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Proxy in Blocco

Proxy IPv4 in blocco su più subnet /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, consegna istantanea, ideali per scraping su larga scala e ad verification.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per grandi volumi.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 1,000 IP datacenter distribuiti tra le subnet disponibili
  • Esportate i miei bulk lista di proxy in formato JSON
  • Filtrate i miei bulk lista di proxy by country or subnet
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei bulk proxy package
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei ordini proxy di grandi dimensioni
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

Servizio fantastico. I proxy sono disponibili poco dopo il pagamento. Disporre di molti IP rende il mio lavoro più produttivo. Apprezzo inoltre la buona velocità e il traffico illimitato.&nbsp;

Diana DeePiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!

hamzaerkoDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Adoro i proxy FineProxy: sono davvero veloci e non rilevabili. Li ho usati con strumenti di automazione, come quelli per le parole chiave, e con strumenti di scraping: sono una vera svolta. L'assistenza clienti è di prim'ordine e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere qualsiasi problema. La qualità dei proxy è semplicemente straordinaria.

asdjkakarNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!

MargaretSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché i proxy in blocco costano meno per singolo IP?Costi fissi

Costi fissi. Bandwidth, hardware, monitoraggio — gestire un proxy o diecimila costa al provider pressoché lo stesso. Con volumi elevati, quel costo fisso si distribuisce su più indirizzi. Il prodotto non cambia; è la matematica che torna.

Come viene composto un pacchetto? Condividerò le subnet con altri clienti?Scegliete un Paese

Scegliete un Paese. FineProxy assegna gli IP in modo casuale tra le subnet /24 disponibili, non da un singolo blocco. L'isolamento completo non è garantito nei pacchetti bulk, ma la distribuzione casuale rende le sovrapposizioni significative poco frequenti.

Ci sono limiti di utilizzo?Ogni tariffa

Ogni tariffa include un limite di connessioni simultanee. Il volume di richieste all'interno di ogni sessione dipende da voi — mantenete un ritmo simile a quello umano con intervalli variabili. I siti rilevano i pattern più rapidamente del volume grezzo.

I miei IP vengono bloccati continuamente anche se il pool è grande. Qual è il problema?Se IP diversi

Se IP diversi vengono bloccati sullo stesso sito, controllate prima il fingerprint del client, gli header e il timing delle richieste. I sistemi anti-bot nel 2025–2026 analizzano le firme TLS, l'esecuzione JavaScript e i segnali comportamentali — non solo l'indirizzo IP.

Qual è la differenza tra pacchetti bulk e proxy dedicati?Proxy dedicati garantiscono

Proxy dedicati garantiscono accesso esclusivo a ogni IP — nessun altro lo utilizza durante il vostro noleggio. Anche i pacchetti in blocco utilizzano indirizzi di proprietà di FineProxy, ma i prezzi sono pensati per i grandi volumi: costo per IP più basso, quantità maggiori. In entrambi i casi, nulla viene rivenduto da terze parti.

Come funziona la rotazione — è automatica o manuale?La rotazione è

La rotazione è gestita interamente dal vostro lato. L’API restituisce l’elenco completo degli IP in formato plain-text o JSON, e siete voi a decidere la logica — rotazione per richiesta, per sessione o a intervalli di tempo. Non è prevista alcuna rotazione automatica forzata, così potete adattare la frequenza alla tolleranza di ciascun target.

Posso combinare più paesi in unico ordine?

Sì. Selezionate più paesi durante il checkout. La disponibilità dipende dal nostro pool attuale in ciascuna regione.

Quanto velocemente sono disponibili i proxy dopo l'acquisto?Subito dopo il

Subito dopo il pagamento. La lista IP compare nella vostra dashboard. Per ordini di grandi dimensioni — diverse migliaia di indirizzi — la generazione della lista richiede qualche minuto.

Guida

Proxy in blocco: cosa conta quando si acquistano migliaia di IP

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Quando acquistate proxy in blocco da FineProxy, la lista IP con le credenziali appare nella vostra dashboard subito dopo il pagamento. Siamo proprietari di ogni indirizzo nel pool — oltre 100.000 IPv4 distribuiti su più ASN — quindi non ci sono ricarichi di intermediari né IP riciclati da reti di terze parti.

Il prezzo per IP diminuisce con il volume e il traffico è illimitato indipendentemente dalla dimensione del pacchetto. Questo semplifica la pianificazione del budget: conoscete il costo in anticipo e non cresce con l'utilizzo.

La distribuzione nelle subnet è ciò che mantiene in vita il vostro pool

I sistemi anti-bot bloccano intere subnet /24 — tutti i 256 indirizzi di un blocco — quando rilevano attività sospetta da parte di alcuni di essi. Se i vostri 10.000 IP si trovano in 40 subnet, un singolo target aggressivo può bruciare una grossa fetta del pool in una notte.

FineProxy distribuisce gli ordini in blocco in modo casuale tra i blocchi /24 disponibili. Un ban su una subnet non si propaga alle altre. Due clienti che lavorano sullo stesso target difficilmente condivideranno una subnet. La maggior parte dei provider bulk non menziona mai la diversità delle subnet — ma per scraping su larga scala o ad verification, è ciò che distingue un pool che dura mesi da uno che si degrada in settimane.

Quanti IP vi servono davvero

Secondo una ricerca di The Web Scraping Club, i tassi di richiesta sicuri per IP si aggirano intorno a:

  • Tipo di target: Richieste per IP all'ora
  • Piattaforme di social media: 30–60
  • Siti e-commerce: 100–300
  • Siti di news e contenuti: 300+

Se avete bisogno di 100.000 pagine prodotto all'ora da un sito che tollera circa 200 richieste/ora per IP, servono almeno 500 IP. Raddoppiate per sicurezza. Un team che monitora i prezzi su diversi marketplace in più Paesi ha facilmente bisogno di decine di migliaia di IP.

Rotazione e accesso API

Quando si dispone di migliaia di IP, gestirli manualmente non è realistico. FineProxy mette a disposizione un endpoint API che consente di ottenere l’elenco aggiornato degli IP, filtrare per paese o sottorete e inviare gli indirizzi direttamente al proprio scraper o strumento di automazione. La rotazione viene gestita dal vostro lato — per richiesta, per sessione o a intervalli fissi — utilizzando l’elenco che l’API restituisce in formato plain-text o JSON. Non è prevista alcuna rotazione automatica forzata: il controllo della logica è nelle vostre mani, un aspetto fondamentale quando target diversi richiedono strategie di pacing differenti.

Non tutti i blocchi significano IP di scarsa qualità

Anche con il numero giusto di IP e una rotazione corretta, vedrete comunque blocchi su alcuni indirizzi. Se lo stesso errore compare su IP diversi, il problema di solito non sono gli indirizzi in sé.

La ricerca 2025 di Proxyway mostra che anche le migliori configurazioni di scraping raggiungono solo l'85–93% di tasso di successo. Il resto dipende dai fingerprint TLS, header non corrispondenti, controlli JavaScript o timing identico tra le richieste. IP puliti sono un livello — il comportamento del vostro scraper è l'altro.

Vuoi provare il servizio con il tuo carico di lavoro? Configura e paga i Proxy per 48 ore, quindi esegui i benchmark descritti sopra sulle tue attività.