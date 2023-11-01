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TikTok用プロキシ

TikTok向けの静的ISP、データセンター、ローテーションIPv4プロキシ — HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、1アカウント1 IP、APIアクセス付き。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

プロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： ISP.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからこちらがおすすめISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • TikTokアカウント向けに静的ISP IPを100個購入
  • プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • ISPプロキシで利用可能なロケーションを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

アカウント運用

このサービスを1年以上使っていますが、いつもすべて順調で、BANやトラブルはありません！使いやすく、余計な機能もなく、必要なものがすべてそろっています。心の底から気に入っています！このプロキシに欠点は見つかりませんでした。

Anton SmirnovFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

データスクレイピングのプロジェクトでこのサービスを5年以上利用していますが、ずっと素晴らしいです。ローテーティングIPと高速な性能を提供しており、ほかの多くのプロキシとは違って、ソーシャルメディアのプラットフォームでブロックされません。

AliceDieg, 昨年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxyのサービスにとても満足しています。プロキシネットワークは大規模で強力であり、安定した高速接続を提供しています。サイトは操作しやすく、テクニカルサポートも対応が早く親切です。ブラウジングの安全性を確保したい方や、地域制限を回避したい方には、手堅い選択肢です。

amarghezaliSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

素晴らしいプロキシ製品とサービスです！ローテーティング型を含むさまざまな種類のプロキシがあり、料金も手頃で、地域指定のオプションもあります。支払い方法も暗号資産、PayPal、カードと多様です。

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2年以上前英語から翻訳ソース

高負荷時の速度

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

低価格です。壊れたプロキシの割合は10%未満と低水準です。地域とサブネットが豊富です。接続は安定しており、静的IPを利用でき、プールも毎週無料で変更できます。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
どこからでもTikTokのブロックを解除する方法地域を選択

システムレベルまたはブラウザでプロキシを設定してください。プラットフォームが正常に動作するサーバーロケーション（米国、英国、ドイツなど）を選択します。アプリはお客様のIPではなくプロキシのIPを認識します。各デバイスやブラウザでの詳しい設定ガイドは、インテグレーションハブをご覧ください。

このプラットフォームはHTTPまたはSOCKS5プロキシで動作しますか？両方とも有効

どちらもブラウジングやアカウント管理に使用できます。SOCKS5はオーバーヘッドが少なく、一部の自動化ツールとの相性が優れています。HTTP/HTTPSプロキシはブラウザでの設定が容易です。ほとんどのタスクでは差はわずかなため、ご利用環境に合わせてお選びください。

プロキシでシャドウバンを防げますか？単独では不可

プロキシはIPごとにアカウントを分離するため、1つのアカウントがバンされても他のアカウントには影響しません。ただし、プラットフォームはデバイスフィンガープリントやコンテンツパターンも追跡しています。最適な保護のためには、プロキシと段階的なアカウントウォーミング、ユニークなコンテンツ、自然なアクティビティを組み合わせてください。

プロキシ経由でライブ配信を視聴できますか？はい

はい。ストリーミングには安定した帯域幅と低レイテンシが必要です。お客様の所在地またはプラットフォームのCDNサーバーに近いプロキシロケーションをお選びください。SOCKS5でもHTTPでも動作します。重要なのはプロトコルではなく、接続品質です。

VPNではなくプロキシを使う理由は？アプリごとの制御

VPNはデバイスの全トラフィックを1つのサーバー経由でルーティングするため、他のアプリが遅くなり、検出のトリガーにもなり得ます。プロキシはアプリケーション単位で動作します。対象アプリのみに設定し、他のトラフィックはそのまま維持できます。各アカウントに個別のプロキシIPを割り当てることが可能で、これはほとんどのVPNでは実現できません。

データセンタープロキシはどうですか？注意して使用

このプラットフォームはデータセンターIP範囲を素早く検出します。コンテンツの閲覧や簡単なテストには使用できますが、ログイン、投稿、エンゲージメントには避けてください。アカウント管理に関わる操作にはISPプロキシまたはモバイルプロキシをご利用ください。

1つのプロキシで何アカウントまで運用できますか？1アカウント

1アカウントにつき1つの静的IPが最も安全なアプローチです。複数のアカウントでIPを共有すると、アルゴリズムが検出可能なクロスシグナルが生じます。スクレイピングや広告検証に使用するローテーションプロキシの場合、このルールは該当しません。ローテーション自体が目的だからです。

プロキシは動画品質に影響しますか？通常は無視できる程度

プロキシを使用するとレイテンシが加わりますが、通常のスクロール程度であれば影響はほぼありません。アップロードやライブ配信の場合は、お客様の所在地に近い低レイテンシのプロキシを選択してください。速度を重視する場合は、過負荷の共有プロキシは避けてください。

ガイド

なぜTikTokにプロキシを使うのか？

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

このプラットフォームは15億人以上のユーザーを抱え、厳格な不正検知システムと世界的に複雑な規制環境を持っています。IPアドレス、デバイスフィンガープリント、行動パターンを追跡しています。カジュアルな閲覧以上のこと——アカウント管理、キャンペーン運用、規制地域からのコンテンツアクセスなど——を行う方にとって、プロキシは不可欠なインフラとなります。

制限されたネットワークからのアクセス

学校、大学、職場では、ファイアウォールレベルでアプリがブロックされることがよくあります。読み込みに失敗したり、ドメインが完全にブラックリストに登録されたりします。プロキシを使えば、トラフィックが外部サーバーを経由するため、ローカルネットワークからはブロック先ではなくプロキシIPへの接続として認識されます。VPNソフトウェアのインストールやデバイス設定のグローバル変更なしに、TikTokのブロックを解除する方法です。素早くアクセスするには、システムレベルでプロキシを設定してください。アプリがその設定を自動的に引き継ぎます。

制限国からのアクセス

このプラットフォームはいくつかの国で完全にブロックされており、さらに多くの国で部分的な制限が存在します。規制のある地域に渡航または勤務される場合、米国、英国、ドイツなど制限のない国のプロキシを使用することでアクセスを回復できます。VPNですべてのデバイストラフィックをルーティングすることなく、プロキシを使ってすべての地域でTikTokのブロックを解除できます。ウェブ版の場合、プロキシを利用したウェブサイト経由でTikTokへのアクセスをブラウザから直接ブロック解除できます。

複数アカウントの管理

1つのIPから複数のプロフィールにログインすると、認証要求やシャドウバンが発生します。アルゴリズムは共有IP、デバイスフィンガープリント、アクティビティパターンによってアカウントを紐づけます。1つのアカウントがフラグ付けされると、同じIPの他のアカウントにもペナルティが波及する可能性があります。

プロキシはアカウントを分離し、それぞれが独自のネットワークから操作しているように見せます。SMMエージェンシー、アフィリエイトマーケター、コンテンツチームにとって、これは次のことを意味します：アカウントごとに1つの静的IPを割り当て、プロキシのロケーションをアカウントのターゲットオーディエンスに合わせ、セッション中に国を切り替えないことです。

シャドウバンの回避

シャドウバンとは、通知なくリーチが制限されることです。動画が「おすすめ」ページに表示されなくなりますが、その通知は届きません。よくあるトリガーは、急速なフォロー／フォロー解除、反復的なコンテンツ、IPで紐づけられた複数アカウントです。

アカウントがプロキシごとに分離されていれば、1つのアカウントがBANされても他のアカウントに波及しません。各プロファイルは独立した環境で動作します。ライブ配信を行う方や、複数のニッチでオーディエンスを構築する方にとって、これは非常に重要です。

IPバンからの復旧

IPがBAN（例えば、前回のBAN直後に新しいアカウントを作成した場合など）されると、そのアドレス上のすべてのアカウントにアクセスできなくなります。新しいプロキシを使えば、BAN履歴のないクリーンなIPを取得できます。最良の結果を得るには、クリーンなブラウザプロファイルと組み合わせてご利用ください。

プロキシタイプの選び方

TikTokに最適なプロキシは、用途によって異なります。4G/5Gモバイルプロキシは最も高い信頼性を持っています。実際のユーザーの多くがモバイルデータ通信を使用しているため、これらのIPは自然に溶け込みます。高価値アカウントや広告管理にご利用ください。

静的ISP（住宅用）プロキシは、実際のインターネットプロバイダーに登録されたIPを使用します。プラットフォーム側では一般家庭のユーザーと区別できません。アカウント管理やリージョン限定コンテンツへのアクセスにおいて、コストと信頼性のバランスに優れています。

データセンタープロキシは高速かつ低コストですが、検出されやすい傾向があります。プラットフォームはデータセンターのサブネットを素早くフラグ付けします。オンラインコンテンツの閲覧やテストなど、低リスクなタスクにのみご使用ください。アカウント操作には適していません。

アカウントのウォームアップ

新しいアカウントには段階的なアクティビティの構築が必要です。最初の数週間は、投稿、いいね、フォローを人間の自然なペースで行うことで、アルゴリズムに正当性を示します。プロキシだけではバンを防げません。現実的な行動パターンと組み合わせる必要があります。

FineProxyは、TikTokコンテンツの視聴やアカウント管理に最適な、静的データセンター、静的ISP、ローテーションパッケージの高速プロキシサーバーを提供しています。すべてHTTP、HTTPS、SOCKS5に対応しています。認証はログイン／パスワードまたはIPホワイトリストで行えます。ステップバイステップのセットアップ手順については、Integration Hubをご覧ください。