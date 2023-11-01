Lorsque vous achetez des adresses proxy en gros chez FineProxy, la liste d'IP avec les identifiants apparaît dans votre tableau de bord dès le paiement effectué. Nous possédons chaque adresse du pool — plus de 100 000 IPv4 répartis sur plusieurs ASN — ce qui signifie aucune marge d\'intermédiaire et aucune IP recyclée provenant de réseaux tiers.
Le prix par IP diminue avec le volume, et le trafic est illimité quelle que soit la taille du forfait. Cela simplifie la budgétisation : vous connaissez le coût à l'avance, il n\'augmente pas avec l'utilisation.
La diversité des sous-réseaux est ce qui maintient votre pool en vie
Les systèmes anti-bot bloquent des sous-réseaux /24 entiers — soit les 256 adresses d'un bloc — dès qu'ils détectent une activité suspecte sur quelques-unes d'entre elles. Si vos 10 000 IP sont concentrées dans 40 sous-réseaux, une seule cible agressive peut griller une grande partie du pool en une nuit.
FineProxy distribue les commandes en gros de manière aléatoire sur l'ensemble des blocs /24 disponibles. Un bannissement sur un sous-réseau ne se propage pas aux autres. Il est peu probable que deux clients travaillant sur la même cible partagent un sous-réseau. La plupart des fournisseurs de proxies en gros ne mentionnent jamais la diversité des sous-réseaux — pourtant, pour le scraping à grande échelle ou la vérification publicitaire, c'est ce qui distingue un pool qui dure des mois d'un pool qui se dégrade en quelques semaines.
De combien d'IP avez-vous réellement besoin
Selon les recherches de The Web Scraping Club, les taux de requêtes sûrs par IP sont approximativement :
- Type de cible: Requêtes par IP par heure
- Plateformes de réseaux sociaux: 30–60
- Sites e-commerce: 100–300
- Sites d'actualités et de contenu: 300+
Si vous devez collecter 100 000 pages produits par heure sur un site qui tolère environ 200 requêtes/heure par IP, il vous faut au minimum 500 IP. Doublez ce chiffre par sécurité. Une équipe qui surveille les prix sur plusieurs marketplaces dans différents pays aura facilement besoin de dizaines de milliers d’adresses.
Rotation et accès API
Lorsque vous disposez de milliers d’IP, les faire tourner manuellement n’est tout simplement pas réaliste. FineProxy met à votre disposition un endpoint API qui vous permet de récupérer la liste d’IP en cours, de filtrer par pays ou sous-réseau et d’injecter les adresses directement dans votre scraper outil d’automatisation. Vous gérez la rotation de votre côté — par requête, par session ou à intervalle fixe — en exploitant la liste renvoyée par l’API en texte brut ou au format JSON. Aucune rotation automatique n’est imposée : vous contrôlez la logique, ce qui est essentiel lorsque différentes cibles exigent des stratégies de rythme différentes.
Un blocage ne signifie pas forcément de mauvaises IP
Même avec le bon nombre d’IP et une rotation bien configurée, vous rencontrerez toujours des blocages sur certaines adresses. Si la même erreur apparaît sur différentes IP, le problème ne vient généralement pas des adresses elles-mêmes.
L’étude 2025 de Proxyway montre que même les meilleurs systèmes de scraping n’atteignent que 85 à 93 % de taux de réussite. Le reste dépend des empreintes TLS, des en-têtes incohérents, des vérifications JavaScript ou d’un timing trop régulier entre les requêtes. Des IP propres ne sont qu’une couche — le comportement de votre scraper est l’autre.
Vous souhaitez essayer le service avec votre propre charge de travail ? Configurez et payez des Proxys pour 48 heures, puis exécutez les tests ci-dessus sur vos propres tâches.