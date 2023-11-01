OnlyFans için proxy

Çoklu hesap çalışması için — evet. Proxy IP adresinizi değiştirir, ancak platform aynı zamanda tarayıcı parmak izini de takip eder: ekran çözünürlüğü, yüklü fontlar, saat dilimi, dil ayarları ve daha birçok parametre. Anti-detect tarayıcı, her hesap için benzersiz bir profil oluşturur. Proxy her hesaba kendi adresini verir, tarayıcı da her oturumun ayrı bir cihaz gibi görünmesini sağlar.