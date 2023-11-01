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I proxy residenziali rotating costano da 1 a 15 $ per GB. A grande scala, il conto diventa brutale — un’operazione di scraping seria può consumare terabyte ogni mese. A 3 $/GB, un terabyte costa 3.000 $.

Un rotating proxy datacenter con bandwidth illimitata cambia completamente l'equazione economica. I rotating proxy di FineProxy non prevedono addebiti per gigabyte. Pagate l'accesso al pool e il traffico è illimitato. Per i team che eseguono milioni di richieste al giorno, questa è la differenza tra un'operazione sostenibile e una destinata al fallimento.

Il compromesso: gli IP datacenter sono più facili da identificare per i sistemi anti-bot rispetto a quelli residenziali. Ma è proprio qui che l’esclusività del pool fa la differenza. Indirizzi datacenter freschi e puliti, che non sono stati fatti circolare attraverso altri servizi, incontrano una resistenza nettamente inferiore rispetto a quelli riciclati. E per una parte enorme del web — tutto ciò che non è protetto da soluzioni anti-bot di livello enterprise come Cloudflare Enterprise o Akamai Bot Manager — i proxy datacenter funzionano perfettamente a una frazione del costo.