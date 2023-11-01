FineProxy는 AMD EPYC 서버급 프로세서와 80 Gbps 총 업링크로 운영됩니다. 고속 프록시 서비스를 구매하실 때 실제 체감 속도는 트래픽이 통과하는 하드웨어, 고객님과 서버 간 거리, 그리고 중간에 있는 라우팅 홉 수에 따라 달라집니다. "터보"나 "초고속" 같은 마케팅 문구는 아무 의미가 없습니다. 서버 사양이 모든 것을 말해 줍니다.

하드웨어가 성능의 한계를 결정합니다

모든 요청에는 암호화, 라우팅, 포워딩이 수반됩니다. 각 단계마다 CPU 사이클이 소모되며, 구형 하드웨어에서는 이 사이클이 누적됩니다. TLS 핸드셰이크만으로도 구형 프로세서에서는 연결당 5~15 ms가 추가될 수 있습니다. 많은 프록시 제공업체가 폐기된 데이터센터에서 헐값에 매입한 중고 Intel Xeon Gold 칩으로 운영합니다. 이 프로세서는 5년 전에는 최고 성능이었지만, 싱글 스레드 성능과 TLS 처리량 모두에서 최신 AMD EPYC에 크게 뒤처집니다. AMD EPYC 칩은 전용 하드웨어 가속을 통해 수천 건의 동시 TLS 연산을 처리하며, 높은 부하에서도 요청당 오버헤드가 낮습니다.

FineProxy의 서버는 80 Gbps 채널로 연결됩니다. 대부분의 프로바이더는 랜딩 페이지에 "최대 1 Gbps"라고 광고하지만, 실제 문서를 살펴보면 아무 정보도 없거나 해당 머신의 모든 IP가 공유하는 서버 업링크라는 주석이 달려 있습니다. 실제 테스트에서 FineProxy 프록시는 일반 가정용 연결 기준 최대 500 Mbps, 데이터센터 내 원격 서버에서 테스트 시 700~800 Mbps의 속도를 제공합니다. 저희는 하드웨어를 정기적으로 업그레이드하며, 최신 EPYC 세대는 싱글 스레드 성능과 TLS 처리량 향상을 위해 이전 세대를 대체하였습니다.

가장 빠른 고속 프록시 서버는 화려한 랜딩 페이지를 가진 것이 아닙니다. 재활용 부품으로 조립한 것이 아니라, 동시 부하를 위해 설계된 하드웨어를 갖춘 서버입니다.

거리와 라우팅 — 건너뛸 수 없는 물리적 법칙

광섬유 내 빛의 이동 속도는 밀리초당 약 200 km입니다. 뉴욕에서 프랑크푸르트까지는 다른 요소를 제외하더라도 기본 지연 시간만 약 40 ms가 추가됩니다. 어떤 하드웨어로도 이를 해결할 수 없습니다. 유일한 해결책은 대상에 가까운 프록시 위치를 선택하는 것입니다.

프로바이더의 직접 라우팅도 그에 못지않게 중요합니다. 리셀러를 통하면 트래픽 경로는 고객님 → 리셀러 게이트웨이 → 상위 프로바이더 → 대상 서버가 됩니다. 이 추가 홉으로 인해 +10~30 ms의 지연이 발생할 수 있습니다. FineProxy는 자체 서버와 100,000개 이상의 IP 풀을 직접 보유하고 있습니다. 고객님의 트래픽 경로는 고객님 → 저희 서버 → 대상 서버입니다. 홉 하나. 중간 라우팅이 없습니다.

빠른 유료 IP 주소와 포트를 원한다면, 판매 페이지의 속도 라벨보다 데이터가 실제로 이동하는 물리적 경로가 훨씬 더 중요합니다.

데이터센터 프록시가 가장 빠른 유형인 이유

주거용 프록시는 일반 가정용 기기와 ISP 네트워크를 경유합니다. 모바일 프록시는 셀룰러 기지국을 경유합니다. 두 유형 모두 데이터센터 프록시에는 없는 지연 시간이 추가됩니다. 데이터센터 프록시는 주요 인터넷 익스체인지와의 직접 백본 연결을 갖춘 시설에 위치하며, 최소한의 홉으로 구성된 엔터프라이즈급 네트워킹을 제공합니다.

FineProxy의 데이터센터 IP는 일관되게 가장 낮은 지연 시간과 가장 높은 처리량을 제공합니다. 소프트웨어 트릭이 아닌, 더 짧은 데이터 경로와 더 빠른 하드웨어 덕분입니다. 스크래핑, 모니터링, 대량 다운로드 등 IP 분류보다 속도가 중요한 모든 작업에서 데이터센터 프록시가 항상 승리합니다.

무제한 대역폭이란 스로틀링이 없다는 의미입니다

GB당 과금하는 업체는 대규모 사용 시 고객님의 속도를 낮출 경제적 동기가 있습니다. 볼륨 기준으로 비용을 지불하는 구조이므로, 스로틀링을 걸면 네트워크에 발생하는 비용이 줄어들기 때문입니다. FineProxy는 기가바이트가 아닌 IP 단위로 과금합니다. 10 GB든 10 TB든 속도는 동일합니다. 한 가지 유의하실 점은 각 요금제에 프록시당 권장 속도 제한이 있다는 것입니다. 이 제한은 피크 시간에도 모든 고객님이 일관된 속도를 보장받을 수 있도록 설정된 것으로, 고객님을 제한하기 위한 것이 아니라 동일 서버를 사용하는 모든 분께 공정한 인프라를 유지하기 위함입니다.

무제한 트래픽을 제공하는 빠르고 합리적인 프록시 서버가 존재하는 이유는 데이터센터 프록시의 실제 대역폭 비용이 극히 낮기 때문입니다. GB당 과금 모델은 필수가 아닌 마진 전략일 뿐입니다.

작업별로 "빠름"이 의미하는 것

스트리밍 — 빠른 비디오 프록시에는 낮은 지연 시간뿐만 아니라 지속적인 처리량이 필요합니다. 순간적인 버스트는 처리하지만 연속적인 HD 스트림에서 멈추는 프록시는 이 용도에 쓸모가 없습니다. 80 Gbps 총 대역폭의 무제한 트래픽이 버퍼링 없이 스트림을 원활하게 유지합니다.

다운로드 — 빠른 다운로드용 프록시란 순수한 대역폭을 의미합니다. 2 GB 파일이 같은 좁은 파이프를 수천 명의 다른 사용자와 경쟁해서는 안 됩니다.

빠른 인터넷 차단 우회 — 지역 제한 콘텐츠 접근은 대부분 지연 시간에 달려 있습니다. 대상 국가의 프록시를 선택하면 거의 현지 연결처럼 체감됩니다.

대규모 스크래핑 — 수천 건의 동시 요청을 큐에 쌓지 않고 처리할 수 있는 서버가 필요합니다. AMD EPYC 프로세서는 바로 이러한 병렬 워크로드를 위해 설계되었기 때문에 이를 처리할 수 있습니다. 부하에서도 멈추지 않는 프록시가 장기적으로는 연결의 절반을 드롭하는 무료 프록시보다 비용이 적게 듭니다.