Integratsioonijuhend
Windowsi puhverserveri sätted
Seadistage oma proxy kiiresti ja lihtsalt.
Kuidas seadistada proxy-serverit Windows 10 & 11 süsteemis
Enne alustamist otsustage, milleks soovite proksit kasutada — sellest sõltub parim seadistusmeetod Windowsis. 1. Kui kasutate tööarvutit staatilise IP-aadressiga ja vajate vaid põhilist proksi tuge, saate proksi seadistada Windowsi sätete kaudu. Pidage silmas, et see valik on piiratud ja ei pruugi töötada usaldusväärselt millegi enamat kui lihtsate HTTP kasutusjuhtumite puhul. 2. Kui teie eesmärk on üldine veebisirvimine (veebilehed, video voogedastus, sõnumirakendused jne), on kõige stabiilsem lähenemine proksi seadistamine otse brauseris. See on tavaliselt parim valik igapäevaseks sirvimiseks. Kuidas seadistada proksit rakenduses Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Kui vajate täpset kontrolli — konkreetsete rakenduste ja brauserite suunamist läbi proksi, samal ajal hoides teised otseühenduses — on Windowsis parim lahendus Proxifier. See pakub kõige usaldusväärsema seadistuse täpsemaks marsruutimiseks, kuid tegemist on tasulise rakendusega.
⚠️ Tähelepanu: Windowsi sisseehitatud proksi seaded on piiratud ja võivad olla ebastabiilsed. Stabiilse seadistuse jaoks soovitame tungivalt kasutada spetsiaalset proksihalduri nagu Proxy Switcher, Proxifier või ProxyCap — eriti kui vajate SOCKS5, kasutajanime/parooli autentimist, UDP-d või rakendusepõhist marsruutimist.
Klassikaline proxy seadistus
Avage Windowsi proksi sätted
Avage: Sätted → Võrk & Internet → Proksi Avage käsitsi proksi seadistamine
Sisestage oma proksi andmed
Lülitage sisse „Use a proxy server Aadress: teie proksi IP või hostinimi Port: teie proksi port (HTTP proksi jaoks kasutage porti 8080)
See on ainus seadistus, mille puhul Windowsi sisseehitatud proksi sätted töötavad enam-vähem stabiilselt. Kahjuks ei toeta Windows oma natiivsete sätete kaudu usaldusväärselt teisi proksi porte ega protokolle. Sujuvama kasutuskogemuse ja parema stabiilsuse tagamiseks soovitame tungivalt kasutada spetsiaalset proksihalduri tööriista – need tööriistad lihtsustavad proksi seadistamist oluliselt ja aitavad vältida ühendusprobleeme.
Soovitatav seadistus: Proxifier (süsteemiülene + rakenduste marsruutimine)
Kui vajate SOCKS5 tuge, kasutajanime/parooli autentimist või usaldusväärsemat proksi jõudlust, soovitame proksi seadistada rakenduse Proxifier. See võimaldab teil käivitada proksit kogu süsteemis ning valida, millised rakendused peaksid kasutama proksit ja millised ühenduma otse (ilma proksita). See on lihtsaim viis saavutada täisfunktsionaalsus ja stabiilne marsruutimine Windowsis.
Paigaldage ja käivitage Proxifier
Laadige Proxifieri uusim versioon alla ametlikult veebilehelt. Käivitage paigaldusprogramm ja viige seadistus lõpule → Käivitage Proxifier Seejärel avage Profile → Proxy Servers…
SOCKS5 puhverserveri lisamine
Klõpsake aknas Proxy Servers nuppu Add Sisestage väljale Address oma proxy IP-aadress või hostinimi (kasutage porti 1080 SOCKS5 proxy jaoks) Valige SOCKS5 protokoll ja lubage Autentimine Sisestage oma aktiivse proxy-teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenused leiate kliendialast: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Kogu süsteemi hõlmava tunneldamise lubamine
Kogu väljamineva liikluse suunamiseks läbi SOCKS5 puhverserveri värskendage vaikereeglit (Default): Avage Profile → Proxification Rules… Valige Default-reegel, seejärel valige rippmenüüst Action oma proxy Klõpsake OK
Ainult valitud rakenduste marsruutimine
Proxy't saab kasutada ka ainult teatud programmide jaoks, jättes ülejäänud otseühendusele: Avage Profile → Proxification Rules… → Add Jaotises Applications klõpsake Browse ja valige selle rakenduse käivitatav fail, mille liikluse soovite proxy kaudu suunata. Jaotises Action valige Proxy, seejärel valige oma SOCKS5 proxy ja klõpsake reegli salvestamiseks OK.
Seda protsessi saate korrata kõigi rakenduste puhul, mis peavad proxy't kasutama. Proxifier töötleb reegleid ülalt alla. Paigutage rakenduspõhised reeglid Default-reegli kohale.
Kuidas keelata (välja lülitada) proxy Windows 10 & 11 süsteemis ja seadistada „Ilma proxyta
Kui otsite, kuidas Windows 11-s puhverserverit keelata, avage Seaded → Võrk & Internet → Proxy. Lülitage välja “Tuvasta seaded automaatselt” ja keelake “Kasuta proxy-serverit”. See eemaldab Windowsis proxy seaded täielikult ja taastab otseühenduse internetiga.
Windows ei suutnud selle võrgu proksisätteid automaatselt tuvastada – kuidas seda parandada?
Viga “windows ei suuda proxy seadeid automaatselt tuvastada” ilmneb tavaliselt vale automaatse konfiguratsiooni tõttu. Ava Juhtpaneel → Interneti-suvandid → Ühendused → LAN-i seaded ja keelake “Tuvasta seaded automaatselt”, seejärel rakendage muudatused ja taaskäivitage võrguühendus.
Proksid 48 tunniks
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