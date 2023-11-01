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Débloquer LinkedIn

Proxies IPv4 dédiés pour LinkedIn : une IP par compte, 100 000 IP datacenter pour le scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, livraison instantanée.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : ISP.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPRecommandé iciISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 100 IP FAI pour LinkedIn gestion de comptes
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon service proxy
  • Exporte mon listes de proxys au format JSON
  • Affiche quels services ont eu le taux d’erreur le plus élevé aujourd’hui
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je travaille avec ce service depuis plus d'un an et toujours tout va bien, pas d'interdictions ni de désaccords ! Facile à utiliser, pas de fonctionnalités inutiles, c'est tout ce dont vous avez besoin. Je le fais sous la douche ! Je n'ai trouvé aucun défaut dans ce proxy.

Anton SmirnovPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Fineproxy est un fournisseur proxy solide avec une bonne sélection de serveurs dans le monde entier. J'utilise leurs services depuis plusieurs mois, principalement pour des outils de référencement et des études de marché, et les performances ont toujours été fiables. La vitesse de connexion est rapide et les adresses IP sont rarement signalées ou bloquées. Leur tableau de bord est facile à naviguer et la configuration des proxys est simple. Le support client est professionnel et répond rapidement aux demandes de renseignements. La structure tarifaire est compétitive, notamment pour les forfaits groupés. Dans l'ensemble, Fineproxy.org offre un excellent rapport qualité-prix et un service fiable pour un usage personnel et professionnel.

KavieDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau proxy est vaste et puissant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer et le support technique est réactif et utile. C'est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou à contourner les restrictions géographiques.

amarghezaliSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
LinkedIn bloque-t-il les proxies datacenter ?Pas

Pas tous, mais la plateforme signale les plages d’IP appartenant à des hébergeurs connus. Les IP datacenter partagées, utilisées par de nombreuses personnes simultanément, sont bloquées rapidement. Les IP datacenter dédiées — comme celles fournies par FineProxy — résistent bien mieux, car vous êtes le seul utilisateur sur cette adresse. Pour tout ce qui implique une connexion à un compte, les proxies résidentiels ou ISP restent le choix le plus sûr.

J’obtiens une erreur "403 Forbidden". Que faire ?Cela signifie généralement

Cela signifie généralement que LinkedIn a bloqué votre IP. Passez à un proxy différent, effacez vos cookies et attendez au moins quelques heures avant de réessayer. Si le problème persiste, les IP de votre fournisseur de proxies sont probablement grillées sur LinkedIn — envisagez de passer à un fournisseur offrant les meilleurs proxies pour l'accès à LinkedIn, comme FineProxy, dont les IP sont plus propres et non surchargées.

Puis-je utiliser un seul proxy pour plusieurs comptes LinkedIn ?Non

Non. LinkedIn surveille quelles IP accèdent à quels comptes. Deux comptes sur la même IP ressemblent à une même personne qui tente de contourner le système. Utilisez toujours un proxy dédié par compte.

Que se passe-t-il si mon compte est restreint ?Arrêtez immédiatement

Arrêtez immédiatement toute automatisation. Déconnectez-vous de chaque outil. Videz le cache de votre navigateur. Attendez 48 à 72 heures — ne tentez pas de vous connecter pendant ce délai. Une fois la période écoulée, connectez-vous manuellement depuis une IP propre (résidentielle ou ISP). Si la restriction persiste, contactez le support LinkedIn en ayant votre pièce d’identité à portée de main.

Quel type de proxy est le plus adapté au scraping LinkedIn ?Pour le scraping

Pour le scraping de pages publiques sans connexion à un compte, les proxies datacenter avec rotation fonctionnent très bien. Pour le scraping en étant connecté à un compte, utilisez des proxies résidentiels — un par compte. Le pool datacenter de FineProxy (100 000 IP) est un choix solide pour la collecte de données publiques à grande échelle, là où le volume et la vitesse sont essentiels.

Guide

Comment LinkedIn vous détecte — et comment y remédier

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

LinkedIn ne fait pas de cadeaux en matière d’automatisation. Que vous meniez des campagnes d’outreach, que vous récupériez des données de prospects ou que vous tentiez simplement d’accéder à votre compte depuis une région où la plateforme est indisponible — tôt ou tard, vous heurterez à des restrictions. Voici ce qui se passe réellement et comment les proxies vous aident.

Le problème des schémas comportementaux

LinkedIn ne se contente pas de compter vos actions. Il analyse votre comportement. La vitesse de vos clics, le délai entre les demandes de connexion, votre manière de naviguer sur la page, si vous faites défiler le contenu ou si vous allez directement au bouton “Se connecter”. Si votre comportement semble mécanique, même 20 connexions par jour peuvent déclencher un avertissement.Premiers signes d’alerte : déconnexions forcées, invitations à “vérifier votre identité”, sessions qui expirent sans raison. Ce ne sont pas des bugs — c’est LinkedIn qui vous demande de ralentir.

Pourquoi votre IP est déterminante

LinkedIn tient à jour des listes de plages IP associées aux centres de données. Si votre IP appartient à un hébergeur connu, la plateforme traite chaque action provenant de cette adresse avec une suspicion accrue. Combinez une IP datacenter avec la moindre automatisation, et vous êtes assuré de recevoir une erreur 403 ou une restriction complète de votre compte.C’est pourquoi les proxies résidentiels sont le choix par défaut pour toute activité impliquant un compte. Ils ressemblent à des connexions domestiques classiques, et LinkedIn n’a donc aucune raison de les signaler.Cela dit, les proxies datacenter ne sont pas inutiles. Pour le scraping d’offres d’emploi publiques ou de pages d’entreprises — des tâches qui ne nécessitent pas de connexion à un compte — les IP datacenter fonctionnent parfaitement à condition de les alterner. FineProxy propose des IP datacenter dédiées qui ne sont pas partagées entre des centaines d’utilisateurs, ce qui fait une vraie différence.

Choisir le bon proxy selon votre besoin

Pour la génération de leads et la prospection — une IP résidentielle statique par compte. Pas de partage, pas de rotation. LinkedIn associe votre compte à une localisation, et un saut soudain de New York à Singapour déclenchera immédiatement une alerte.Pour le scraping à grande échelle — des proxies rotatifs, avec changement d’IP toutes les 200 à 300 requêtes. Les proxies datacenter sont rapides et économiques pour cet usage. Le pool de 100 000 IP datacenter de FineProxy vous offre une marge confortable.Pour accéder à LinkedIn depuis des régions restreintes — un proxy permettant d’ouvrir LinkedIn depuis n’importe quel emplacement fait l’affaire. Choisissez un serveur dans un pays où la plateforme est accessible. Les proxies ISP de FineProxy sont une excellente option, car ils allient la stabilité des vitesses datacenter à des adresses IP appartenant à de véritables fournisseurs d’accès Internet.

N’oubliez pas l’empreinte numérique du navigateur

Une IP propre ne suffit pas à elle seule. LinkedIn inspecte également votre empreinte de navigateur — chaîne User-Agent, en-têtes HTTP, résolution d’écran, fuseau horaire et paramètres de langue. Si votre empreinte ne correspond pas à la géolocalisation de votre proxy ou ressemble à une signature par défaut de navigateur headless, vous serez signalé même avec une IP résidentielle. Utilisez des navigateurs antidetect ou assurez-vous que votre outil d’automatisation (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, etc.) envoie des en-têtes réalistes cohérents avec la localisation de votre proxy. Les proxies FineProxy fonctionnent parfaitement avec toutes les principales plateformes d’automatisation LinkedIn — le volet IP est couvert, il ne vous reste qu’à veiller à ce que le reste de votre configuration soit cohérent.

La règle du préchauffage

Les comptes nouveaux ou inactifs nécessitent une période de préchauffage. Ne connectez pas un compte fraîchement créé à un outil d’automatisation pour envoyer 100 requêtes dès le premier jour. Commencez manuellement — naviguez, aimez quelques publications, envoyez 5 à 10 demandes de connexion à la main. Sur 2 à 3 semaines, augmentez progressivement. LinkedIn compare votre activité actuelle à votre historique : un pic soudain de zéro à une automatisation agressive est le moyen le plus rapide de se faire restreindre.

Un proxy, un compte

C’est la règle la plus importante pour la gestion multi-comptes. Chaque compte LinkedIn a besoin de sa propre IP dédiée. Si deux comptes partagent la même IP, LinkedIn les associe — et si l’un est banni, l’autre suit.