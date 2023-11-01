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Proxy per TikTok

Proxy IPv4 statici ISP, datacenter e a rotazione per TikTok — HTTP/HTTPS/SOCKS5, un IP per account, accesso API incluso.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 static ISP IPs per TikTok accounts
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the locations disponibili per proxy ISP
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Gestione degli account

Lavoro con questo servizio da oltre un anno e va sempre tutto bene, senza blocchi o inconvenienti! È facile da usare, privo di funzioni superflue e contiene tutto ciò che serve. Lo apprezzo davvero! Non ho trovato difetti in questi proxy.

Anton SmirnovPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.

AliceDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Sono molto soddisfatto del servizio FineProxy. La rete proxy è ampia e potente e offre una connessione stabile e veloce. Il sito è facile da navigare e l'assistenza tecnica è reattiva e disponibile. È una scelta solida per chi desidera proteggere la propria navigazione o aggirare le restrizioni geografiche.

amarghezaliSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Prodotti e servizio proxy eccellenti! Offrono diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Prezzo contenuto. Percentuale di proxy non funzionanti inferiore al 10%. Molte aree geografiche e sottoreti. Connessione stabile, IP statici e cambio gratuito del pool ogni settimana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Come sbloccare TikTok da qualsiasi luogo?Configurate un proxy

Configurate un proxy a livello di sistema o nel browser. Scegliete una posizione server in cui la piattaforma funziona normalmente — USA, UK, Germania. L'app vedrà l'IP del proxy al posto del vostro. Per guide dettagliate alla configurazione su diversi dispositivi e browser, visitate il nostro Integration Hub.

La piattaforma funziona tramite proxy HTTP o SOCKS5?Entrambi funzionano

Entrambi funzionano per la navigazione e la gestione degli account. SOCKS5 offre un overhead inferiore e si integra meglio con alcuni tool di automazione. I proxy HTTP/HTTPS sono più facili da configurare nei browser. Per la maggior parte delle attività la differenza è minima — scegliete in base alla vostra configurazione.

I proxy prevengono lo shadowban?I proxy

I proxy isolano gli account per IP, quindi un ban su un account non influisce sugli altri. Tuttavia, la piattaforma traccia anche le fingerprint del dispositivo e i pattern dei contenuti. Combinate i proxy con un riscaldamento graduale dell'account, contenuti unici e attività realistiche per la massima protezione.

Posso guardare le live streaming tramite un proxy?

Sì. Lo streaming richiede bandwidth stabile e bassa latenza. Scegliete una posizione proxy vicina a voi o ai server CDN della piattaforma. Sia SOCKS5 che HTTP funzionano — il fattore chiave è la qualità della connessione, non il protocollo.

Perché utilizzare i proxy invece di una VPN?Le VPN

Le VPN instradano tutto il traffico del dispositivo attraverso unico server, rallentando le altre applicazioni e rischiando di attivare i sistemi di rilevamento. I proxy funzionano per singola applicazione: si configurano solo per l'app target, lasciando inalterato il resto del traffico. Ogni account può avere il proprio IP proxy — impossibile con la maggior parte delle VPN.

E i proxy datacenter?La piattaforma

La piattaforma rileva rapidamente i range IP datacenter. Funzionano per visualizzare contenuti o test rapidi, ma evitateli per login, pubblicazione o interazioni. Utilizzate proxy ISP o mobile per qualsiasi attività che coinvolga la gestione degli account.

Quanti account posso gestire per singolo proxy?Un IP

Un IP statico per account è l'approccio più sicuro. Condividere un IP tra più account genera segnali incrociati che l'algoritmo è in grado di rilevare. Per i rotating proxy utilizzati nello scraping o nell'ad verification, questa regola non si applica — la rotazione è esattamente il loro scopo.

I proxy influiscono sulla qualità video?I proxy

I proxy aggiungono latenza, ma per lo scrolling quotidiano l'impatto è trascurabile. Per upload o live streaming, scegliete un proxy a bassa latenza vicino alla vostra posizione. Evitate proxy shared sovraccarichi se la velocità è una priorità.

Guida

Perché utilizzare un proxy per TikTok?

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

La piattaforma conta oltre 1,5 miliardi di utenti, sistemi anti-frode rigorosi e un mosaico globale di restrizioni. Traccia indirizzi IP, fingerprint dei dispositivi e pattern comportamentali. Per chiunque vada oltre il semplice scrolling — gestione di account, campagne pubblicitarie o accesso a contenuti da aree con restrizioni — i proxy diventano un'infrastruttura indispensabile.

Accesso da reti con restrizioni

Scuole, università e luoghi di lavoro spesso bloccano l'app a livello di firewall. L'applicazione non si carica oppure il dominio è completamente in blacklist. Un proxy instrada il traffico attraverso un server esterno, così la rete locale vede una connessione verso l'IP del proxy e non verso la destinazione bloccata. Ecco come sbloccare TikTok senza installare software VPN o modificare le impostazioni globali del dispositivo. Per un accesso rapido, configurate un proxy per TikTok sbloccato a livello di sistema — l'app erediterà automaticamente tali impostazioni.

Accesso da paesi con restrizioni

La piattaforma è completamente bloccata in diversi Paesi. Restrizioni parziali esistono in molti altri. Se viaggiate o lavorate in un'area con blocchi, un proxy da un Paese senza restrizioni — USA, Regno Unito, Germania — ripristina l'accesso. Potete sbloccare TikTok con un proxy in tutte le aree geografiche senza instradare l'intero traffico del dispositivo attraverso una VPN. Per la versione web, un sito con proxy per sbloccare TikTok funziona direttamente nel vostro browser.

Gestione di account multipli

Accedere a più profili dallo stesso IP attiva verifiche o shadowban. L'algoritmo collega gli account tramite IP condiviso, fingerprint del dispositivo e pattern di attività. Se un account viene segnalato, gli altri sullo stesso IP possono ereditare la penalizzazione.

I proxy separano gli account in modo che ciascuno risulti operativo dalla propria rete. Per agenzie SMM, affiliate marketer e team di contenuti, questo significa: assegnare un IP statico per account, abbinare la posizione del proxy al pubblico target dell’account e non cambiare Paese durante la sessione.

Evitare lo shadowban

Uno shadowban riduce la visibilità senza alcuna notifica — i vostri video smettono di apparire nella pagina «Per te», ma non venite mai avvisati. Cause comuni: follow/unfollow rapidi, contenuti ripetitivi o più account collegati dallo stesso IP.

Quando gli account sono isolati tramite proxy, il ban di uno non si estende agli altri. Ogni profilo vive nel proprio ambiente. Questo è fondamentale per chi gestisce dirette streaming o costruisce un pubblico su più nicchie.

Recupero dopo un ban dell'IP

Se il vostro IP viene bannato — ad esempio, dopo aver creato un nuovo account subito dopo un ban precedente — tutti gli account associati a quell'indirizzo diventano inaccessibili. Un nuovo proxy fornisce un IP pulito, senza storico di ban. Combinatelo con un profilo browser pulito per ottenere i migliori risultati.

Quale tipo di proxy scegliere

Il miglior proxy per TikTok dipende dal vostro obiettivo. I proxy mobile 4G/5G godono del massimo livello di fiducia — la maggior parte degli utenti reali naviga da rete mobile, quindi questi IP si mimetizzano in modo naturale. Utilizzateli per account di alto valore e gestione delle campagne pubblicitarie.

I proxy static ISP (residential) utilizzano IP registrati presso provider internet reali. La piattaforma non è in grado distinguerli dagli utenti domestici. Un ottimo equilibrio tra costo e affidabilità per la gestione degli account e l'accesso a contenuti regionali.

I proxy datacenter sono veloci ed economici, ma facilmente rilevabili. La piattaforma identifica rapidamente le subnet datacenter. Utilizzateli solo per attività a basso rischio come la visualizzazione di contenuti online o test — non per operazioni sugli account.

Riscaldamento degli account

I nuovi account richiedono un incremento graduale dell'attività. Pubblicare, mettere like, seguire altri utenti a un ritmo umano nelle prime settimane segnala legittimità all'algoritmo. I proxy da soli non prevengono i ban — devono essere abbinati a un comportamento realistico.

FineProxy offre pacchetti static datacenter, static ISP e rotating con server proxy veloci per guardare contenuti TikTok e gestire account. Tutti supportano HTTP, HTTPS e SOCKS5. Autenticazione tramite login/password o whitelist IP. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, consultate il nostro Integration Hub.