Proxy per OnlyFans
Proxy ISP per la gestione di agenzie OnlyFans: un IP statico per account, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 500 Mbps, traffico illimitato.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|Consigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate 100 proxy ISP statici per OnlyFans agency accounts
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei liste di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Rinnovate every servizio proxy in scadenza questa settimana
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Gestione degli account
Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.
Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.
Velocità sotto carico
È stata davvero la scelta giusta per me. Il prezzo è conveniente e, soprattutto, il mio anonimato è protetto; inoltre, la scelta di altri Paesi o località è ampia. FineProxy è il migliore se si confrontano velocità e flusso di traffico con gli altri servizi sul mercato. Ho scelto questo proxy e lo consiglio a chiunque tenga alla sicurezza e alla rapidità delle proprie attività online.
I proxy sono incredibilmente veloci e fantastici, non vengono bloccati nemmeno su Google. Grazie! :D
Traffico mai misurato
Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.
In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!
Quanti account posso gestire per singolo proxy?Uno
Uno. La piattaforma cerca attivamente indirizzi condivisi tra più account. Se gestite un’agenzia con 30 creator, servono 30 proxy statici. I proxy ISP di FineProxy sono ideali in questo caso — ogni account ottiene il proprio indirizzo IP residenziale statico e unico, senza limiti di traffico.
Ho bisogno di un browser anti-detect oltre ai proxy?Per la gestione
Per la gestione multi-account — sì. Un proxy cambia il vostro IP, ma la piattaforma traccia anche il fingerprint del browser: risoluzione dello schermo, font installati, fuso orario, impostazioni della lingua e molti altri parametri. Un anti-detect browser crea un profilo unico per ogni account. Il proxy assegna a ciascun account il proprio indirizzo, il browser fa sembrare ogni sessione un dispositivo diverso.
Posso usare proxy datacenter per la gestione degli account?È
È più rischioso. La piattaforma è in grado di identificare i range IP dei datacenter e li tratta con maggiore sospetto per le attività sugli account. Per lo scraping e la raccolta dati i proxy datacenter vanno benissimo. Per accedere agli account, pubblicare contenuti e inviare messaggi, i proxy ISP sono più sicuri.
Qual è la migliore soluzione proxy per sbloccare OnlyFans da un Paese con restrizioni?Un singolo proxy
Un singolo proxy dedicato negli USA o in Europa occidentale. Il blocco è a livello di rete nel vostro Paese, non dalla parte della piattaforma. Collegatevi tramite un proxy in una località senza restrizioni e il sito funzionerà normalmente. I proxy datacenter di FineProxy sono un'opzione conveniente per questo scopo — un indirizzo statico con buona velocità.
La piattaforma rileverà che sto usando un proxy?Dipende dal
Dipende dal tipo di proxy. Gli IP datacenter sono identificabili — la piattaforma potrebbe intervenire o meno a seconda della vostra attività. I proxy ISP appaiono come una normale connessione domestica e sono molto più difficili da distinguere. Per la navigazione e la fruizione di contenuti, anche i proxy datacenter funzionano senza problemi. Per la gestione degli account, i proxy ISP sono la scelta più sicura.