FineProxyはAMD EPYCサーバークラスプロセッサと80 Gbps集約アップリンクで運用されています。高速プロキシサービスをご購入いただいた際の実際の速度は、トラフィックが通過するハードウェア、お客様とサーバー間の距離、そしてその間のルーティングホップ数によって決まります。「turbo」や「ultra-fast」といったマーケティング用語は何の指標にもなりません。サーバースペックこそが答えです。

ハードウェアが性能の上限を決める

すべてのリクエストには暗号化、ルーティング、転送が伴います。各ステップでCPUサイクルが消費されます。古いハードウェアではこれが蓄積され、TLSハンドシェイクだけでも旧世代プロセッサーでは接続ごとに5〜15 msの遅延が加わります。多くのプロキシプロバイダーは、廃止されたデータセンターからスクラップ価格で購入した中古のIntel Xeon Goldチップで運用しています。これらのプロセッサーは5年前にはトップクラスでしたが、シングルスレッド性能でもTLSスループットでも最新のAMD EPYCに大きく後れを取ります。AMD EPYCチップは専用のハードウェアアクセラレーションにより数千の同時TLS処理をこなし、高負荷時でもリクエストあたりのオーバーヘッドを低く抑えます。

FineProxyのサーバーは80 Gbpsチャネルで接続されています。多くのプロバイダーはランディングページで「最大1 Gbps」と宣伝していますが、実際のドキュメントを確認すると、詳細が一切ないか、そのマシン上のすべてのIPで共有されるサーバーアップリンクの数値だという注記が見つかります。実環境テストでは、FineProxyのプロキシは一般的な家庭用回線で最大500 Mbps、データセンター内のリモートサーバーからのテストでは700〜800 Mbpsを記録します。当社はハードウェアを定期的にアップグレードしており、最新のEPYC世代は、シングルスレッド性能とTLSスループットの向上を目的として前世代から置き換えられました。

最速の高速プロキシサーバーとは、派手なランディングページを持つものではありません。同時接続の負荷に耐えられるよう設計されたハードウェアで構築され、リサイクル部品の寄せ集めではないものです。

距離とルーティング — 物理法則は避けられない

光ファイバー内の光は1ミリ秒あたり約200 km進みます。ニューヨークからフランクフルトまでは、それだけで約40 msのベースラインレイテンシが発生します。ハードウェアではこれを解決できません。唯一の解決策は、ターゲットに近いプロキシロケーションを選ぶことです。

プロバイダーの直接ルーティングも同様に重要です。リセラーを経由すると、トラフィックは「お客様 → リセラーゲートウェイ → 上流プロバイダー → ターゲット」と流れます。余分なホップが1つ増え、+10〜30 msのレイテンシが加わる可能性があります。FineProxyは自社サーバーと100,000以上のIPプールを保有しています。お客様のトラフィックは「お客様 → 当社サーバー → ターゲット」と流れます。ホップは1つだけ。仲介ルーティングはありません。

高速な有料IPアドレスとポートを利用する場合、販売ページの速度ラベルよりも、データが実際に通る物理的な経路の方がはるかに重要です。

データセンタープロキシが最速である理由

FineProxyのデータセンターIPは、常に最低レイテンシと最高スループットを実現します。ソフトウェアのトリックではなく、より短いデータパスとより高速なハードウェアによるものです。スクレイピング、モニタリング、大量ダウンロードなど、IP分類よりも速度が重要なタスクでは、データセンタープロキシが常に最適な選択です。

無制限帯域幅だから誰にもスロットリングされない

GB課金制のプロバイダーには、大規模利用時にお客様の速度を抑える経済的インセンティブがあります。ボリュームで課金される以上、スロットリングすればプロバイダー側のネットワークコストが下がるからです。FineProxyはIPごとの課金であり、ギガバイト単位ではありません。10 GBでも10 TBでも速度は変わりません。唯一留意いただきたいのは、各プランにはプロキシごとの推奨速度上限があることです。この上限は、ピーク時でも全てのお客様が安定した速度を得られるよう設けられています。お客様を制限するためではなく、同じサーバーを利用する全ユーザーにとって公平なインフラを維持するためのものです。

無制限トラフィック付きの高速格安プロキシサーバーが存在するのは、データセンタープロキシの実際の帯域幅コストがごくわずかだからです。GB課金モデルはマージン戦略であり、必然ではありません。

タスクごとに異なる「高速」の意味

ストリーミング — 高速動画プロキシに必要なのは低レイテンシだけでなく、持続的なスループットです。バースト処理はできても連続HDストリームで詰まるプロキシでは使い物になりません。80 Gbps総帯域の無制限帯域幅により、バッファリングなしでストリームが途切れず流れ続けます。

ダウンロード — 高速ダウンロード用プロキシとは、生の帯域幅のことです。2 GBのファイルが、同じ狭い回線を何千もの他のユーザーと奪い合うべきではありません。

高速インターネットブロック解除 — 地域制限コンテンツへのアクセスで重要なのは主にレイテンシです。対象国のプロキシを選べば、ほぼネイティブに近い接続体感が得られます。