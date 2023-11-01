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Roteeruv proxy

Täiustatud puhverserveri rotatsioon, mis annab iga päringu jaoks uue IP – ilma IP lubatud nimekirjata, ribalaiuse piiranguteta ja tõeliselt piiramatu samaaegsusega.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
100+ countriesWorldwide rotating pool
Per requestA fresh IP automatically
API creditsNo per-GB billing
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma vahelduvate puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Vahelduv.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidSiin soovitatudVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Buy a rotating proxy plan
  • Show my remaining rotating proxy credits
  • Export my rotating proxy credentials
  • Show the status and next due date for my service
  • Show the invoice details for my rotating proxy plan
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

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Toote ülevaade

FineProxy vahelduvad puhverserverid

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

API ja agendi juurdepääs

Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.

EvgeniyDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiire ja usaldusväärne proxy teenus, suurepärane tööaeg, suurepärane toetus ja taskukohased hinnad. Täiuslik turvaliseks brausimiseks ja automatiseerimiseks!

MargaretSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Asukohad ja saadavus

Ma olen juba pikka aega FineProxy't kasutanud ja see on suurepärane! Teenus on kiire, usaldusväärne ja mul on palju IP-i valikuid. Olenemata sellest, kas see on privaatsuse pärast või et meil on juurdepääs sisule erinevatest piirkondadest, on FineProxy pidevalt toetanud.

BrilliantcompanyFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org pakub korralikku proxy teenust koos laia valikuga IP-d ja asukohti. Siiski võivad ühenduste kiirused mõnikord olla mitmesugused ning toetusvõime võib olla aeglasem kui oodata. Kuigi teenus sobib põhiülesannete täitmiseks, ei pruugi see täielikult vastata kõrgemate nõudmiste või konkreetsete nõuetega kasutajate vajadustele. Hinnad on konkurentsivõimelised, kuid nende jaoks, kes kasutavad neid professionaalselt või intensiivselt, võib tulemuslikkus olla stabiilsem.

Charles BrownProxyRate, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Parim proxy-teenus, mida kunagi kasutati. Väga soovitatav. Kasutab üle 8 kuu ilma probleemideta.

matTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Mul on olnud kasutada FineProxy mitu kuud, ja see on kergesti üks parimaid proxy teenuseid ma olen näinud! Seos on stabiilne, kiire ja turvaline, mis muudab brausimise ja juurdepääsu geograafiliselt piiratud sisu sujuvaks. FineProxy pakub erinevaid IP-i ja nende vaheline vahetamine on kiire ja keerulisem. Nende klienditeenindus on vastuvõetav ja abiv, alati valmis mind aitama, kui mul on küsimus. Lisaks on hinnad uskumatult konkurentsivõimelised. Soovitan väga FineProxy't kõigile, kes vajavad usaldusväärseid ja tõhusad proxy'id!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mis on API krediidid ja kuidas hinnata oma kasutust?API krediidid

API krediidid on sisemised arveldusühikud, mis mõõdavad teie päringute tekitatud koormust. Iga pakett sisaldab kindlat arvu krediite ning iga väljaminev päring arvab teatud hulga maha, sõltuvalt sihtlehe keerukusest.

Lihtne päring, mis laadib ainult HTML-i või JSON-i, maksab tavaliselt 1 krediidi. Päringud, mis käivitavad mitu paralleelset ressurssi — näiteks skriptid, pildid, CSS-failid, fondid, API-d ja jälgimispäringud — tarbivad rohkem krediite. Iga ressurss loetakse eraldi alampäringuks.

Need arvud on ligikaudsed ja varieeruvad veebisaiditi:

  • 1 krediit — lihtne API-stiilis päring, ilma brauserita, ilma JS-ita
  • 2–3 krediiti — JS-ita brauseripäring (põhiline DOM, ilma renderdamiseta)
  • ≈10 krediiti — täielik headless-brauser JS-renderdamisega, tüüpiline DC proxy koormus
  • 10–15+ krediiti — rasked lehed paljude skriptide, jälgijate, reklaamide, analüütika või mahukate ressursipakettidega

Erinevatel veebisaitidel on erinev DOM-struktuur, JS-pakid ja varade ahelad. Üks sait võib laadida vaid mõne faili, teine aga käivitada üle 30 järelpäringu lehekülje kohta.

Kuidas arvutada tegelikku tarbimist?

Saate krediidikasutust hõlpsalt hinnata enne paketi valimist:

  • Avage leht, mida soovite kraapida.
  • Kontrollige paralleelsete päringute arvu, kasutades sellist tööriista nagu RequestMap
  • Laaditud ressursside arv ≈ krediitide arv lehe laadimise kohta.

See annab teile täpse prognoosi, mitu API krediiti teie töövoog tarbib. Iga päring, mis jõuab meie infrastruktuuri, tarbib krediite — sealhulgas vastused nagu 404, 429, 503 või aegumised. Kuigi sihtleht tagastas vea, töötlesime ja suunasime päringu siiski.

Pöörlevad proksidSeadista pöörlevad proksid

Tasuline 48 tunni valik on saadaval ainult mittepöörlevatele proksitoodetele. Pöörlevate prokside jaoks valige standardne periood.

Miks on roteeruvad proxy'd veebiskreipimiseks ideaalsed?Roteeruvad proxy'd

Roteeruvad proxy'd annavad igale päringule uue IP-aadressi, muutes veebilehtedel teid oluliselt keerulisemaks blokeerida või päringute arvu piirata. Koos realistlike päiste ja kasutajaagentidega aitavad need WAF-idest ja CAPTCHA väljakutsetest mööda pääseda, hoides skreipimissessioonid stabiilsena. Lisage piiramatu ribalaius, piiramatu samaaegne ühenduste arv ja ülemaailmne IP-kogum — ning saate ettevõttetaseme skreipimise API murdosa turuhinnast.

Kuidas IP rotatsioon päringu kohta tehniliselt toimib?Ühendate ühte FineProxy

Ühendate ühte FineProxy lüüsiga — üks domeen ja üks port. Kui teie rakendus saadab päringu, valib lüüs ~100 000 aadressist koosneva kogumi hulgast IP ja suunab päringu selle kaudu edasi. Järgmine päring saab automaatselt teise IP. Te ei pea haldama proxy-loendeid ega rotatsiooni loogikat — lüüs hoolitseb kõige eest.

Millised päringud tarbivad API krediite?Iga HTTP

Iga HTTP päring, mis jõuab meie infrastruktuuri, tarbib krediite — sealhulgas päringud, mis tagastavad vigu nagu 404 või 503. Üks lehe laadimine võib genereerida mitu alampäringut (skriptid, pildid, fondid) ja igaüht neist arvestatakse eraldi.

Kui kaua mu pakett kehtib?Teie pakett

Teie pakett kehtib 30 päeva või kuni kõik API krediidid on ära kasutatud — olenevalt sellest, kumb saabub varem. Kasutamata krediidid ei kandu järgmisse arveldusperioodi üle.

Kas ma näen üksikasjalikku kasutusstatistikat?Jah

Jah. Teie juhtpaneelil on igal aktiivsel paketil eraldi leht, mis näitab API krediitide kasutust, päringute ajalugu ja tarbimismustreid.

Kuidas vähendada API krediitide tarbimist?Tarbimist saate vähendada

Tarbimist saate vähendada, piirates iga päringu käigus laaditud ressursside arvu. Meetodid hõlmavad:

  • accept-encoding: gzip, deflate, br kasutamine andmemahu vähendamiseks
  • vältige headless-brauseri renderdamist, kui see pole hädavajalik
  • piltide, fontide ja mahukate JS-failide keelamine võimaluse korral
  • lihtsamate päringurežiimide kasutamine API lõpp-punktide jaoks

Üldreeglina: vähem paralleelseid ressursse = vähem kulutatud krediiti.

Kas teil on püsiseansse?Praegu

Praegu määravad meie roteeruvad puhverserverid igale päringule uue IP-aadressi. Püsiseansi valikut ei ole – iga päring suunatakse läbi erineva aadressi. See toimib ideaalselt veebikraapimise ülesannete puhul, kus iga lehe laadimine on iseseisev. Töövoogude jaoks, mis nõuavad sama IP-aadressi mitme sammu vältel – saidile sisselogimine, ostu sooritamine – soovitame meie staatilisi pühendatud puhverservereid või ISP puhverservereid.

100 000 IP-d — kas see pole vähe võrreldes pakkujatega, kes reklaamivad miljoneid?Kui pakkujad väidavad

Kui pakkujad väidavad „10 miljonit IP-d,

Milline on ribalaiuse piirang?Piirangut ei ole

Piirangut ei ole. FineProxy roteeruvate puhverserveritega kaasneb piiramatu andmemaht. Gigabaidi põhist tasu ei rakendata ja suuri mahtusid ei piirata. Kui teie tegevus genereerib igakuiselt terabaitides liiklust, on see põhimõtteliselt erinev kulustruktuur võrreldes residentsiaalsete puhverserveritega, mis küsivad tasu iga GB eest.

Kas seda saab kasutada Google'i, Amazoni või teiste tugevalt kaitstud saitide jaoks?Andmekeskuse

Andmekeskuse IP-aadressid läbivad ettevõttetaseme anti-bot-lahendustega kaitstud saitidel rangemaid kontrolle. Sellistel juhtudel toimivad residentsiaalsed või ISP puhverserverid üldjuhul paremini. Meie roteeruv andmekeskuste kogum töötab hästi veebi laiema keskosa jaoks – enamiku saitide puhul, mis ei investeeri tipptasemel robotituvastusesse. Kõige keerulisemate sihtmärkide jaoks kombineerige meie roteeruvat kogumit nutika päringute piiramise ja korrektsete päistega või lülituge kriitiliste lehtede jaoks ISP puhverserveritele.

Kuidas seda oma veebikraapiaga ühendada?Suunake oma HTTP

Suunake oma HTTP klient FineProxy lüüsi lõpp-punktile (domeen:port). Python Requestsis – üks proxies parameeter. Scrapys – üks middleware seadistus. Iga keel või tööriist, mis toetab HTTP puhverservereid, töötab samal viisil. SDK-d pole vaja, puhverserveri loendifaile pole vaja, rotatsioonikoodi teie poolel pole vaja.

Kas roteeruvate puhverserveritega veebikraapimine on seaduslik?Avalikult kättesaadavate andmete

Avalikult kättesaadavate andmete kogumine on enamikus jurisdiktsioonides seaduslik. USA apellatsioonikohtu 2022. aasta otsus kohtuasjas hiQ Labs v. LinkedIn kinnitas, et avalike andmete kraapimine ei riku arvutipettuste ja -kuritarvituste seadust (Computer Fraud and Abuse Act). Sellegipoolest on robots.txt ja päringupiirangute austamine hea tava – ning see vähendab ka blokeerimist, mis on teie enda huvides. Puhverserver ise on standardne võrgutööriist; seaduslikkus sõltub sellest, mida te sellega teete.

Vahelduvad puhverserverid:
Kuidas IP vahetamine töötab ja miks pargi kvaliteet on suurusest olulisem

2024. aastal ületas automatiseeritud liiklus ametlikult inimtegevuse internetis – 51% kõigist veebipäringutest pärineb nüüd robotitelt (Imperva Bad Bot Report 2025). Veebikraapijate ja anti-bot-süsteemide vaheline võidurelvastamine pole kunagi olnud intensiivsem: 65,8% kraapimise spetsialistidest teatab, et suurendab puhverserveritele kulutamist aasta-aastalt, et sammu pidada karmistuvate kaitsemeetmetega. Selle keskmes on IP-rotatsioon. Üks IP-aadress, mis saadab tuhandeid päringuid, blokeeritakse. Sadu IP-aadresse, millest igaüks saadab vaid käputäie päringuid – see näeb välja nagu tavaline liiklus.

01

Kuidas roteeruv puhverserver tegelikult töötab

Backconnect roteeriv proxy annab teile ühenduspunkti — üksiku domeeni ja pordi. Saadate päringu sellele sisenemispunktile ning proxy lüüs valib oma kogumist IP-aadressi ja suunab päringu selle kaudu edasi. Järgmine päring läheb läbi teise IP-aadressi. Sihtveebisait näeb ühte scraperi asemel tuhandeid unikaalseid külastajaid.

FineProxy roteerivad proxy serverid IP-rotatsiooniga igal päringul töötavad täpselt nii. Saate sisenemispunkti (domeen + port) ja iga päringu korral määrab süsteem meie kogumist uue IPv4-aadressi. Püsisessioone pole — iga päring saab uue IP. Kui teil on vaja pöörduda sama veebisaidi poole tuhandeid kordi ilma ühe kasutajana välja paistmata, siis just see lahendus teeb selle võimalikuks.

02

Miks 100 000 eksklusiivset IP-d muudab kogu arvutust

Proxy pakkujad armastavad reklaamida kogumite suurust — „10 miljonit IP-d,

FineProxy lähenemine on järgmine: meie scraping proxy kogum sisaldab ligikaudu 100 000 unikaalset IPv4-aadressi. Kõik andmekeskuse omad, kõik meie otsese halduse all — oleme pakkuja, mitte edasimüüja. Need IP-d eksisteerivad ainult meie võrgus. Te ei leia neid ühestki teisest proxy teenusest.

Kui ostate FineProxy roteeriva proxy teenuse, ei jagata selle kogumi aadresse teiste platvormide klientidega. Keegi teine ei „põleta

03

Roteerivate andmekeskuse proxyde majanduslik pool

Residentsed roteerivad proxyd küsivad $1–15 GB kohta. Mahus see summeerub halastamatult — tõsine scraping-operatsioon võib kuus läbi põletada terabaitide kaupa andmemahtu. Hinnaga $3/GB maksab üks terabait $3000.

Roteeriv andmekeskuse proxy piiramatu ribalaiusega muudab majanduslikku poolt täielikult. FineProxy roteerivad proxyd ei küsi tasu gigabaidi kohta. Maksate ligipääsu eest kogumile ja liiklus on piiramatu. Meeskondadele, kes teevad miljoneid päringuid päevas, on see vahe elujõulise ja pankrotistuva operatsiooni vahel.

Kompromiss: andmekeskuse IP-sid on robotivastastel süsteemidel lihtsam tuvastada kui residentseid. Kuid just siin loeb kogumi eksklusiivsus. Värsked, puhtad andmekeskuse aadressid, mis pole läbi käinud teistest teenustest, kohtavad oluliselt vähem vastupanu kui taaskasutatud omad. Ning suure osa veebi jaoks — kõik, mis pole ettevõttetaseme robotivastase kaitse nagu Cloudflare Enterprise või Akamai Bot Manager taga — töötavad andmekeskuse proxyd suurepäraselt murdosa kuluga.

04

Kus roteerivad proxyd sobivad — ja kus mitte

Töötab hästi:

Mahukas veebiscraping on peamine kasutusjuht. Iga päring tuleb erinevalt IP-lt, sihtmärgil pole mustreid, mida tuvastada. Roteeriv proxy veebiscrapingu jaoks muudab teie üksiku scraperi millekski, mis näeb välja nagu sõltumatute külastajate hulk. Enamik e-kaubanduse platvorme talub ühelt aadressilt umbes 100–300 päringut tunnis enne kahtluse tekkimist, seega koormuse jaotamine suure roteeriva kogumi peale hoiab teid iga üksiku piirmäära piires.

Hindade jälgimine töötab samal põhimõttel — teie kontrollid on hajutatud nii, et ükski aadress ei pöördu korduvalt tagasi sama poe juurde. SEO positsiooni jälgimine saab samuti kasu, kuna otsingumootorid piiravad ühelt IP-lt korduvate päringute sagedust. Liiklusarbitraaži meeskonnad kasutavad HTTP roteeriva proxy seadistusi pakkumiste kontrollimiseks ja kampaaniate tulemuste jälgimiseks laia kogumi ulatuses, ilma et platvormid tegevust omavahel seostaksid.

Ei tööta hästi:

Sotsiaalmeedia kontode haldamine nõuab püsivat IP-aadressi. Roteeruv proxy vahetab teie aadressi iga päringuga, mis tundub sisselogimisel ja postitamisel kahtlane. Kontode jaoks kasutage hoopis staatilisi ISP proxy-sid või dedikeeritud proxy-sid.

Mitmeetapilised töövood, mis sõltuvad sessiooni püsivusest — ostukorvi lõpetamine, lehekülgede vahel navigeerimine, mis jälgib teie identiteeti, sisselogimise järjestused — lähevad samuti katki, kui iga päringuga vahetub proxy. Sait näeb iga sammu tulemas erinevalt kasutajalt ja katkestab protsessi.

05

Integratsioon: üks lõpp-punkt, null keerukust

FineProxy roteeruv proxy töötab ühe lüüsi kaudu — üks domeen, üks port. Suunake oma scraper või monitooringutööriist sellele lõpp-punktile. Iga päring saab automaatselt uue IP 100 000 aadressiga kogumist.

Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer või mis tahes tööriista jaoks, mis toetab HTTP proxy — seadistamine on üks rida. Mingit roteerimisloogikat teie koodis, mingit proxy-nimekirjade haldamist, mingeid tervisekontrolle. Lüüs hoolitseb selle kõige eest.

Kui teie seadistus nõuab programmeeritavat juhtimist, võimaldab roteeruva proxy API-põhine lähenemine integreerida proxy halduse otse teie töövooga.

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25–40% probleem

Zyte’s uuring sadade arendusmeeskondade seas näitas, et 25–40% arendajate ajast scraping-projektides kulub blokeeringute ja robotitõrjesüsteemidega võitlemisele. See ei ole kodeerimine, mitte andmetöötlus, mitte analüüs — see on lihtsalt scraperi elus hoidmine.

Korralik roteeruva proxy seadistus kõrvaldab suurema osa sellest. Kui iga päring tuleb puhtalt, unikaalselt IP-lt ja kogum on piisavalt suur, et ühtki aadressi ei kasutata liiga sageli uuesti, kulutab scraper oma aja andmete kogumisele — mitte blokeeringute äraootamisele.

FineProxy roteeruvate anonüümsete proxy-serveritega teeb kogum kogu töö ära. 100 000 aadressi, eksklusiivselt meie võrgus, roteerumas iga päringuga. Teie arendusaeg läheb tagasi toote ehitamisele, mitte infrastruktuuri lapsehoidmisele.