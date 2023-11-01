Quando acquistate proxy in blocco da FineProxy, la lista IP con le credenziali appare nella vostra dashboard subito dopo il pagamento. Siamo proprietari di ogni indirizzo nel pool — oltre 100.000 IPv4 distribuiti su più ASN — quindi non ci sono ricarichi di intermediari né IP riciclati da reti di terze parti.
Il prezzo per IP diminuisce con il volume e il traffico è illimitato indipendentemente dalla dimensione del pacchetto. Questo semplifica la pianificazione del budget: conoscete il costo in anticipo e non cresce con l'utilizzo.
La distribuzione nelle subnet è ciò che mantiene in vita il vostro pool
I sistemi anti-bot bloccano intere subnet /24 — tutti i 256 indirizzi di un blocco — quando rilevano attività sospetta da parte di alcuni di essi. Se i vostri 10.000 IP si trovano in 40 subnet, un singolo target aggressivo può bruciare una grossa fetta del pool in una notte.
FineProxy distribuisce gli ordini in blocco in modo casuale tra i blocchi /24 disponibili. Un ban su una subnet non si propaga alle altre. Due clienti che lavorano sullo stesso target difficilmente condivideranno una subnet. La maggior parte dei provider bulk non menziona mai la diversità delle subnet — ma per scraping su larga scala o ad verification, è ciò che distingue un pool che dura mesi da uno che si degrada in settimane.
Quanti IP vi servono davvero
Secondo una ricerca di The Web Scraping Club, i tassi di richiesta sicuri per IP si aggirano intorno a:
- Tipo di target: Richieste per IP all'ora
- Piattaforme di social media: 30–60
- Siti e-commerce: 100–300
- Siti di news e contenuti: 300+
Se avete bisogno di 100.000 pagine prodotto all'ora da un sito che tollera circa 200 richieste/ora per IP, servono almeno 500 IP. Raddoppiate per sicurezza. Un team che monitora i prezzi su diversi marketplace in più Paesi ha facilmente bisogno di decine di migliaia di IP.
Rotazione e accesso API
Quando si dispone di migliaia di IP, gestirli manualmente non è realistico. FineProxy mette a disposizione un endpoint API che consente di ottenere l’elenco aggiornato degli IP, filtrare per paese o sottorete e inviare gli indirizzi direttamente al proprio scraper o strumento di automazione. La rotazione viene gestita dal vostro lato — per richiesta, per sessione o a intervalli fissi — utilizzando l’elenco che l’API restituisce in formato plain-text o JSON. Non è prevista alcuna rotazione automatica forzata: il controllo della logica è nelle vostre mani, un aspetto fondamentale quando target diversi richiedono strategie di pacing differenti.
Non tutti i blocchi significano IP di scarsa qualità
Anche con il numero giusto di IP e una rotazione corretta, vedrete comunque blocchi su alcuni indirizzi. Se lo stesso errore compare su IP diversi, il problema di solito non sono gli indirizzi in sé.
La ricerca 2025 di Proxyway mostra che anche le migliori configurazioni di scraping raggiungono solo l'85–93% di tasso di successo. Il resto dipende dai fingerprint TLS, header non corrispondenti, controlli JavaScript o timing identico tra le richieste. IP puliti sono un livello — il comportamento del vostro scraper è l'altro.
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