डेडिकेटेड प्रॉक्सी। ब्लॉक आपके देश के नेटवर्क लेवल पर है, प्लेटफ़ॉर्म की तरफ़ से नहीं। किसी अनरेस्ट्रिक्टेड लोकेशन की प्रॉक्सी से कनेक्ट करें और साइट सामान्य रूप से काम करती है। FineProxy की डेटासेंटर प्रॉक्सी इसके लिए एक किफ़ायती ऑप्शन हैं — अच्छी स्पीड के साथ स्टेटिक एड्रेस।

क्या प्लेटफ़ॉर्म को पता चलेगा कि मैं प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा/रही हूँ?प्रकार पर निर्भर

प्रॉक्सी टाइप पर निर्भर करता है। डेटासेंटर IP पहचान में आ सकते हैं — प्लेटफ़ॉर्म आपकी एक्टिविटी के आधार पर एक्शन ले भी सकता है, नहीं भी। ISP प्रॉक्सी सामान्य घरेलू इंटरनेट जैसी दिखती हैं और इन्हें अलग पहचानना काफ़ी मुश्किल है। ब्राउज़िंग और कंटेंट देखने के लिए डेटासेंटर प्रॉक्सी भी बिना किसी दिक्कत के काम करती हैं। अकाउंट मैनेजमेंट के लिए ISP प्रॉक्सी ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है।