NOUVEAU ! |Un appel API, des données propres en retour. Aucun scraper nécessaire.Obtenez 10 000 jetons gratuits →

Proxy en masse

Proxies IPv4 en volume répartis sur plusieurs sous-réseaux /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité, livraison instantanée, conçus pour le scraping à grande échelle et la vérification publicitaire.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxys en gros.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Forfait centre de données.

Recommandé iciForfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète 1,000 IP de centre de données distributed across disponible subnets
  • Exporte ma liste de proxys en gros au format JSON
  • Filtre ma liste de proxys en gros par pays ou sous-réseau
  • Ajoute 203.0.113.7 à la liste d’IP autorisées de mon forfait de proxys en gros
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon commandes importantes de proxys
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Trafic jamais mesuré

Service génial. Les proxys sont disponibles peu de temps après le paiement. Avoir beaucoup de adresses IP rend mon travail plus productif. J'apprécie également une bonne vitesse et un trafic illimité. 

Diana DeePlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Travail fantastique Travail fantastique – Super proxys Travail fantastique, équipe ! Je viens de découvrir ce service et je suis vraiment impressionné : le rapport qualité-prix que vous offrez est incroyable. Et maintenant avec un accès résidentiel illimité ? C'est le prochain niveau. Un immense respect à vous tous. Je reviendrai certainement!

hamzaerkoDieg, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Accès API et agent

J'adore les proxys fineproxy, c'est vraiment rapide et indétectable. Je l'ai utilisé sur des outils d'automatisation comme les outils de mots clés, et pour les outils de scraping, cela change la donne, le support client est de premier ordre chaque fois que vous avez besoin d'aide, ils sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre votre problème, la qualité des proxys est tout simplement incroyable.

asdjkakarNorton Safe Web, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Service proxy rapide et fiable avec une excellente disponibilité, un excellent support et des prix abordables. Parfait pour la navigation sécurisée et les tâches d'automatisation !

MargaretSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

FineProxy a été un outil fiable pour les besoins de mon entreprise. Les proxys sont rapides, stables et accessibles depuis de nombreux emplacements. C’est abordable et l’équipe du service client est réactive et compétente. Fortement recommandé à tous ceux qui en ont besoin. lis ceci et écris-en un autre

W3sazzadProxyRate, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Pourquoi les proxies en gros sont-ils moins chers par IP ?Les coûts

Les coûts fixes. Bande passante, matériel, monitoring : faire tourner un proxy ou dix mille coûte quasiment la même chose au fournisseur. En volume, ces frais se répartissent sur davantage d'adresses. Le produit ne change pas ; c’est simplement une question de calcul.

Comment un package est-il constitué ? Vais-je partager des sous-réseaux avec d'autres clients ?Vous choisissez un

Vous choisissez un pays. FineProxy attribue les IP de manière aléatoire sur les sous-réseaux /24 disponibles, et non à partir d'un seul bloc. L'isolation complète n’est pas garantie dans les packages en gros, mais la distribution aléatoire rend les chevauchements significatifs peu fréquents.

Y a-t-il des limites d'utilisation ?Chaque forfait

Chaque forfait inclut une limite de connexions simultanées. Le volume de requêtes au sein de chaque session est libre — maintenez un rythme humain avec des intervalles variés. Les sites détectent les schémas répétitifs plus vite que le volume brut.

Mes IP se font bloquer malgré un pool important. Quel est le problème ?Si différentes IP

Si différentes IP se heurtent au même blocage, vérifiez d'abord l'empreinte de votre client, les en-têtes et le timing des requêtes. Les systèmes anti-bot en 2025–2026 analysent les signatures TLS, l'exécution JavaScript et les signaux comportementaux — pas uniquement l'adresse IP.

Quelle est la différence entre les packages en gros et les proxies dédiés ?Les proxies dédiés

Les proxies dédiés garantissent un accès exclusif à chaque IP — personne d'autre ne l'utilise pendant votre location. Les packs en volume utilisent également des adresses détenues par FineProxy, mais la tarification est conçue pour les gros volumes : coût par IP réduit, quantités plus importantes. Dans les deux cas, rien n'est revendu par des tiers.

Comment fonctionne la rotation — automatique ou manuelle ?Vous contrôlez la

Vous contrôlez la rotation de votre côté. L’API vous renvoie la liste complète de vos IP en texte brut ou en JSON, et vous définissez la logique — rotation par requête, par session ou sur un intervalle de temps. Aucune rotation automatique n’est imposée : vous adaptez le rythme à la tolérance de chaque cible.

Puis-je combiner plusieurs pays dans une même commande ?Oui

Oui. Sélectionnez plusieurs pays lors de la commande. La disponibilité dépend de notre pool actuel dans chaque région.

Sous quel délai les proxies sont-ils disponibles après l'achat ?Immédiatement après le

Immédiatement après le paiement. La liste d'IP apparaît dans votre tableau de bord. Pour les commandes volumineuses — plusieurs milliers d'adresses — la génération de la liste prend quelques minutes.

Guide

Proxies en gros : les points essentiels quand vous achetez des milliers d'IP

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Lorsque vous achetez des adresses proxy en gros chez FineProxy, la liste d'IP avec les identifiants apparaît dans votre tableau de bord dès le paiement effectué. Nous possédons chaque adresse du pool — plus de 100 000 IPv4 répartis sur plusieurs ASN — ce qui signifie aucune marge d\'intermédiaire et aucune IP recyclée provenant de réseaux tiers.

Le prix par IP diminue avec le volume, et le trafic est illimité quelle que soit la taille du forfait. Cela simplifie la budgétisation : vous connaissez le coût à l'avance, il n\'augmente pas avec l'utilisation.

La diversité des sous-réseaux est ce qui maintient votre pool en vie

Les systèmes anti-bot bloquent des sous-réseaux /24 entiers — soit les 256 adresses d'un bloc — dès qu'ils détectent une activité suspecte sur quelques-unes d'entre elles. Si vos 10 000 IP sont concentrées dans 40 sous-réseaux, une seule cible agressive peut griller une grande partie du pool en une nuit.

FineProxy distribue les commandes en gros de manière aléatoire sur l'ensemble des blocs /24 disponibles. Un bannissement sur un sous-réseau ne se propage pas aux autres. Il est peu probable que deux clients travaillant sur la même cible partagent un sous-réseau. La plupart des fournisseurs de proxies en gros ne mentionnent jamais la diversité des sous-réseaux — pourtant, pour le scraping à grande échelle ou la vérification publicitaire, c'est ce qui distingue un pool qui dure des mois d'un pool qui se dégrade en quelques semaines.

De combien d'IP avez-vous réellement besoin

Selon les recherches de The Web Scraping Club, les taux de requêtes sûrs par IP sont approximativement :

  • Type de cible: Requêtes par IP par heure
  • Plateformes de réseaux sociaux: 30–60
  • Sites e-commerce: 100–300
  • Sites d'actualités et de contenu: 300+

Si vous devez collecter 100 000 pages produits par heure sur un site qui tolère environ 200 requêtes/heure par IP, il vous faut au minimum 500 IP. Doublez ce chiffre par sécurité. Une équipe qui surveille les prix sur plusieurs marketplaces dans différents pays aura facilement besoin de dizaines de milliers d’adresses.

Rotation et accès API

Lorsque vous disposez de milliers d’IP, les faire tourner manuellement n’est tout simplement pas réaliste. FineProxy met à votre disposition un endpoint API qui vous permet de récupérer la liste d’IP en cours, de filtrer par pays ou sous-réseau et d’injecter les adresses directement dans votre scraper outil d’automatisation. Vous gérez la rotation de votre côté — par requête, par session ou à intervalle fixe — en exploitant la liste renvoyée par l’API en texte brut ou au format JSON. Aucune rotation automatique n’est imposée : vous contrôlez la logique, ce qui est essentiel lorsque différentes cibles exigent des stratégies de rythme différentes.

Un blocage ne signifie pas forcément de mauvaises IP

Même avec le bon nombre d’IP et une rotation bien configurée, vous rencontrerez toujours des blocages sur certaines adresses. Si la même erreur apparaît sur différentes IP, le problème ne vient généralement pas des adresses elles-mêmes.

L’étude 2025 de Proxyway montre que même les meilleurs systèmes de scraping n’atteignent que 85 à 93 % de taux de réussite. Le reste dépend des empreintes TLS, des en-têtes incohérents, des vérifications JavaScript ou d’un timing trop régulier entre les requêtes. Des IP propres ne sont qu’une couche — le comportement de votre scraper est l’autre.

Vous souhaitez essayer le service avec votre propre charge de travail ? Configurez et payez des Proxys pour 48 heures, puis exécutez les tests ci-dessus sur vos propres tâches.