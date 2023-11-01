Roteeruv proxy
Täiustatud puhverserveri rotatsioon, mis annab iga päringu jaoks uue IP – ilma IP lubatud nimekirjata, ribalaiuse piiranguteta ja tõeliselt piiramatu samaaegsusega.
Koostage oma vahelduvate puhverserverite pakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|PrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|Siin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Buy a rotating proxy plan
- Show my remaining rotating proxy credits
- Export my rotating proxy credentials
- Show the status and next due date for my service
- Show the invoice details for my rotating proxy plan
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Toote ülevaade
FineProxy vahelduvad puhverserverid
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
API ja agendi juurdepääs
Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.
Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!
Asukohad ja saadavus
Ma olen juba pikka aega FineProxy't kasutanud ja see on suurepärane! Teenus on kiire, usaldusväärne ja mul on palju IP-i valikuid. Olenemata sellest, kas see on privaatsuse pärast või et meil on juurdepääs sisule erinevatest piirkondadest, on FineProxy pidevalt toetanud.
FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.
Kiirus koormuse all
Parim proxy-teenus, mida kunagi kasutati. Väga soovitatav. Kasutab üle 8 kuu ilma probleemideta.
Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!
Mis on API krediidid ja kuidas hinnata oma kasutust?API krediidid
API krediidid on sisemised arveldusühikud, mis mõõdavad teie päringute tekitatud koormust. Iga pakett sisaldab kindlat arvu krediite ning iga väljaminev päring arvab teatud hulga maha, sõltuvalt sihtlehe keerukusest.
Lihtne päring, mis laadib ainult HTML-i või JSON-i, maksab tavaliselt 1 krediidi. Päringud, mis käivitavad mitu paralleelset ressurssi — näiteks skriptid, pildid, CSS-failid, fondid, API-d ja jälgimispäringud — tarbivad rohkem krediite. Iga ressurss loetakse eraldi alampäringuks.
Need arvud on ligikaudsed ja varieeruvad veebisaiditi:
- 1 krediit — lihtne API-stiilis päring, ilma brauserita, ilma JS-ita
- 2–3 krediiti — JS-ita brauseripäring (põhiline DOM, ilma renderdamiseta)
- ≈10 krediiti — täielik headless-brauser JS-renderdamisega, tüüpiline DC proxy koormus
- 10–15+ krediiti — rasked lehed paljude skriptide, jälgijate, reklaamide, analüütika või mahukate ressursipakettidega
Erinevatel veebisaitidel on erinev DOM-struktuur, JS-pakid ja varade ahelad. Üks sait võib laadida vaid mõne faili, teine aga käivitada üle 30 järelpäringu lehekülje kohta.
Kuidas arvutada tegelikku tarbimist?
Saate krediidikasutust hõlpsalt hinnata enne paketi valimist:
- Avage leht, mida soovite kraapida.
- Kontrollige paralleelsete päringute arvu, kasutades sellist tööriista nagu RequestMap
- Laaditud ressursside arv ≈ krediitide arv lehe laadimise kohta.
See annab teile täpse prognoosi, mitu API krediiti teie töövoog tarbib. Iga päring, mis jõuab meie infrastruktuuri, tarbib krediite — sealhulgas vastused nagu 404, 429, 503 või aegumised. Kuigi sihtleht tagastas vea, töötlesime ja suunasime päringu siiski.
Pöörlevad proksidSeadista pöörlevad proksid
Tasuline 48 tunni valik on saadaval ainult mittepöörlevatele proksitoodetele. Pöörlevate prokside jaoks valige standardne periood.
Miks on roteeruvad proxy'd veebiskreipimiseks ideaalsed?Roteeruvad proxy'd
Roteeruvad proxy'd annavad igale päringule uue IP-aadressi, muutes veebilehtedel teid oluliselt keerulisemaks blokeerida või päringute arvu piirata. Koos realistlike päiste ja kasutajaagentidega aitavad need WAF-idest ja CAPTCHA väljakutsetest mööda pääseda, hoides skreipimissessioonid stabiilsena. Lisage piiramatu ribalaius, piiramatu samaaegne ühenduste arv ja ülemaailmne IP-kogum — ning saate ettevõttetaseme skreipimise API murdosa turuhinnast.
Kuidas IP rotatsioon päringu kohta tehniliselt toimib?Ühendate ühte FineProxy
Ühendate ühte FineProxy lüüsiga — üks domeen ja üks port. Kui teie rakendus saadab päringu, valib lüüs ~100 000 aadressist koosneva kogumi hulgast IP ja suunab päringu selle kaudu edasi. Järgmine päring saab automaatselt teise IP. Te ei pea haldama proxy-loendeid ega rotatsiooni loogikat — lüüs hoolitseb kõige eest.
Millised päringud tarbivad API krediite?Iga HTTP
Iga HTTP päring, mis jõuab meie infrastruktuuri, tarbib krediite — sealhulgas päringud, mis tagastavad vigu nagu 404 või 503. Üks lehe laadimine võib genereerida mitu alampäringut (skriptid, pildid, fondid) ja igaüht neist arvestatakse eraldi.
Kui kaua mu pakett kehtib?Teie pakett
Teie pakett kehtib 30 päeva või kuni kõik API krediidid on ära kasutatud — olenevalt sellest, kumb saabub varem. Kasutamata krediidid ei kandu järgmisse arveldusperioodi üle.
Kas ma näen üksikasjalikku kasutusstatistikat?Jah
Jah. Teie juhtpaneelil on igal aktiivsel paketil eraldi leht, mis näitab API krediitide kasutust, päringute ajalugu ja tarbimismustreid.
Kuidas vähendada API krediitide tarbimist?Tarbimist saate vähendada
Tarbimist saate vähendada, piirates iga päringu käigus laaditud ressursside arvu. Meetodid hõlmavad:
- accept-encoding: gzip, deflate, br kasutamine andmemahu vähendamiseks
- vältige headless-brauseri renderdamist, kui see pole hädavajalik
- piltide, fontide ja mahukate JS-failide keelamine võimaluse korral
- lihtsamate päringurežiimide kasutamine API lõpp-punktide jaoks
Üldreeglina: vähem paralleelseid ressursse = vähem kulutatud krediiti.
Kas teil on püsiseansse?Praegu
Praegu määravad meie roteeruvad puhverserverid igale päringule uue IP-aadressi. Püsiseansi valikut ei ole – iga päring suunatakse läbi erineva aadressi. See toimib ideaalselt veebikraapimise ülesannete puhul, kus iga lehe laadimine on iseseisev. Töövoogude jaoks, mis nõuavad sama IP-aadressi mitme sammu vältel – saidile sisselogimine, ostu sooritamine – soovitame meie staatilisi pühendatud puhverservereid või ISP puhverservereid.
100 000 IP-d — kas see pole vähe võrreldes pakkujatega, kes reklaamivad miljoneid?Kui pakkujad väidavad
Kui pakkujad väidavad „10 miljonit IP-d,
Milline on ribalaiuse piirang?Piirangut ei ole
Piirangut ei ole. FineProxy roteeruvate puhverserveritega kaasneb piiramatu andmemaht. Gigabaidi põhist tasu ei rakendata ja suuri mahtusid ei piirata. Kui teie tegevus genereerib igakuiselt terabaitides liiklust, on see põhimõtteliselt erinev kulustruktuur võrreldes residentsiaalsete puhverserveritega, mis küsivad tasu iga GB eest.
Kas seda saab kasutada Google'i, Amazoni või teiste tugevalt kaitstud saitide jaoks?Andmekeskuse
Andmekeskuse IP-aadressid läbivad ettevõttetaseme anti-bot-lahendustega kaitstud saitidel rangemaid kontrolle. Sellistel juhtudel toimivad residentsiaalsed või ISP puhverserverid üldjuhul paremini. Meie roteeruv andmekeskuste kogum töötab hästi veebi laiema keskosa jaoks – enamiku saitide puhul, mis ei investeeri tipptasemel robotituvastusesse. Kõige keerulisemate sihtmärkide jaoks kombineerige meie roteeruvat kogumit nutika päringute piiramise ja korrektsete päistega või lülituge kriitiliste lehtede jaoks ISP puhverserveritele.
Kuidas seda oma veebikraapiaga ühendada?Suunake oma HTTP
Suunake oma HTTP klient FineProxy lüüsi lõpp-punktile (domeen:port). Python Requestsis – üks proxies parameeter. Scrapys – üks middleware seadistus. Iga keel või tööriist, mis toetab HTTP puhverservereid, töötab samal viisil. SDK-d pole vaja, puhverserveri loendifaile pole vaja, rotatsioonikoodi teie poolel pole vaja.
Kas roteeruvate puhverserveritega veebikraapimine on seaduslik?Avalikult kättesaadavate andmete
Avalikult kättesaadavate andmete kogumine on enamikus jurisdiktsioonides seaduslik. USA apellatsioonikohtu 2022. aasta otsus kohtuasjas hiQ Labs v. LinkedIn kinnitas, et avalike andmete kraapimine ei riku arvutipettuste ja -kuritarvituste seadust (Computer Fraud and Abuse Act). Sellegipoolest on robots.txt ja päringupiirangute austamine hea tava – ning see vähendab ka blokeerimist, mis on teie enda huvides. Puhverserver ise on standardne võrgutööriist; seaduslikkus sõltub sellest, mida te sellega teete.
Vahelduvad puhverserverid:
Kuidas IP vahetamine töötab ja miks pargi kvaliteet on suurusest olulisem
2024. aastal ületas automatiseeritud liiklus ametlikult inimtegevuse internetis – 51% kõigist veebipäringutest pärineb nüüd robotitelt (Imperva Bad Bot Report 2025). Veebikraapijate ja anti-bot-süsteemide vaheline võidurelvastamine pole kunagi olnud intensiivsem: 65,8% kraapimise spetsialistidest teatab, et suurendab puhverserveritele kulutamist aasta-aastalt, et sammu pidada karmistuvate kaitsemeetmetega. Selle keskmes on IP-rotatsioon. Üks IP-aadress, mis saadab tuhandeid päringuid, blokeeritakse. Sadu IP-aadresse, millest igaüks saadab vaid käputäie päringuid – see näeb välja nagu tavaline liiklus.
Kuidas roteeruv puhverserver tegelikult töötab
Backconnect roteeriv proxy annab teile ühenduspunkti — üksiku domeeni ja pordi. Saadate päringu sellele sisenemispunktile ning proxy lüüs valib oma kogumist IP-aadressi ja suunab päringu selle kaudu edasi. Järgmine päring läheb läbi teise IP-aadressi. Sihtveebisait näeb ühte scraperi asemel tuhandeid unikaalseid külastajaid.
FineProxy roteerivad proxy serverid IP-rotatsiooniga igal päringul töötavad täpselt nii. Saate sisenemispunkti (domeen + port) ja iga päringu korral määrab süsteem meie kogumist uue IPv4-aadressi. Püsisessioone pole — iga päring saab uue IP. Kui teil on vaja pöörduda sama veebisaidi poole tuhandeid kordi ilma ühe kasutajana välja paistmata, siis just see lahendus teeb selle võimalikuks.
Miks 100 000 eksklusiivset IP-d muudab kogu arvutust
Proxy pakkujad armastavad reklaamida kogumite suurust — „10 miljonit IP-d,
FineProxy lähenemine on järgmine: meie scraping proxy kogum sisaldab ligikaudu 100 000 unikaalset IPv4-aadressi. Kõik andmekeskuse omad, kõik meie otsese halduse all — oleme pakkuja, mitte edasimüüja. Need IP-d eksisteerivad ainult meie võrgus. Te ei leia neid ühestki teisest proxy teenusest.
Kui ostate FineProxy roteeriva proxy teenuse, ei jagata selle kogumi aadresse teiste platvormide klientidega. Keegi teine ei „põleta
Roteerivate andmekeskuse proxyde majanduslik pool
Residentsed roteerivad proxyd küsivad $1–15 GB kohta. Mahus see summeerub halastamatult — tõsine scraping-operatsioon võib kuus läbi põletada terabaitide kaupa andmemahtu. Hinnaga $3/GB maksab üks terabait $3000.
Roteeriv andmekeskuse proxy piiramatu ribalaiusega muudab majanduslikku poolt täielikult. FineProxy roteerivad proxyd ei küsi tasu gigabaidi kohta. Maksate ligipääsu eest kogumile ja liiklus on piiramatu. Meeskondadele, kes teevad miljoneid päringuid päevas, on see vahe elujõulise ja pankrotistuva operatsiooni vahel.
Kompromiss: andmekeskuse IP-sid on robotivastastel süsteemidel lihtsam tuvastada kui residentseid. Kuid just siin loeb kogumi eksklusiivsus. Värsked, puhtad andmekeskuse aadressid, mis pole läbi käinud teistest teenustest, kohtavad oluliselt vähem vastupanu kui taaskasutatud omad. Ning suure osa veebi jaoks — kõik, mis pole ettevõttetaseme robotivastase kaitse nagu Cloudflare Enterprise või Akamai Bot Manager taga — töötavad andmekeskuse proxyd suurepäraselt murdosa kuluga.
Kus roteerivad proxyd sobivad — ja kus mitte
Töötab hästi:
Mahukas veebiscraping on peamine kasutusjuht. Iga päring tuleb erinevalt IP-lt, sihtmärgil pole mustreid, mida tuvastada. Roteeriv proxy veebiscrapingu jaoks muudab teie üksiku scraperi millekski, mis näeb välja nagu sõltumatute külastajate hulk. Enamik e-kaubanduse platvorme talub ühelt aadressilt umbes 100–300 päringut tunnis enne kahtluse tekkimist, seega koormuse jaotamine suure roteeriva kogumi peale hoiab teid iga üksiku piirmäära piires.
Hindade jälgimine töötab samal põhimõttel — teie kontrollid on hajutatud nii, et ükski aadress ei pöördu korduvalt tagasi sama poe juurde. SEO positsiooni jälgimine saab samuti kasu, kuna otsingumootorid piiravad ühelt IP-lt korduvate päringute sagedust. Liiklusarbitraaži meeskonnad kasutavad HTTP roteeriva proxy seadistusi pakkumiste kontrollimiseks ja kampaaniate tulemuste jälgimiseks laia kogumi ulatuses, ilma et platvormid tegevust omavahel seostaksid.
Ei tööta hästi:
Sotsiaalmeedia kontode haldamine nõuab püsivat IP-aadressi. Roteeruv proxy vahetab teie aadressi iga päringuga, mis tundub sisselogimisel ja postitamisel kahtlane. Kontode jaoks kasutage hoopis staatilisi ISP proxy-sid või dedikeeritud proxy-sid.
Mitmeetapilised töövood, mis sõltuvad sessiooni püsivusest — ostukorvi lõpetamine, lehekülgede vahel navigeerimine, mis jälgib teie identiteeti, sisselogimise järjestused — lähevad samuti katki, kui iga päringuga vahetub proxy. Sait näeb iga sammu tulemas erinevalt kasutajalt ja katkestab protsessi.
Integratsioon: üks lõpp-punkt, null keerukust
FineProxy roteeruv proxy töötab ühe lüüsi kaudu — üks domeen, üks port. Suunake oma scraper või monitooringutööriist sellele lõpp-punktile. Iga päring saab automaatselt uue IP 100 000 aadressiga kogumist.
Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer või mis tahes tööriista jaoks, mis toetab HTTP proxy — seadistamine on üks rida. Mingit roteerimisloogikat teie koodis, mingit proxy-nimekirjade haldamist, mingeid tervisekontrolle. Lüüs hoolitseb selle kõige eest.
Kui teie seadistus nõuab programmeeritavat juhtimist, võimaldab roteeruva proxy API-põhine lähenemine integreerida proxy halduse otse teie töövooga.
25–40% probleem
Zyte’s uuring sadade arendusmeeskondade seas näitas, et 25–40% arendajate ajast scraping-projektides kulub blokeeringute ja robotitõrjesüsteemidega võitlemisele. See ei ole kodeerimine, mitte andmetöötlus, mitte analüüs — see on lihtsalt scraperi elus hoidmine.
Korralik roteeruva proxy seadistus kõrvaldab suurema osa sellest. Kui iga päring tuleb puhtalt, unikaalselt IP-lt ja kogum on piisavalt suur, et ühtki aadressi ei kasutata liiga sageli uuesti, kulutab scraper oma aja andmete kogumisele — mitte blokeeringute äraootamisele.
FineProxy roteeruvate anonüümsete proxy-serveritega teeb kogum kogu töö ära. 100 000 aadressi, eksklusiivselt meie võrgus, roteerumas iga päringuga. Teie arendusaeg läheb tagasi toote ehitamisele, mitte infrastruktuuri lapsehoidmisele.