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高速プロキシ

AMD EPYCハードウェア、80 Gbpsアップリンク、プロキシあたり最大500 Mbps — HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、無制限トラフィック、API即時発行。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

高速で安全なプロキシ を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： データセンターパッケージ.

こちらがおすすめデータセンターパッケージブロック単位で販売、共有専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • 欧州の高速データセンターIPを1,000件購入
  • 高速プロキシリストをJSONでエクスポート
  • 高速プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加する
  • 今日エラー率が最も高かった高速プロキシサービスを表示
  • 高速プロキシサービスのステータスと請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

優れたプロキシです。このサービスを使い始めて約1か月になります。契約したことを後悔していません。比較的高速でラグもなく、使いやすいうえ、担当者の返答も速いです。仕事にも普通のネットサーフィンにも非常に役立ちます。私には価格が少し高すぎますが、少なくとも品質は優れています。このプロジェクトのプロキシには10点満点中9点を付けます。

KembyFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

特に住宅用プロキシの無制限利用という点で、これより良いサービスは見つかりません。使い始めたら品質が落ちるだろうと思っていましたが、なんと利用している間ずっと99%を上回っていました。まさに最高です。幸運を祈りますし、このまま変わらないでほしいです。

ZainDieg, 昨年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

稼働状況：接続が切れることなく3～7日間安定して使える優れたプロキシ 速度：TikTok、Gmail、暗号資産ウォレットへのログインに十分な速さ 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、さらにはUDPにも対応 世界各地をカバー：米国、ドイツ、フランス、日本など

esta bazaarSaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

Fineproxy.orgは、IPとロケーションを幅広くそろえた、まずまずのプロキシサービスを提供しています。ただし、接続速度には時折ばらつきがあり、サポートの返答も予想より遅い場合があります。基本的な作業には適していますが、より高度な要求や特定の要件を持つユーザーのニーズには十分応えられないかもしれません。料金には競争力がありますが、業務や高負荷の用途で頼る人のためには、性能がもう少し安定しているとよいでしょう。

Charles BrownProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
FineProxyのプロキシはどれくらい速いですか？700～800 Mbps

実環境テストでは、一般的な家庭回線で最大500 Mbps、データセンターからのサーバー間テストで700〜800 Mbpsを記録しています。サーバー総帯域はAMD EPYCハードウェア上で80 Gbpsです。スクレイピング、ダウンロード、ストリーミングなど、ほとんどのタスクにおいてボトルネックとなるのはターゲットサイトやお客様のISPであり、当社のプロキシではありません。いわゆる「ターボ高速プロキシ」とは、単一の数値ではなく、負荷が急増した際の安定したパフォーマンスのことです。

「高速」と表示されているプロキシでも遅く感じるのはなぜですか？ハードウェアとルーティング

よくある原因は3つです。プロバイダーがリサイクルハードウェア（スクラップ価格で購入した旧式Xeon Goldチップを組み合わせたサーバー）で運用しており、最新のTLSや同時接続負荷に対応できない。トラフィックが仲介を経由してルーティングされ、ホップが増えるたびにレイテンシが加わる。あるいは「最大1 Gbps」と宣伝しているものの、実際の仕様を見るとそのマシン上の全IPで共有するサーバーアップリンクの合計値であることが判明する。FineProxyはこの3つすべてを排除しています。自社AMD EPYCサーバー、直接ルーティング、全プランで無制限トラフィックです。

SOCKS5とHTTP、どちらが速いですか？わずかな差

最新のハードウェアでは、その差はわずかです。SOCKS5はHTTPヘッダーを解析しないため若干オーバーヘッドが少なくなりますが、TLSハンドシェイク時間が両プロトコルで支配的です。お使いのツールがより良くサポートする方を選んでください。FineProxyは両方を同一価格で提供しており、速度差はありません。

プロキシで接続速度は本当に向上しますか？特定の場合

特定のケースでは、はい。ISPが特定のトラフィック（ストリーミング、大容量ダウンロードなど）をスロットリングしている場合、プロキシを経由することでISPが通信内容を識別できなくなるため、制限を回避できます。ウェブサイトのCDNが遠方のサーバーにルーティングしている場合、適切なロケーションにあるプロキシがより近いCDNノードに接続します。それ以外の場合、プロキシはホップを1つ追加するため、物理的に直接接続を上回ることはできません。

プロキシの速度はどうやってテストしますか？テストダウンロードを計測

プロキシ経由でテストファイルをダウンロードし、スループットを測定します。バースト速度と持続速度の両方を確認するため、異なるサイズのファイルを使用してください。以下はコピー＆ペーストで使えるコマンドです。IP:PORTの部分をお客様のプロキシアドレスに置き換えてご利用ください。

クイックチェック（10 MB）:

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

スループットテスト（100 MB）:

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

持続速度（1 GB）:

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

プロキシがログイン/パスワード認証を使用する場合: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download の値はバイト/秒です。125,000で割るとMbpsに変換できます。TTFB（最初のバイトまでの時間）はレイテンシを示します。同一リージョンのサーバーで100 ms未満であれば、プロキシは良好です。各テストを3〜5回実行し、中央値を取ってください。

Tele2のテストサーバーはヨーロッパにあります。その他の地域では、Hetzner（米国東部: https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin、フィンランド: https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin）またはOVH（フランス: https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat）をご利用ください。

FineProxyの高速匿名プロキシは、家庭用回線からのテストでも400〜500 Mbpsを容易に記録します。大幅に低い数値が出る場合は、まずご自身のISPの速度をご確認ください。プロキシがボトルネックではない可能性があります。

ガイド

プロキシの速度を決める本当の要因

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

FineProxyはAMD EPYCサーバークラスプロセッサと80 Gbps集約アップリンクで運用されています。高速プロキシサービスをご購入いただいた際の実際の速度は、トラフィックが通過するハードウェア、お客様とサーバー間の距離、そしてその間のルーティングホップ数によって決まります。「turbo」や「ultra-fast」といったマーケティング用語は何の指標にもなりません。サーバースペックこそが答えです。

ハードウェアが性能の上限を決める

すべてのリクエストには暗号化、ルーティング、転送が伴います。各ステップでCPUサイクルが消費されます。古いハードウェアではこれが蓄積され、TLSハンドシェイクだけでも旧世代プロセッサーでは接続ごとに5〜15 msの遅延が加わります。多くのプロキシプロバイダーは、廃止されたデータセンターからスクラップ価格で購入した中古のIntel Xeon Goldチップで運用しています。これらのプロセッサーは5年前にはトップクラスでしたが、シングルスレッド性能でもTLSスループットでも最新のAMD EPYCに大きく後れを取ります。AMD EPYCチップは専用のハードウェアアクセラレーションにより数千の同時TLS処理をこなし、高負荷時でもリクエストあたりのオーバーヘッドを低く抑えます。

FineProxyのサーバーは80 Gbpsチャネルで接続されています。多くのプロバイダーはランディングページで「最大1 Gbps」と宣伝していますが、実際のドキュメントを確認すると、詳細が一切ないか、そのマシン上のすべてのIPで共有されるサーバーアップリンクの数値だという注記が見つかります。実環境テストでは、FineProxyのプロキシは一般的な家庭用回線で最大500 Mbps、データセンター内のリモートサーバーからのテストでは700〜800 Mbpsを記録します。当社はハードウェアを定期的にアップグレードしており、最新のEPYC世代は、シングルスレッド性能とTLSスループットの向上を目的として前世代から置き換えられました。

最速の高速プロキシサーバーとは、派手なランディングページを持つものではありません。同時接続の負荷に耐えられるよう設計されたハードウェアで構築され、リサイクル部品の寄せ集めではないものです。

距離とルーティング — 物理法則は避けられない

光ファイバー内の光は1ミリ秒あたり約200 km進みます。ニューヨークからフランクフルトまでは、それだけで約40 msのベースラインレイテンシが発生します。ハードウェアではこれを解決できません。唯一の解決策は、ターゲットに近いプロキシロケーションを選ぶことです。

プロバイダーの直接ルーティングも同様に重要です。リセラーを経由すると、トラフィックは「お客様 → リセラーゲートウェイ → 上流プロバイダー → ターゲット」と流れます。余分なホップが1つ増え、+10〜30 msのレイテンシが加わる可能性があります。FineProxyは自社サーバーと100,000以上のIPプールを保有しています。お客様のトラフィックは「お客様 → 当社サーバー → ターゲット」と流れます。ホップは1つだけ。仲介ルーティングはありません。

高速な有料IPアドレスとポートを利用する場合、販売ページの速度ラベルよりも、データが実際に通る物理的な経路の方がはるかに重要です。

データセンタープロキシが最速である理由

住宅用プロキシはコンシューマーデバイスとISPネットワークを経由してルーティングします。モバイルプロキシは携帯基地局を経由します。どちらもデータセンタープロキシにはないレイテンシが加わります。データセンタープロキシは、主要インターネットエクスチェンジへの最小限のホップで直接バックボーン接続されたエンタープライズグレードのネットワーク環境を備えた施設に設置されています。

FineProxyのデータセンターIPは、常に最低レイテンシと最高スループットを実現します。ソフトウェアのトリックではなく、より短いデータパスとより高速なハードウェアによるものです。スクレイピング、モニタリング、大量ダウンロードなど、IP分類よりも速度が重要なタスクでは、データセンタープロキシが常に最適な選択です。

無制限帯域幅だから誰にもスロットリングされない

GB課金制のプロバイダーには、大規模利用時にお客様の速度を抑える経済的インセンティブがあります。ボリュームで課金される以上、スロットリングすればプロバイダー側のネットワークコストが下がるからです。FineProxyはIPごとの課金であり、ギガバイト単位ではありません。10 GBでも10 TBでも速度は変わりません。唯一留意いただきたいのは、各プランにはプロキシごとの推奨速度上限があることです。この上限は、ピーク時でも全てのお客様が安定した速度を得られるよう設けられています。お客様を制限するためではなく、同じサーバーを利用する全ユーザーにとって公平なインフラを維持するためのものです。

無制限トラフィック付きの高速格安プロキシサーバーが存在するのは、データセンタープロキシの実際の帯域幅コストがごくわずかだからです。GB課金モデルはマージン戦略であり、必然ではありません。

タスクごとに異なる「高速」の意味

ストリーミング — 高速動画プロキシに必要なのは低レイテンシだけでなく、持続的なスループットです。バースト処理はできても連続HDストリームで詰まるプロキシでは使い物になりません。80 Gbps総帯域の無制限帯域幅により、バッファリングなしでストリームが途切れず流れ続けます。

ダウンロード — 高速ダウンロード用プロキシとは、生の帯域幅のことです。2 GBのファイルが、同じ狭い回線を何千もの他のユーザーと奪い合うべきではありません。

高速インターネットブロック解除 — 地域制限コンテンツへのアクセスで重要なのは主にレイテンシです。対象国のプロキシを選べば、ほぼネイティブに近い接続体感が得られます。

大規模スクレイピング — 数千の同時リクエストには、キューイングで詰まらないサーバーが必要です。AMD EPYCプロセッサはまさにこのような並列ワークロード向けに設計されているため、これを的確に処理します。負荷がかかっても落ちない実用的なプロキシは、接続の半分を失う無料プロキシよりも長期的にはコストが低くなります。

実際のワークロードでサービスを試してみませんか？48時間のプロキシを設定して料金を支払い、上記のベンチマークを実際のタスクで実行してください。