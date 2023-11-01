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고속 프록시

AMD EPYC 하드웨어, 80 Gbps 업링크, 프록시당 최대 500 Mbps — HTTP/HTTPS/SOCKS5, 무제한 트래픽, API 즉시 제공.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

다음 조건으로 플랜을 구성하십시오. 빠르고 안전한 프록시.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 1,000 고속 데이터센터 IP 내 Europe 구매하십시오
  • fast 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 고속 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • which fast 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 fast 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

훌륭한 프록시입니다. 이 서비스를 사용한 지 약 한 달이 되었습니다. 구독한 것을 후회하지 않습니다. 비교적 빠르고 지연이 없으며 사용하기 편하고 상담원도 빠르게 답변합니다. 업무뿐 아니라 평범한 인터넷 서핑에도 매우 유용합니다. 제게는 가격이 조금 비싼 편이지만 적어도 품질은 훌륭합니다. 이 프로젝트의 프록시에 9점(10점 만점)을 줍니다.

KembyFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

특히 무제한 주거용 프록시 면에서는 이보다 나은 서비스를 찾을 수 없습니다. 사용하기 시작하면 품질이 낮아질 거라고 생각했지만, 젠장, 제가 사용한 내내 99% 이상을 유지했습니다. 정말 대단합니다. 행운을 빌며 앞으로도 그대로이기를 바랍니다.

ZainDieg, 작년영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

가동 시간: 끊김 없이 3~7일 동안 안정적으로 유지되는 훌륭한 프록시입니다. 속도: TikTok, Gmail, 암호화폐 지갑 로그인에 충분히 빠릅니다. 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5는 물론 UDP까지 지원합니다. 글로벌 지원 지역: 미국, 독일, 프랑스, 일본 등을 지원합니다.

esta bazaarSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
FineProxy 프록시는 얼마나 빠릅니까?700–800 Mbps

실제 테스트 결과: 일반 가정용 연결 기준 최대 500 Mbps, 데이터센터 내 서버 간 테스트 시 700~800 Mbps를 기록합니다. 서버 총 용량은 AMD EPYC 하드웨어 기반 80 Gbps입니다. 스크래핑, 다운로드, 스트리밍 등 대부분의 작업에서 병목은 대상 웹사이트 또는 고객님의 ISP이며, 저희 프록시가 아닙니다. 일부에서 터보 고속 프록시라 부르는 것은 단일 수치가 아니라 부하가 급증할 때도 일관된 성능을 유지하는 것을 의미합니다.

"고속"이라고 표시된 프록시가 왜 느리게 느껴지는 경우가 있습니까?흔한 원인 세

흔한 원인 세 가지가 있습니다. 첫째, 프로바이더가 재활용 하드웨어를 사용하는 경우입니다. 폐기 가격에 매입한 구형 Xeon Gold 칩을 조립한 서버는 최신 TLS 처리와 동시 부하를 감당하지 못합니다. 둘째, 트래픽을 중간 경유지를 통해 라우팅하여 홉이 추가될 때마다 지연 시간이 늘어납니다. 셋째, "최대 1 Gbps"라고 광고하지만 실제 문서를 보면 해당 머신의 모든 IP가 공유하는 서버 업링크 총량인 경우입니다. FineProxy는 이 세 가지를 모두 해결합니다. 자체 AMD EPYC 서버, 직접 라우팅, 모든 요금제에서 무제한 트래픽을 제공합니다.

SOCKS5와 HTTP — 어느 쪽이 더 빠릅니까?최신 하드웨어에서는

최신 하드웨어에서는 차이가 미미합니다. SOCKS5는 HTTP 헤더를 파싱하지 않아 오버헤드가 약간 적지만, TLS 핸드셰이크 시간이 두 프로토콜 모두에서 지배적입니다. 사용하시는 도구가 가장 잘 지원하는 프로토콜을 선택하십시오. FineProxy는 두 프로토콜 모두 동일한 가격으로 지원하며 속도 차이도 없습니다.

프록시가 실제로 연결 속도를 높일 수 있습니까?특정 상황에서는 가능합니다

특정 상황에서는 가능합니다. ISP가 특정 트래픽 유형(스트리밍, 대용량 다운로드)을 스로틀링하는 경우, 프록시를 통해 라우팅하면 ISP가 트래픽 내용을 식별할 수 없으므로 스로틀링을 우회할 수 있습니다. 웹사이트의 CDN이 먼 서버로 라우팅하는 경우, 적절한 위치의 프록시가 더 가까운 CDN 노드에 연결됩니다. 그 외의 경우, 프록시는 홉을 하나 추가하므로 물리적으로 직접 연결보다 빠를 수 없습니다.

프록시 속도는 어떻게 테스트합니까?프록시를 통해 테스트

프록시를 통해 테스트 파일을 다운로드하고 처리량을 측정하십시오. 다양한 크기의 파일을 사용하여 버스트 속도와 지속 속도를 모두 확인하십시오. 아래 명령어를 복사하여 붙여넣되, IP:PORT 부분을 고객님의 프록시 주소로 교체하십시오:

빠른 확인 (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

처리량 테스트 (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

지속 속도 (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

프록시에 로그인/비밀번호 인증을 사용하는 경우: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

speed_download 값은 초당 바이트(bytes per second) 단위입니다. 125,000으로 나누면 Mbps로 변환됩니다. TTFB(첫 바이트까지의 시간)는 지연 시간을 나타내며, 동일 리전 서버 기준 100 ms 미만이면 프록시 품질이 양호한 것입니다. 각 테스트를 3~5회 실행한 후 중앙값을 기준으로 판단하십시오.

Tele2 테스트 서버는 유럽에 위치합니다. 다른 리전의 경우 Hetzner(미국 동부: https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin, 핀란드: https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin) 또는 OVH(프랑스: https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat)를 사용하십시오.

FineProxy의 빠른 익명 프록시는 이러한 테스트에서 가정용 연결 기준 400~500 Mbps까지 쉽게 도달할 수 있습니다. 이보다 현저히 낮은 수치가 나온다면, 먼저 고객님의 ISP 속도를 확인하십시오 — 프록시가 병목이 아닐 가능성이 높습니다.

가이드

프록시 속도를 실질적으로 좌우하는 요소

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

FineProxy는 AMD EPYC 서버급 프로세서와 80 Gbps 총 업링크로 운영됩니다. 고속 프록시 서비스를 구매하실 때 실제 체감 속도는 트래픽이 통과하는 하드웨어, 고객님과 서버 간 거리, 그리고 중간에 있는 라우팅 홉 수에 따라 달라집니다. "터보"나 "초고속" 같은 마케팅 문구는 아무 의미가 없습니다. 서버 사양이 모든 것을 말해 줍니다.

하드웨어가 성능의 한계를 결정합니다

모든 요청에는 암호화, 라우팅, 포워딩이 수반됩니다. 각 단계마다 CPU 사이클이 소모되며, 구형 하드웨어에서는 이 사이클이 누적됩니다. TLS 핸드셰이크만으로도 구형 프로세서에서는 연결당 5~15 ms가 추가될 수 있습니다. 많은 프록시 제공업체가 폐기된 데이터센터에서 헐값에 매입한 중고 Intel Xeon Gold 칩으로 운영합니다. 이 프로세서는 5년 전에는 최고 성능이었지만, 싱글 스레드 성능과 TLS 처리량 모두에서 최신 AMD EPYC에 크게 뒤처집니다. AMD EPYC 칩은 전용 하드웨어 가속을 통해 수천 건의 동시 TLS 연산을 처리하며, 높은 부하에서도 요청당 오버헤드가 낮습니다.

FineProxy의 서버는 80 Gbps 채널로 연결됩니다. 대부분의 프로바이더는 랜딩 페이지에 "최대 1 Gbps"라고 광고하지만, 실제 문서를 살펴보면 아무 정보도 없거나 해당 머신의 모든 IP가 공유하는 서버 업링크라는 주석이 달려 있습니다. 실제 테스트에서 FineProxy 프록시는 일반 가정용 연결 기준 최대 500 Mbps, 데이터센터 내 원격 서버에서 테스트 시 700~800 Mbps의 속도를 제공합니다. 저희는 하드웨어를 정기적으로 업그레이드하며, 최신 EPYC 세대는 싱글 스레드 성능과 TLS 처리량 향상을 위해 이전 세대를 대체하였습니다.

가장 빠른 고속 프록시 서버는 화려한 랜딩 페이지를 가진 것이 아닙니다. 재활용 부품으로 조립한 것이 아니라, 동시 부하를 위해 설계된 하드웨어를 갖춘 서버입니다.

거리와 라우팅 — 건너뛸 수 없는 물리적 법칙

광섬유 내 빛의 이동 속도는 밀리초당 약 200 km입니다. 뉴욕에서 프랑크푸르트까지는 다른 요소를 제외하더라도 기본 지연 시간만 약 40 ms가 추가됩니다. 어떤 하드웨어로도 이를 해결할 수 없습니다. 유일한 해결책은 대상에 가까운 프록시 위치를 선택하는 것입니다.

프로바이더의 직접 라우팅도 그에 못지않게 중요합니다. 리셀러를 통하면 트래픽 경로는 고객님 → 리셀러 게이트웨이 → 상위 프로바이더 → 대상 서버가 됩니다. 이 추가 홉으로 인해 +10~30 ms의 지연이 발생할 수 있습니다. FineProxy는 자체 서버와 100,000개 이상의 IP 풀을 직접 보유하고 있습니다. 고객님의 트래픽 경로는 고객님 → 저희 서버 → 대상 서버입니다. 홉 하나. 중간 라우팅이 없습니다.

빠른 유료 IP 주소와 포트를 원한다면, 판매 페이지의 속도 라벨보다 데이터가 실제로 이동하는 물리적 경로가 훨씬 더 중요합니다.

데이터센터 프록시가 가장 빠른 유형인 이유

주거용 프록시는 일반 가정용 기기와 ISP 네트워크를 경유합니다. 모바일 프록시는 셀룰러 기지국을 경유합니다. 두 유형 모두 데이터센터 프록시에는 없는 지연 시간이 추가됩니다. 데이터센터 프록시는 주요 인터넷 익스체인지와의 직접 백본 연결을 갖춘 시설에 위치하며, 최소한의 홉으로 구성된 엔터프라이즈급 네트워킹을 제공합니다.

FineProxy의 데이터센터 IP는 일관되게 가장 낮은 지연 시간과 가장 높은 처리량을 제공합니다. 소프트웨어 트릭이 아닌, 더 짧은 데이터 경로와 더 빠른 하드웨어 덕분입니다. 스크래핑, 모니터링, 대량 다운로드 등 IP 분류보다 속도가 중요한 모든 작업에서 데이터센터 프록시가 항상 승리합니다.

무제한 대역폭이란 스로틀링이 없다는 의미입니다

GB당 과금하는 업체는 대규모 사용 시 고객님의 속도를 낮출 경제적 동기가 있습니다. 볼륨 기준으로 비용을 지불하는 구조이므로, 스로틀링을 걸면 네트워크에 발생하는 비용이 줄어들기 때문입니다. FineProxy는 기가바이트가 아닌 IP 단위로 과금합니다. 10 GB든 10 TB든 속도는 동일합니다. 한 가지 유의하실 점은 각 요금제에 프록시당 권장 속도 제한이 있다는 것입니다. 이 제한은 피크 시간에도 모든 고객님이 일관된 속도를 보장받을 수 있도록 설정된 것으로, 고객님을 제한하기 위한 것이 아니라 동일 서버를 사용하는 모든 분께 공정한 인프라를 유지하기 위함입니다.

무제한 트래픽을 제공하는 빠르고 합리적인 프록시 서버가 존재하는 이유는 데이터센터 프록시의 실제 대역폭 비용이 극히 낮기 때문입니다. GB당 과금 모델은 필수가 아닌 마진 전략일 뿐입니다.

작업별로 "빠름"이 의미하는 것

스트리밍 — 빠른 비디오 프록시에는 낮은 지연 시간뿐만 아니라 지속적인 처리량이 필요합니다. 순간적인 버스트는 처리하지만 연속적인 HD 스트림에서 멈추는 프록시는 이 용도에 쓸모가 없습니다. 80 Gbps 총 대역폭의 무제한 트래픽이 버퍼링 없이 스트림을 원활하게 유지합니다.

다운로드 — 빠른 다운로드용 프록시란 순수한 대역폭을 의미합니다. 2 GB 파일이 같은 좁은 파이프를 수천 명의 다른 사용자와 경쟁해서는 안 됩니다.

빠른 인터넷 차단 우회 — 지역 제한 콘텐츠 접근은 대부분 지연 시간에 달려 있습니다. 대상 국가의 프록시를 선택하면 거의 현지 연결처럼 체감됩니다.

대규모 스크래핑 — 수천 건의 동시 요청을 큐에 쌓지 않고 처리할 수 있는 서버가 필요합니다. AMD EPYC 프로세서는 바로 이러한 병렬 워크로드를 위해 설계되었기 때문에 이를 처리할 수 있습니다. 부하에서도 멈추지 않는 프록시가 장기적으로는 연결의 절반을 드롭하는 무료 프록시보다 비용이 적게 듭니다.

실제 작업 환경에서 서비스를 확인하고 싶으신가요? 48시간 프록시를 구성하고 결제한 다음 위의 벤치마크를 실제 작업으로 실행해 보세요.