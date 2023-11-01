Roteeruv proxy

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Zyte’s uuring sadade arendusmeeskondade seas näitas, et 25–40% arendajate ajast scraping-projektides kulub blokeeringute ja robotitõrjesüsteemidega võitlemisele. See ei ole kodeerimine, mitte andmetöötlus, mitte analüüs — see on lihtsalt scraperi elus hoidmine.

Korralik roteeruva proxy seadistus kõrvaldab suurema osa sellest. Kui iga päring tuleb puhtalt, unikaalselt IP-lt ja kogum on piisavalt suur, et ühtki aadressi ei kasutata liiga sageli uuesti, kulutab scraper oma aja andmete kogumisele — mitte blokeeringute äraootamisele.

FineProxy roteeruvate anonüümsete proxy-serveritega teeb kogum kogu töö ära. 100 000 aadressi, eksklusiivselt meie võrgus, roteerumas iga päringuga. Teie arendusaeg läheb tagasi toote ehitamisele, mitte infrastruktuuri lapsehoidmisele.