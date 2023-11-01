Taobao est la plus grande plateforme e-commerce de Chine, mais y accéder depuis l'étranger relève du parcours du combattant. La plateforme bloque agressivement les IP étrangères, les VPN et tout ce qui ne ressemble pas à un utilisateur chinois ordinaire. Si vous avez déjà vu le message d'erreur «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — vous savez exactement de quoi il s»agit.
Pourquoi les VPN classiques ne fonctionnent pas
Taobao ne se contente pas de vérifier votre adresse IP. La plateforme analyse les schémas de trafic, le comportement de connexion et les empreintes du navigateur. Même en vous connectant via un serveur chinois, Taobao peut souvent détecter que vous utilisez un VPN et bloquer l'accès malgré tout.C'est pourquoi les services VPN classiques échouent. Ils n'ont pas été conçus pour des plateformes e-commerce dotées de systèmes de détection sophistiqués. Vous avez besoin d'un proxy pour Taobao qui fournit des IP résidentielles chinoises propres — des adresses appartenant à de véritables fournisseurs d'accès Internet en Chine, et non des serveurs datacenter signalés instantanément.
Ce qui fonctionne réellement
L'essentiel est de ressembler à un utilisateur chinois légitime. Cela implique :
- Des IP résidentielles chinoises. Votre connexion doit provenir d'une adresse IP attribuée par un fournisseur d'accès Internet chinois. Les IP datacenter sont bloquées en quelques secondes. La meilleure configuration de proxy pour Taobao repose sur des IP résidentielles ou mobiles issues des grandes villes chinoises.
- Sessions persistantes. Taobao suit votre session de la navigation jusqu’au paiement. Si votre IP change en cours d’achat, vous risquez de perdre votre panier ou de déclencher un contrôle de sécurité. Des sessions persistantes maintenant la même IP pendant des heures (et non des minutes) sont indispensables.
- Empreintes cohérentes. Le fuseau horaire, les paramètres de langue et les empreintes techniques de votre navigateur doivent correspondre à la localisation de votre proxy. Se connecter depuis une « IP chinoise » alors que votre navigateur indique un fuseau horaire américain constitue un signal d’alerte évident.
Cas d'utilisation courants
- Acheter depuis l’étranger. De nombreux produits sur Taobao sont nettement moins chers que les alternatives internationales, mais la plateforme restreint l’accès depuis les IP étrangères. Un service de proxy Taobao correctement configuré vous permet de naviguer et d’acheter comme si vous étiez en Chine.
- Dropshipping et vente en gros. Les revendeurs qui s’approvisionnent sur Taobao ont souvent besoin de plusieurs comptes ou effectuent des achats en volume. La plateforme surveille les comportements d’achat inhabituels et gèle les comptes qui semblent automatisés ou commerciaux.
- Surveillance des prix. Les entreprises qui suivent les prix concurrents ou la disponibilité des produits doivent scraper Taobao régulièrement. Sans proxies adaptés, vous atteindrez rapidement les limites de requêtes et serez bloqué par IP.
Le problème du bannissement de compte
Taobao applique une politique des « trois avertissements ». Trois infractions à ses conditions d’utilisation et votre compte est définitivement banni. Les déclencheurs les plus courants sont :
- Connexion depuis des localisations qui changent rapidement
- Effectuer de nombreux achats en peu de temps
- Gérer plusieurs comptes depuis le même appareil ou la même IP
- Utilisation d’empreintes de navigateur manifestement falsifiées
Pour les dropshippers gérant plusieurs comptes, chaque compte doit disposer de sa propre IP dédiée et de son propre profil de navigateur. Partager des IP entre différents comptes est le moyen le plus sûr de se faire repérer.