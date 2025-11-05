Chromeでプロキシサーバーを設定する方法

デフォルトでは、Google Chromeはコンピュータのシステムプロキシ設定に依存しています。実際のところ、これらの設定はかなり限定的で、特にユーザー名/パスワード認証を使用するSOCKS5プロキシでは動作が不安定になることがあります。Chrome内でプロキシを正しく動作させるには、ブラウザ上で直接プロキシプロファイルの管理と切り替えができる専用のプロキシ拡張機能を使用することをおすすめします。

人気のプラグイン：Proxy Switcher、SwitchyOmega 3（現在はZeroOmegaとしてメンテナンス）、FoxyProxy、Proxy Helper。

本ガイドでは、Proxy Switcherのセットアップに焦点を当てます。当社の経験上、日常的なChromeの使用において最も安定し、操作がわかりやすい拡張機能の一つだからです。

Google Chromeの従来のプロキシ設定

Step 1 Google Chromeのネットワーク設定を開く メニューアイコン（☰）をクリック → 設定 Click the image to view it in full size.

Step 2 システム設定に移動 「システム」タブを選択し、「お使いのコンピュータのプロキシ設定を開く」をクリックします Click the image to view it in full size.

正しい方法: Google ChromeでProxy Switcher拡張機能を使用する

Step 1 ProxySwitcher拡張機能をインストール メニューアイコン（☰）をクリック → Extensions → Chrome Web Storeにアクセスします。 検索 Proxy Switcher そのページを開きます。 「Chromeに追加」をクリックします。 インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。 Click the image to view it in full size.

Step 2 プロキシを設定する Manualタブに移動 → Manual proxyを有効化 プロキシアドレスとポート（HTTPの場合は8080）を入力します 「Use this proxy server for all protocols」を有効化 プロキシタイプとしてHTTPを選択します 認証を有効にし、ご利用中のプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報はこちらで確認できます こちら. Click the image to view it in full size.

Step 3 結果を確認 プロキシのIPが検出されていないか確認します。 Click the image to view it in full size.

注意事項とトラブルシューティング

オペレーティングシステム（Windows/macOS）経由でプロキシを設定した場合、Chromeだけでなく、システムプロキシ設定を使用する他のアプリにも影響する場合があります。ブラウジングのみにプロキシが必要な場合は、ブラウザ拡張機能を使用する方がよりクリーンな方法です。