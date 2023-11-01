Rotating proxy
Rotazione proxy avanzata che fornisce un nuovo IP a ogni richiesta, senza IP whitelisting, senza limiti di bandwidth e concurrency realmente illimitata.
Create il vostro piano di rotating proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Rotanti.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|DedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|Consigliato quiRotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquista un piano di proxy rotanti
- Mostra i miei crediti proxy rotanti rimanenti
- Esporta le credenziali dei miei proxy rotanti
- Mostra lo stato e la prossima data di scadenza del mio servizio
- Mostra i dettagli della fattura del mio piano proxy rotante
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Panoramica del prodotto
Rotating proxy di FineProxy
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Accesso API e agente
Un servizio molto comodo per chi necessita di proxy senza configurazioni complicate. Tutto si avvia rapidamente, sono disponibili diversi Paesi e c'è una discreta scelta di piani. Ho usato i proxy per attività di analisi e automazione e sono rimasto completamente soddisfatto dei risultati.
Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!
Località e disponibilità
Uso FineProxy da molto tempo ed è stato fantastico! Il servizio è veloce, affidabile e offre moltissimi IP tra cui scegliere. Che serva per la privacy o per accedere a contenuti da regioni diverse, FineProxy ha sempre dato ottimi risultati.
FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.
Velocità sotto carico
Il miglior servizio proxy che abbia mai usato. Fortemente consigliato. Lo utilizzo da oltre 8 mesi senza alcun problema.
Uso FineProxy da diversi mesi ed è facilmente uno dei migliori servizi proxy che abbia trovato! La connessione è stabile, veloce e sicura, perciò navigare e accedere a contenuti con restrizioni geografiche è semplicissimo. FineProxy offre una grande varietà di IP e passare dall'uno all'altro è rapido e senza complicazioni. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile, sempre pronta ad aiutarmi quando ho una domanda. Inoltre, i prezzi sono estremamente competitivi per il livello di servizio offerto. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy affidabili ed efficienti!
Cosa sono i crediti API e come posso stimare il mio consumo?I crediti
I crediti API sono le unità di fatturazione interne utilizzate per misurare il carico generato dalle vostre richieste. Ogni piano include un numero fisso di crediti e ogni richiesta in uscita ne deduce una certa quantità in base alla complessità della pagina target.
Una richiesta semplice che carica solo HTML o JSON costa generalmente 1 credito. Le richieste che attivano più asset in parallelo — come script, immagini, file CSS, font, API e richieste di tracking — consumano più crediti. Ogni asset viene conteggiato come una richiesta downstream separata.
Questi valori sono approssimativi e variano in base al sito web:
- 1 credito — richiesta semplice in stile API, senza browser, senza JS
- 2–3 crediti — richiesta browser senza JS (DOM base, nessun rendering)
- ≈10 crediti — browser headless completo con rendering JS, carico tipico su proxy datacenter
- 10–15+ crediti — pagine pesanti con molti script, tracker, annunci, analytics o bundle di risorse di grandi dimensioni
Siti web diversi hanno strutture DOM, bundle JS e catene di asset differenti. Un sito potrebbe caricare solo pochi file, mentre un altro può generare oltre 30 richieste downstream per pagina.
Come calcolare il consumo reale?
Potete stimare facilmente il consumo di crediti prima di scegliere un piano:
- Aprite la pagina che desiderate sottoporre a scraping.
- Verificate quante richieste parallele vengono effettuate utilizzando uno strumento come RequestMap
- Il numero di asset caricati ≈ numero di crediti per ogni caricamento della pagina.
Questo vi offre una previsione accurata di quanti crediti API consumerà il vostro workflow. Qualsiasi richiesta che raggiunge la nostra infrastruttura consuma crediti — incluse le risposte come 404, 429, 503 o timeout. Anche se il sito target restituisce un errore, la richiesta viene comunque elaborata e instradata.
Proxy a rotazioneConfigura proxy rotanti
L’opzione a pagamento di 48 ore è disponibile solo per i prodotti proxy non a rotazione. Per i proxy a rotazione scegli una durata standard.
Perché i rotating proxy sono ideali per il web scraping?I rotating
I rotating proxy vi assegnano un nuovo IP ad ogni richiesta, rendendo molto più difficile per i siti web bloccarvi o applicare rate-limiting. Combinati con header e user-agent realistici, aiutano a superare WAF e challenge CAPTCHA mantenendo stabili le sessioni di scraping. Aggiungete bandwidth illimitata, concorrenza illimitata e un pool IP mondiale — e ottenete un'API di scraping di livello enterprise a una frazione del prezzo di mercato.
Come funziona tecnicamente la rotazione IP per ogni richiesta?Vi connettete a
Vi connettete a unico gateway FineProxy — un dominio e una porta. Quando la vostra applicazione invia una richiesta, il gateway seleziona un IP dal pool di ~100.000 indirizzi e inoltra la richiesta attraverso di esso. La richiesta successiva ottiene automaticamente un IP diverso. Non dovete gestire alcuna lista di proxy né logica di rotazione — il gateway gestisce tutto.
Quali richieste consumano crediti API?Ogni richiesta
Ogni richiesta HTTP che raggiunge la nostra infrastruttura consuma crediti — incluse le richieste che restituiscono errori come 404 o 503. Il caricamento di una singola pagina può generare molteplici richieste secondarie (script, immagini, font), e ciascuna di esse viene conteggiata singolarmente.
Qual è la durata del mio piano?Il piano
Il piano è valido per 30 giorni o fino all'esaurimento dei crediti API — a seconda di quale condizione si verifica per prima. I crediti non utilizzati non vengono trasferiti al ciclo di fatturazione successivo.
Posso visualizzare statistiche d'uso dettagliate?Sì
Sì. Nella vostra dashboard, ogni piano attivo ha una pagina dedicata che mostra il consumo di crediti API, la cronologia delle richieste e i pattern di utilizzo.
Come posso ridurre il consumo di crediti API?È possibile ridurre
È possibile ridurre il consumo limitando il numero di asset caricati durante ogni richiesta. Le tecniche includono:
- utilizzando accept-encoding: gzip, deflate, br per ridurre le dimensioni del payload
- evitando il rendering tramite headless browser quando non necessario
- disabilitando immagini, font e JS pesanti dove possibile
- utilizzando modalità di richiesta più semplici per gli endpoint API
In generale, meno risorse parallele = meno crediti consumati.
Offrite sticky session?Attualmente
Attualmente, i nostri rotating proxy assegnano un nuovo IP ad ogni richiesta. Non è disponibile un'opzione di sticky session — ogni richiesta passa attraverso un indirizzo diverso. Questo funziona perfettamente per attività di scraping in cui ogni caricamento di pagina è indipendente. Per i flussi di lavoro che richiedono lo stesso IP su più passaggi — accesso a un sito, completamento di un checkout — consigliamo i nostri proxy dedicati statici o i proxy ISP.
100.000 IP — non sono pochi rispetto ai provider che pubblicizzano milioni?Quando i provider
Quando i provider dichiarano “10 milioni di IP”, di solito contano ogni IP che sia mai passato attraverso la loro rete — non quelli attivi in quel momento. I nostri 100K indirizzi sono tutti IPv4 datacenter, tutti attivi, tutti sotto il nostro controllo diretto. Ancora più importante, sono esclusivi del nostro servizio. Nessun altro li utilizza, quindi restano puliti. Un pool mirato di IP freschi e non condivisi supera sempre un pool enorme di indirizzi riciclati e segnalati.
Qual è il limite di banda?Non ce n'è
Non ce n'è uno. I rotating proxy di FineProxy includono traffico illimitato. Non si paga per gigabyte e non c'è alcun throttling nemmeno con volumi elevati. Per operazioni che generano terabyte di traffico al mese, si tratta di una struttura di costi radicalmente diversa rispetto ai residential proxy con fatturazione a GB.
Posso usarli per Google, Amazon o altri siti con protezioni avanzate?Gli
Gli IP datacenter sono soggetti a controlli più rigidi sui siti protetti da soluzioni anti-bot enterprise. Per questi, i residential proxy o i proxy ISP offrono generalmente risultati migliori. Il nostro pool rotating datacenter funziona bene per l'ampia fascia intermedia del web — la maggior parte dei siti che non investono in sistemi di rilevamento bot di fascia alta. Per i target più difficili, abbinate il nostro pool rotating a un rate-limiting intelligente e header adeguati, oppure passate ai proxy ISP per le pagine critiche.
Come lo integro con il mio scraper?Basta puntare il
Basta puntare il vostro client HTTP all’endpoint gateway di FineProxy (dominio:porta). In Python Requests — un solo parametro proxies. In Scrapy — una sola impostazione middleware. Qualsiasi linguaggio o tool che supporta proxy HTTP funziona allo stesso modo. Nessun SDK necessario, nessun file con liste di proxy, nessun codice di rotazione da scrivere.
È legale fare scraping con i rotating proxy?La raccolta di
La raccolta di dati pubblicamente accessibili è legale nella maggior parte delle giurisdizioni. La sentenza della corte d’appello USA del 2022 nel caso hiQ Labs v. LinkedIn ha confermato che lo scraping di dati pubblici non viola il Computer Fraud and Abuse Act. Detto ciò, rispettare robots.txt e i limiti di frequenza è una buona pratica — e riduce anche i blocchi, il che è nel vostro stesso interesse. Il proxy in sé è uno strumento di rete standard; la legalità dipende dall’uso che se ne fa.
Proxy rotanti:
come funziona la rotazione IP e perché la qualità del pool conta più delle dimensioni
Nel 2024, il traffico automatizzato ha ufficialmente superato l’attività umana su internet — il 51% di tutte le richieste web proviene ora da bot (Imperva Bad Bot Report 2025). La corsa agli armamenti tra scraper e sistemi anti-bot non è mai stata così intensa: il 65,8% dei professionisti dello scraping dichiara di aumentare la spesa in proxy anno dopo anno solo per stare al passo con difese sempre più stringenti. Al centro di tutto c’è la rotazione IP. Un singolo IP che invia migliaia di richieste viene bloccato. Centinaia di IP, ciascuno con poche richieste — questo appare come traffico normale.
Come funziona realmente un rotating proxy
Un rotating proxy backconnect offre unico punto di connessione — un singolo dominio e una porta. Inviate la vostra richiesta a quell’entry point, e il gateway proxy seleziona un IP dal pool e inoltra la richiesta attraverso di esso. La richiesta successiva passa attraverso un IP diverso. Il sito di destinazione vede migliaia di visitatori unici anziché unico scraper.
I rotating proxy server di FineProxy con rotazione IP ad ogni richiesta funzionano esattamente in questo modo. Ottenete un entry point (dominio + porta) e, ad ogni richiesta, il sistema assegna un indirizzo IPv4 nuovo dal nostro pool. Nessuna sticky session — ogni richiesta riceve un IP diverso. Se dovete raggiungere lo stesso sito migliaia di volte senza sembrare un unico utente, questa è la configurazione che lo rende possibile.
Perché 100.000 IP esclusivi cambiano le regole del gioco
I provider di proxy adorano pubblicizzare le dimensioni dei propri pool — “10 milioni di IP”, “72 milioni di IP”. Ma la ricerca di The Web Scraping Club mette in evidenza un punto fondamentale: un pool ben curato di IP di qualità supera costantemente le prestazioni di migliaia di indirizzi bruciati. Non conta quanti IP possiedi — conta quanto sono puliti e se qualcun altro li sta usando sullo stesso target.
Ecco l’approccio di FineProxy: il nostro pool di proxy per lo scraping contiene circa 100.000 indirizzi IPv4 unici. Tutti datacenter, tutti sotto la nostra gestione diretta — siamo il provider, non un reseller. Questi IP esistono esclusivamente nella nostra rete. Non li troverete in nessun altro servizio proxy.
Quando acquistate un servizio di rotating proxy da FineProxy, gli indirizzi di quel pool non sono condivisi con i clienti di altre piattaforme. Nessun altro li sta bruciando sugli stessi target che state colpendo voi. Questa è la differenza tra 100K IP puliti ed esclusivi e 10 milioni di indirizzi riciclati su cui ogni servizio di scraping sul mercato si contende l'accesso.
L’economia dei proxy rotating datacenter
I proxy residenziali rotating costano da 1 a 15 $ per GB. A grande scala, il conto diventa brutale — un’operazione di scraping seria può consumare terabyte ogni mese. A 3 $/GB, un terabyte costa 3.000 $.
Un rotating proxy datacenter con bandwidth illimitata cambia completamente l'equazione economica. I rotating proxy di FineProxy non prevedono addebiti per gigabyte. Pagate l'accesso al pool e il traffico è illimitato. Per i team che eseguono milioni di richieste al giorno, questa è la differenza tra un'operazione sostenibile e una destinata al fallimento.
Il compromesso: gli IP datacenter sono più facili da identificare per i sistemi anti-bot rispetto a quelli residenziali. Ma è proprio qui che l’esclusività del pool fa la differenza. Indirizzi datacenter freschi e puliti, che non sono stati fatti circolare attraverso altri servizi, incontrano una resistenza nettamente inferiore rispetto a quelli riciclati. E per una parte enorme del web — tutto ciò che non è protetto da soluzioni anti-bot di livello enterprise come Cloudflare Enterprise o Akamai Bot Manager — i proxy datacenter funzionano perfettamente a una frazione del costo.
Dove i rotating proxy funzionano — e dove no
Funziona bene:
Il web scraping ad alto volume è il caso d'uso principale. Ogni richiesta da un IP diverso, nessun pattern rilevabile dal target. Un rotating proxy per il web scraping trasforma il vostro singolo scraper in quello che sembra un gruppo di visitatori indipendenti. La maggior parte delle piattaforme e-commerce tollera circa 100-300 richieste all'ora da un singolo indirizzo prima di insospettirsi, quindi distribuire il carico su un ampio pool a rotazione vi mantiene ben al di sotto di qualsiasi soglia individuale.
Il monitoraggio dei prezzi funziona con lo stesso principio — i vostri controlli sono distribuiti in modo che nessun indirizzo continui a tornare sullo stesso negozio. Anche il tracking del posizionamento SEO ne beneficia, dato che i motori di ricerca limitano le query ripetute da un singolo IP. I team di traffic arbitrage utilizzano configurazioni di rotating proxy HTTP per verificare le offerte e controllare le performance delle campagne su un ampio pool, senza che le piattaforme colleghino tra loro le attività.
Non funziona bene:
La gestione degli account sui social media richiede un IP costante. Un rotating proxy cambia l’indirizzo ad ogni richiesta, il che risulta sospetto durante il login e la pubblicazione. Per gli account, utilizzate piuttosto i proxy ISP statici o i proxy dedicati.
Anche i workflow multi-step che dipendono dalla persistenza della sessione — flussi di checkout, paginazione che traccia la vostra identità, sequenze di login — si interrompono con la rotazione per singola richiesta. Il sito vede ogni passaggio provenire da un utente diverso e abbandona il processo.
Integrazione: unico endpoint, zero complessità
Il rotating proxy di FineProxy funziona attraverso un unico gateway: un dominio, una porta. Basta puntare il proprio scraper o strumento di monitoraggio su quell'endpoint. Ogni richiesta ottiene automaticamente un nuovo IP dal pool di 100K.
Per Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer o qualsiasi tool che supporti i proxy HTTP, la configurazione si riduce a una sola riga. Nessuna logica di rotazione nel codice, nessuna gestione di liste proxy, nessun health check. Il gateway si occupa di tutto.
Se la vostra infrastruttura richiede un controllo programmatico, l'approccio rotating proxy con API consente di integrare la gestione dei proxy direttamente nella pipeline.
Il problema del 25-40%
Secondo una ricerca di Zyte condotta su centinaia di team di ingegneri, il 25-40% del tempo degli sviluppatori nei progetti di scraping viene speso per combattere ban e sistemi anti-bot. Non si tratta di scrivere codice, elaborare dati o fare analisi: si tratta solo di mantenere lo scraper in funzione.
Un setup di rotating proxy ben configurato elimina la maggior parte di questo problema. Quando ogni richiesta proviene da un IP pulito e unico, e il pool è abbastanza ampio da evitare un riutilizzo troppo frequente degli indirizzi, lo scraper impiega il suo tempo a raccogliere dati — non ad aspettare la scadenza dei ban.
Con i server rotating proxy anonimi di FineProxy, è il pool a fare il lavoro. 100.000 indirizzi, esclusivi della nostra rete, che ruotano ad ogni richiesta. Il tempo del vostro team di sviluppo torna a essere investito nella costruzione del prodotto, non nella supervisione dell'infrastruttura.