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Proxy pour Taobao

IP chinoises datacenter pour Taobao : support HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison automatique et trafic illimité inclus.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI statiques en Chine pour Taobao comptes
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon liste de proxys au format JSON
  • Affiche le locations disponible pour ISP proxies
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore

esta bazaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

J'utilise ce service depuis plus de cinq ans pour mes projets de récupération de données, et c'est excellent. Ils offrent des adresses IP rotatives, des performances rapides et contrairement à de nombreux autres proxys, ils ne sont pas bloqués sur les plateformes de réseaux sociaux.

AliceDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

J'utilise le site depuis longtemps. Très approprié pour moi. Voici les prix les moins chers sur Internet pour les adresses proxy. Comme je n'utilise qu'un serveur proxy russe, j'aime beaucoup ce site. Le site est facile à utiliser, communique facilement avec le support client. Tout est fait pour le client. Je ne changerai jamais votre site pour un autre. Je voudrais également vous demander d'ajouter un proxy d'Afrique, j'en ai vraiment besoin.

Anton KovalPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

J'utilise FineProxy.org depuis plusieurs mois maintenant et je ne pourrais pas être plus satisfait du service. La vitesse de connexion est impressionnante et je n’ai jamais eu de problèmes de temps d’arrêt. Leur large sélection d’emplacements proxy dans le monde me permet d’accéder facilement à Internet de manière sécurisée et anonyme, où que je sois.

nabeel6294Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

Je l'ai essayé pendant une demi-heure, c'est vraiment merveilleux, j'ai beaucoup aimé. Je recommande à tout le monde de l'essayer. Cela fera une grande différence dans les résultats.

eslam karmaTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi Taobao bloque-t-il mon VPN alors que d'autres sites chinois fonctionnent ?Taobao dispose

Taobao dispose d'un système de détection bien plus strict que la plupart des plateformes. La vérification ne se limite pas à l'origine chinoise de votre IP — la plateforme analyse votre mode de connexion, l'empreinte de votre navigateur et vos schémas de comportement. Les plateformes e-commerce ont de fortes raisons de bloquer les accès étrangers, notamment en raison des risques de fraude et des différences de prix régionaux.

Ai-je besoin d'un numéro de téléphone chinois pour utiliser Taobao avec un proxy ?Pour simplement naviguer

Pour simplement naviguer, non. En revanche, pour créer un compte ou effectuer des achats, Taobao exige souvent une vérification par téléphone chinois. Certains utilisateurs contournent cette exigence avec des numéros virtuels chinois, mais les conditions de vérification se sont récemment durcies.

Quelle est la différence entre les proxies résidentiels et datacenter pour Taobao ?Les proxies

Les proxies datacenter utilisent des IP issues de fournisseurs d'hébergement — Taobao tient des listes de ces adresses et les bloque de manière agressive. Les proxies résidentiels utilisent des IP attribuées à de véritables foyers chinois par les fournisseurs d'accès locaux. Les meilleures options de proxy pour Taobao sont toujours résidentielles ou mobiles, jamais datacenter.

Puis-je scraper les données produits de Taobao avec des proxies ?Oui

Oui, mais cela nécessite une rotation d'IP et une limitation rigoureuse du débit. Taobao dispose de puissantes mesures anti-scraping. Vous aurez besoin d'IP résidentielles chinoises en rotation, d'intervalles de requêtes réalistes et d'une gestion de session appropriée. De nombreuses entreprises utilisent des API de scraping spécialisées qui gèrent automatiquement cette complexité.

Guide

Pourquoi vous avez besoin d'un proxy pour Taobao

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Taobao est la plus grande plateforme e-commerce de Chine, mais y accéder depuis l'étranger relève du parcours du combattant. La plateforme bloque agressivement les IP étrangères, les VPN et tout ce qui ne ressemble pas à un utilisateur chinois ordinaire. Si vous avez déjà vu le message d'erreur «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — vous savez exactement de quoi il s»agit.

Pourquoi les VPN classiques ne fonctionnent pas

Taobao ne se contente pas de vérifier votre adresse IP. La plateforme analyse les schémas de trafic, le comportement de connexion et les empreintes du navigateur. Même en vous connectant via un serveur chinois, Taobao peut souvent détecter que vous utilisez un VPN et bloquer l'accès malgré tout.C'est pourquoi les services VPN classiques échouent. Ils n'ont pas été conçus pour des plateformes e-commerce dotées de systèmes de détection sophistiqués. Vous avez besoin d'un proxy pour Taobao qui fournit des IP résidentielles chinoises propres — des adresses appartenant à de véritables fournisseurs d'accès Internet en Chine, et non des serveurs datacenter signalés instantanément.

Ce qui fonctionne réellement

L'essentiel est de ressembler à un utilisateur chinois légitime. Cela implique :

  • Des IP résidentielles chinoises. Votre connexion doit provenir d'une adresse IP attribuée par un fournisseur d'accès Internet chinois. Les IP datacenter sont bloquées en quelques secondes. La meilleure configuration de proxy pour Taobao repose sur des IP résidentielles ou mobiles issues des grandes villes chinoises.
  • Sessions persistantes. Taobao suit votre session de la navigation jusqu’au paiement. Si votre IP change en cours d’achat, vous risquez de perdre votre panier ou de déclencher un contrôle de sécurité. Des sessions persistantes maintenant la même IP pendant des heures (et non des minutes) sont indispensables.
  • Empreintes cohérentes. Le fuseau horaire, les paramètres de langue et les empreintes techniques de votre navigateur doivent correspondre à la localisation de votre proxy. Se connecter depuis une « IP chinoise » alors que votre navigateur indique un fuseau horaire américain constitue un signal d’alerte évident.

Cas d'utilisation courants

  • Acheter depuis l’étranger. De nombreux produits sur Taobao sont nettement moins chers que les alternatives internationales, mais la plateforme restreint l’accès depuis les IP étrangères. Un service de proxy Taobao correctement configuré vous permet de naviguer et d’acheter comme si vous étiez en Chine.
  • Dropshipping et vente en gros. Les revendeurs qui s’approvisionnent sur Taobao ont souvent besoin de plusieurs comptes ou effectuent des achats en volume. La plateforme surveille les comportements d’achat inhabituels et gèle les comptes qui semblent automatisés ou commerciaux.
  • Surveillance des prix. Les entreprises qui suivent les prix concurrents ou la disponibilité des produits doivent scraper Taobao régulièrement. Sans proxies adaptés, vous atteindrez rapidement les limites de requêtes et serez bloqué par IP.

Le problème du bannissement de compte

Taobao applique une politique des « trois avertissements ». Trois infractions à ses conditions d’utilisation et votre compte est définitivement banni. Les déclencheurs les plus courants sont :

  • Connexion depuis des localisations qui changent rapidement
  • Effectuer de nombreux achats en peu de temps
  • Gérer plusieurs comptes depuis le même appareil ou la même IP
  • Utilisation d’empreintes de navigateur manifestement falsifiées

Pour les dropshippers gérant plusieurs comptes, chaque compte doit disposer de sa propre IP dédiée et de son propre profil de navigateur. Partager des IP entre différents comptes est le moyen le plus sûr de se faire repérer.