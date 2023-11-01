新着 |APIを1回呼び出すだけで、整形済みデータを取得。スクレイパーは不要です。無料トークン10,000個を獲得 →

OnlyFans用プロキシ

OnlyFansエージェンシー管理向けISPプロキシ：アカウントごとに1つの静的IP、HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、500 Mbps、無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • OnlyFans代理店アカウント向けの静的ISPプロキシを100件購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 今週期限切れになるすべてのプロキシサービスを更新する
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

5年以上使っていますが、データスクレイピング、ソーシャルネットワーク、そのほかあらゆる自動化プロジェクトに使える素晴らしいプロキシです。IPのローテーションは速く、他社とは違ってほぼすべてのプロキシがブロックされていません。カスタマーサポートもかなり良いです。

synk.pitNorton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

データスクレイピングのプロジェクトでこのサービスを5年以上利用していますが、ずっと素晴らしいです。ローテーティングIPと高速な性能を提供しており、ほかの多くのプロキシとは違って、ソーシャルメディアのプラットフォームでブロックされません。

AliceDieg, 昨年英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

これは私にとって本当に正しい選択でした。価格は無理のないもので、何より匿名性が守られます。また、ほかの国や場所から選べる選択肢も豊富です。市場にあるほかのサービスと速度やトラフィックの流れを比較すれば、FineProxyが最高です。私はこのプロキシを選びましたし、オンラインでの活動の安全性と速さに関心があるすべての人におすすめします。

Марк Бор БорFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

プロキシは猛烈に速くて素晴らしく、GoogleですらBANされていません。ありがとう！ :D

Random ChannelTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

素晴らしいプロキシサービスです！通信量制限のないローテーティングプロキシなど、さまざまな種類のプロキシがあります。料金は手頃で、地域指定のオプションもあります。暗号資産、PayPal、カードのいずれでも簡単に支払えます。

Vladimir AkimkinSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

以前は別のサービスを利用していました。しかし、同僚の助言のおかげで、このサービスを見つけました。速度と無制限のトラフィックは、ほかのサービスと比べて見事です。6か月使っていますが、今のところ問題は起きていません。カスタマーサポートはいつでも利用できます。操作パネルまで気に入りました。ほかの知人たちにもおすすめします。ありがとう！

Ирина КоваленкоFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
1つのプロキシで何アカウントまで運用できますか？1つ

1アカウントにつき1つです。プラットフォームは、複数アカウント間で共有されているIPアドレスを積極的に検出しています。30人のクリエイターを管理するエージェンシーであれば、30個の静的プロキシが必要です。FineProxyのISPプロキシはこの用途に最適です。各アカウントに固有の静的な住宅用IPアドレスが割り当てられ、トラフィック制限もありません。

プロキシに加えてアンチディテクトブラウザは必要ですか？複数アカウント運用向け

マルチアカウント運用の場合は、はい、必要です。プロキシはIPアドレスを変更しますが、プラットフォームはブラウザフィンガープリント（画面解像度、インストール済みフォント、タイムゾーン、言語設定など多数のパラメータ）も追跡しています。アンチディテクトブラウザは、各アカウントに固有のプロファイルを作成します。プロキシが各アカウントに独自のアドレスを付与し、ブラウザが各セッションを別々のデバイスに見せるという仕組みです。

アカウント管理にデータセンタープロキシを使用できますか？より高リスク

リスクは高くなります。プラットフォームはデータセンターのIP範囲を識別でき、アカウントアクティビティに対してより疑いの目を向けます。スクレイピングやデータ収集にはデータセンタープロキシで問題ありません。しかし、アカウントへのログイン、投稿、メッセージ送信にはISPプロキシの方が安全です。

制限のある国からOnlyFansのブロックを解除するのに最適なプロキシ構成は？専用プロキシ1つ

米国または西ヨーロッパの専用プロキシ1つで十分です。ブロックはプラットフォーム側ではなく、お客様の国のネットワークレベルで行われています。制限のない地域のプロキシを経由して接続すれば、サイトは通常通り動作します。FineProxyのデータセンタープロキシは、安定した速度の静的アドレスを手頃な価格でご利用いただけます。

プロキシの使用はプラットフォームに検出されますか？種類次第

プロキシの種類によります。データセンターIPは識別可能であり、プラットフォームがそれに対して措置を取るかどうかはお客様のアクティビティ次第です。ISPプロキシは通常の家庭用インターネットのように見えるため、識別がはるかに困難です。閲覧やコンテンツの視聴であれば、データセンタープロキシでも問題なく動作します。アカウント管理には、ISPプロキシがより安全な選択肢です。