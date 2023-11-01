TikTok用プロキシ

このプラットフォームは15億人以上のユーザーを抱え、厳格な不正検知システムと世界的に複雑な規制環境を持っています。IPアドレス、デバイスフィンガープリント、行動パターンを追跡しています。カジュアルな閲覧以上のこと——アカウント管理、キャンペーン運用、規制地域からのコンテンツアクセスなど——を行う方にとって、プロキシは不可欠なインフラとなります。

制限されたネットワークからのアクセス

学校、大学、職場では、ファイアウォールレベルでアプリがブロックされることがよくあります。読み込みに失敗したり、ドメインが完全にブラックリストに登録されたりします。プロキシを使えば、トラフィックが外部サーバーを経由するため、ローカルネットワークからはブロック先ではなくプロキシIPへの接続として認識されます。VPNソフトウェアのインストールやデバイス設定のグローバル変更なしに、TikTokのブロックを解除する方法です。素早くアクセスするには、システムレベルでプロキシを設定してください。アプリがその設定を自動的に引き継ぎます。

制限国からのアクセス

このプラットフォームはいくつかの国で完全にブロックされており、さらに多くの国で部分的な制限が存在します。規制のある地域に渡航または勤務される場合、米国、英国、ドイツなど制限のない国のプロキシを使用することでアクセスを回復できます。VPNですべてのデバイストラフィックをルーティングすることなく、プロキシを使ってすべての地域でTikTokのブロックを解除できます。ウェブ版の場合、プロキシを利用したウェブサイト経由でTikTokへのアクセスをブラウザから直接ブロック解除できます。

複数アカウントの管理

1つのIPから複数のプロフィールにログインすると、認証要求やシャドウバンが発生します。アルゴリズムは共有IP、デバイスフィンガープリント、アクティビティパターンによってアカウントを紐づけます。1つのアカウントがフラグ付けされると、同じIPの他のアカウントにもペナルティが波及する可能性があります。

プロキシはアカウントを分離し、それぞれが独自のネットワークから操作しているように見せます。SMMエージェンシー、アフィリエイトマーケター、コンテンツチームにとって、これは次のことを意味します：アカウントごとに1つの静的IPを割り当て、プロキシのロケーションをアカウントのターゲットオーディエンスに合わせ、セッション中に国を切り替えないことです。

シャドウバンの回避

シャドウバンとは、通知なくリーチが制限されることです。動画が「おすすめ」ページに表示されなくなりますが、その通知は届きません。よくあるトリガーは、急速なフォロー／フォロー解除、反復的なコンテンツ、IPで紐づけられた複数アカウントです。

アカウントがプロキシごとに分離されていれば、1つのアカウントがBANされても他のアカウントに波及しません。各プロファイルは独立した環境で動作します。ライブ配信を行う方や、複数のニッチでオーディエンスを構築する方にとって、これは非常に重要です。

IPバンからの復旧

IPがBAN（例えば、前回のBAN直後に新しいアカウントを作成した場合など）されると、そのアドレス上のすべてのアカウントにアクセスできなくなります。新しいプロキシを使えば、BAN履歴のないクリーンなIPを取得できます。最良の結果を得るには、クリーンなブラウザプロファイルと組み合わせてご利用ください。

プロキシタイプの選び方

TikTokに最適なプロキシは、用途によって異なります。4G/5Gモバイルプロキシは最も高い信頼性を持っています。実際のユーザーの多くがモバイルデータ通信を使用しているため、これらのIPは自然に溶け込みます。高価値アカウントや広告管理にご利用ください。

アカウントのウォームアップ