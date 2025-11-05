連携ガイド
Google Chromeプロキシ設定
数ステップの簡単な操作でChromeのプロキシを設定
Chromeでプロキシサーバーを設定する方法
デフォルトでは、Google Chromeはコンピュータのシステムプロキシ設定に依存しています。実際のところ、これらの設定はかなり限定的で、特にユーザー名/パスワード認証を使用するSOCKS5プロキシでは動作が不安定になることがあります。Chrome内でプロキシを正しく動作させるには、ブラウザ上で直接プロキシプロファイルの管理と切り替えができる専用のプロキシ拡張機能を使用することをおすすめします。
人気のプラグイン：Proxy Switcher、SwitchyOmega 3（現在はZeroOmegaとしてメンテナンス）、FoxyProxy、Proxy Helper。
本ガイドでは、Proxy Switcherのセットアップに焦点を当てます。当社の経験上、日常的なChromeの使用において最も安定し、操作がわかりやすい拡張機能の一つだからです。
Google Chromeの従来のプロキシ設定
Google Chromeのネットワーク設定を開く
メニューアイコン（☰）をクリック → 設定
システム設定に移動
「システム」タブを選択し、「お使いのコンピュータのプロキシ設定を開く」をクリックします
Chromeはオペレーティングシステムのプロキシ設定を使用するため、WindowsまたはmacOSのシステムプロキシ設定画面が開きます。 詳しいセットアップ手順については、Windowsガイドをご覧ください こちら、macOSについてはこちらのガイドをご覧ください こちら.
正しい方法: Google ChromeでProxy Switcher拡張機能を使用する
ProxySwitcher拡張機能をインストール
メニューアイコン（☰）をクリック → Extensions → Chrome Web Storeにアクセスします。 検索 Proxy Switcher そのページを開きます。 「Chromeに追加」をクリックします。 インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。
プロキシを設定する
Manualタブに移動 → Manual proxyを有効化 プロキシアドレスとポート（HTTPの場合は8080）を入力します 「Use this proxy server for all protocols」を有効化 プロキシタイプとしてHTTPを選択します 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら.
結果を確認
プロキシのIPが検出されていないか確認します。
注意事項とトラブルシューティング
オペレーティングシステム（Windows/macOS）経由でプロキシを設定した場合、Chromeだけでなく、システムプロキシ設定を使用する他のアプリにも影響する場合があります。ブラウジングのみにプロキシが必要な場合は、ブラウザ拡張機能を使用する方がよりクリーンな方法です。
プロキシ使用中に接続が不安定になったり、特定のサイトが正常に読み込まれない場合は、ChromeのHTTP/3（QUIC）を無効にしてから再度テストしてみてください。chrome://flags で「QUIC」と検索し、無効化した後にブラウザを再起動します。
Chromeでプロキシを無効にする方法
Chromeでプロキシを無効にするには、ChromeがOSの設定を使用しているため、システムのプロキシ設定を変更する必要があります。プロキシサーバー設定の場所： Windows, MacOS、および Linux. Chromeを開き、設定に移動します。 下にスクロールし、「システム」をクリックします。 「パソコンのプロキシ設定を開く」を選択します。 開いたウィンドウで、有効になっているプロキシオプションをすべて無効にします。 これにより、Chromeのプロキシサーバーが無効になり、直接接続に戻ります。
Chromeでプロキシ設定をリセットする方法
Chrome自体には独自のプロキシ設定がありません。プロキシ設定をリセットするには、Chrome → 設定 → システム → 「パソコンのプロキシ設定を開く」を開き、設定済みのプロキシエントリをすべて削除してください。変更を確実に適用するため、変更後にChromeを再起動してください。プロキシサーバー設定の場所： Windows, MacOS、および Linux.
Chromeでプロキシ設定を確認する方法
プロキシとファイアウォールの確認方法を知りたい場合は、Chrome → 設定 → システム → 「パソコンのプロキシ設定を開く」の順に進んでください。 これにより、システムレベルでプロキシが有効かどうかを確認できます。基本的なトラブルシューティングであれば、ここでプロキシの状態を確認するだけで通常は十分です。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。