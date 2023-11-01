OnlyFans 代理

如果是多账号操作——需要。代理会更改您的 IP，但平台还会追踪浏览器指纹：屏幕分辨率、已安装字体、时区、语言设置以及许多其他参数。指纹浏览器可以为每个账号创建独立的配置文件。代理为每个账号提供独立地址，指纹浏览器则让每个会话看起来像一台不同的设备。