Comment configurer un serveur proxy sous Windows 10 & 11

Avant de commencer, déterminez l'usage que vous souhaitez faire du proxy — cela influence la méthode de configuration la plus adaptée sous Windows. 1. Si vous utilisez un ordinateur professionnel avec une adresse IP statique et que vous n'avez besoin que d'une prise en charge basique du proxy, vous pouvez configurer le proxy via les paramètres Windows. Gardez à l'esprit que cette option est limitée et peut ne pas fonctionner de manière fiable au-delà de cas d'usage HTTP simples. 2. Si votre objectif est la navigation web générale (sites web, streaming vidéo, messageries, etc.), l'approche la plus stable consiste à configurer le proxy directement dans votre navigateur. C'est généralement la meilleure option pour la navigation quotidienne. Comment configurer un proxy dans Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Si vous avez besoin d'un contrôle précis — router certaines applications et certains navigateurs via le proxy tout en conservant une connexion directe pour les autres — la meilleure solution sous Windows est Proxifier. Il offre la configuration la plus fiable pour le routage avancé, mais il s'agit d'une application payante.

⚠️ Attention : les paramètres de proxy intégrés à Windows sont limités et peuvent manquer de fiabilité. Pour une configuration stable, nous recommandons vivement un gestionnaire de proxy dédié comme Proxy Switcher, Proxifier ou ProxyCap — surtout si vous avez besoin de SOCKS5, d'une authentification par identifiant/mot de passe, d'UDP ou d'un routage par application.

Configuration proxy classique

Step 1 Ouvrir les paramètres de proxy Windows Accédez à : Paramètres → Réseau & Internet → Proxy Accédez à Configuration manuelle du proxy Click the image to view it in full size.

Step 2 Saisissez les informations de votre proxy Activez Utiliser un serveur proxy et saisissez : Adresse : votre IP ou nom d'hôte du proxy Port : le port de votre proxy (utilisez le port 8080 pour un proxy HTTP) Click the image to view it in full size.

C'est la seule configuration où les paramètres proxy intégrés de Windows fonctionnent de manière plus ou moins cohérente. Malheureusement, Windows ne prend pas en charge de manière fiable les autres ports ou protocoles proxy via ses paramètres natifs. Pour une expérience plus fluide et une meilleure stabilité, nous vous recommandons vivement d'utiliser un gestionnaire de proxy dédié — ces outils simplifient considérablement la configuration du proxy et aident à prévenir les problèmes de connexion.

Configuration recommandée : Proxifier (système complet + routage par application)

Si vous avez besoin de SOCKS5, d'une authentification par nom d'utilisateur/mot de passe ou de performances proxy plus fiables, nous vous recommandons de configurer votre proxy via Proxifier. Il vous permet d'utiliser le proxy à l'échelle du système et de choisir quelles applications doivent passer par le proxy et lesquelles doivent se connecter directement (sans proxy). C'est la méthode la plus simple pour bénéficier d'une fonctionnalité complète et d'un routage stable sous Windows.

Step 1 Installer et lancer Proxifier Téléchargez la dernière version de Proxifier depuis le site officiel. Lancez l'installateur et terminez la configuration → Démarrez Proxifier Rendez-vous ensuite dans Profil → Serveurs Proxy… Click the image to view it in full size.

Step 2 Ajouter un serveur proxy SOCKS5 Cliquez sur Add dans la fenêtre Proxy Servers Renseignez le champ Address avec l'IP ou le nom d'hôte de votre proxy (utilisez le port 1080 pour un proxy SOCKS5) Sélectionnez le SOCKS5 protocole et activez Authentification Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous trouverez vos services dans votre espace client : https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Activer le tunneling à l'échelle du système Pour acheminer tout le trafic sortant via votre proxy SOCKS5, modifiez la règle Default : Allez dans Profile → Proxification Rules… Sélectionnez la règle Default, puis choisissez votre proxy dans le menu déroulant Action Cliquez sur OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Router uniquement les applications sélectionnées Vous pouvez également utiliser le proxy uniquement pour certains programmes tout en conservant une connexion directe pour les autres : Ouvrez Profile → Proxification Rules… → Add Sous Applications, cliquez sur Browse et sélectionnez le fichier exécutable de l'application que vous souhaitez acheminer via le proxy. Sous Action, choisissez Proxy, puis sélectionnez votre proxy SOCKS5 et cliquez sur OK pour enregistrer la règle. Click the image to view it in full size.