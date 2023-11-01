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Snelle Proxy

AMD EPYC-hardware, 80 Gbps uplinks, tot 500 Mbps per proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, onbeperkt verkeer, directe API-levering.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw abonnement samen met snelle en veilige proxy’s.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 high-speed datacenter-IP’s in Europe
  • Exporteer mijn fast proxylijst als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn high-speed proxyservice
  • Toon welke snelle proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn fast proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Een uitstekende proxy. Ik heb gebruik gemaakt van deze dienst voor ongeveer een maand nu. Heeft geen spijt van het abonnement. Relatief snel, geen vertraging, het is handig om te gebruiken, de consultant antwoordt snel, is zeer nuttig voor het werk en gewoon voor het gebruikelijke surfen op het internet. Voor mij, de prijs is iets te duur, maar in ieder geval de kwaliteit is uitstekend. Ik zet het project 9 proxy uit 10

KembyIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

Beschikbaarheid: uitstekende proxy’s die 3–7 dagen stabiel blijven zonder uitval Snelheid: snel genoeg voor TikTok, Gmail en het inloggen bij cryptowallets Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 en zelfs UDP Wereldwijde dekking: de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en meer

esta bazaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.

Charles BrownProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Hoe snel zijn FineProxy-proxy's?700–800 Mbps

In praktijktests: tot 500 Mbps op een standaard thuisverbinding, 700–800 Mbps bij server-naar-server-tests vanuit een datacenter. De totale servercapaciteit bedraagt 80 Gbps op AMD EPYC-hardware. Voor de meeste taken — scraping, downloads, streaming — is de limiet de doelwebsite of uw ISP, en niet onze proxy's. Wat sommigen een turbosnelle proxy noemen, draait niet om één magisch getal — het draait om consistente prestaties wanneer de belasting piekt.

Waarom voelen sommige proxy's traag aan, ook al worden ze als "high speed" bestempeld?Drie veelvoorkomende oorzaken

Drie veelvoorkomende oorzaken. De provider draait op gerecyclede hardware — oude Xeon Gold-chips voor bodemprijzen ingekocht, geassembleerd tot servers die moderne TLS en gelijktijdige belasting niet aankunnen. Verkeer wordt via tussenpersonen gerouteerd, en elke extra hop voegt latentie toe. Of ze adverteren met „tot 1 Gbps

SOCKS5 of HTTP — wat is sneller?Op moderne

Op moderne hardware is het verschil marginaal. SOCKS5 heeft iets minder overhead omdat het geen HTTP-headers parseert, maar de TLS-handshake-tijd domineert bij beide protocollen. Kies het protocol dat uw tool het beste ondersteunt. FineProxy ondersteunt beide tegen dezelfde prijs zonder snelheidsverschil.

Kan een proxy mijn verbinding daadwerkelijk versnellen?In specifieke gevallen

In specifieke gevallen wel. Als uw ISP bepaalde soorten verkeer throttlet (streaming, grote downloads), omzeilt een proxy de throttling doordat uw ISP niet kan identificeren wat u doet. Als het CDN van een website u naar een verre server routeert, maakt een proxy op de juiste locatie verbinding met een dichterbij gelegen CDN-node. In alle andere gevallen voegt een proxy één hop toe en kan een directe verbinding fysiek gezien niet verslaan.

Hoe test ik de snelheid van mijn proxy?Download een testbestand

Download een testbestand via de proxy en meet de doorvoer. Gebruik bestanden van verschillende groottes om zowel burst- als aanhoudende snelheid te controleren. Hieronder vindt u kant-en-klare commando's — vervang IP:PORT door uw proxyadres:

Snelle check (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Doorvoertest (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Aanhoudende snelheid (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Als de proxy login/wachtwoord gebruikt: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

De speed_download-waarde is in bytes per seconde. Deel door 125.000 om Mbps te krijgen. TTFB (time to first byte) toont de latentie — onder de 100 ms voor servers in dezelfde regio betekent dat de proxy solide is. Voer elke test 3–5 keer uit en neem de mediaan.

Tele2-testservers staan in Europa; gebruik voor andere regio's Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin voor US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin voor Finland) of OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat voor Frankrijk).

Een snelle anonieme proxy van FineProxy haalt in deze tests gemakkelijk 400–500 Mbps via een thuisverbinding. Ziet u aanzienlijk minder, controleer dan eerst de snelheid van uw eigen ISP — de proxy is niet de bottleneck.

Handleiding

Wat een proxy écht snel maakt

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

FineProxy draait op AMD EPYC server-class processors met 80 Gbps geaggregeerde uplinks. Wanneer u een snelle proxydienst koopt, hangt de snelheid die u krijgt af van de hardware waar uw verkeer doorheen gaat, de afstand tussen u en de server, en het aantal routing-hops daartussenin. Marketinglabels als “turbo” of “ultra-fast” zeggen u niets. Serverspecificaties wel.

Hardware bepaalt het plafond

Elk verzoek omvat encryptie, routing en forwarding. Elke stap kost CPU-cycli. Op verouderde hardware tellen die cycli op — TLS-handshakes alleen al kunnen 5–15 ms per verbinding toevoegen op oudere processors. Veel proxyproviders draaien op gerecyclede Intel Xeon Gold-chips die tegen schrottprijzen zijn opgekocht uit ontmantelde datacenters. Deze processors waren vijf jaar geleden topklasse, maar ze blijven dramatisch achter bij moderne AMD EPYC op zowel single-thread-prestaties als TLS-doorvoer. AMD EPYC-chips verwerken duizenden gelijktijdige TLS-operaties met dedicated hardware-acceleratie — lagere overhead per verzoek, zelfs onder zware belasting.

De servers van FineProxy zijn verbonden via 80 Gbps-kanalen. De meeste aanbieders adverteren “tot 1 Gbps” op hun landingspagina, maar als u in de daadwerkelijke documentatie duikt, vindt u ofwel helemaal niets ofwel een opmerking dat dit de server-uplink is die gedeeld wordt over elk IP op die machine. In praktijktests leveren FineProxy-proxy’s tot 500 Mbps op een doorsnee thuisverbinding en 700–800 Mbps wanneer getest vanaf een remote server in een datacenter. Wij upgraden de hardware regelmatig — de nieuwste EPYC-generatie verving de vorige specifiek voor betere single-thread-prestaties en TLS-doorvoer.

De snelste high-speed proxyservers zijn niet degene met de meest opvallende landingspagina. Het zijn de servers waarvan de hardware is gebouwd voor gelijktijdige belasting, niet samengesteld uit gerecyclede onderdelen.

Afstand en routing — de fysica die u niet kunt overslaan

Licht in glasvezel legt ruwweg 200 km per milliseconde af. New York naar Frankfurt voegt ~40 ms basislatentie toe voordat er verder iets gebeurt. Geen enkele hardware lost dit op. De enige oplossing: kies een proxylocatie dicht bij uw doel.

Directe routering via de provider is minstens zo belangrijk. Wanneer u via een reseller gaat, legt uw verkeer het volgende pad af: u → gateway van de reseller → upstream provider → doel. Dat is een extra hop — potentieel +10–30 ms. FineProxy is eigenaar van zijn eigen servers en zijn IP-pool van meer dan 100.000 adressen. Uw verkeer gaat: u → onze server → doel. Eén hop. Geen tussenpersoon in de routering.

Voor een snel betaald IP-adres en poort is het fysieke pad dat uw data aflegt belangrijker dan welk snelheidslabel dan ook op een verkooppagina.

Waarom datacenter-proxy's het snelste type zijn

Residentiële proxy's routeren via consumentenapparaten en ISP-netwerken. Mobiele proxy's routeren via zendmasten. Beide voegen latentie toe die datacenter-proxy's simpelweg niet hebben. Een datacenter-proxy staat in een faciliteit met directe backbone-verbindingen — enterprise-grade networking met minimale hops naar grote internetknooppunten.

De datacenter-IP’s van FineProxy leveren consistent de laagste latentie en hoogste doorvoer. Geen softwaretrucs — gewoon een korter datapad en snellere hardware. Voor scraping, monitoring, bulkdownloads of elke taak waarbij snelheid belangrijker is dan IP-classificatie, wint het datacenter altijd.

Onbeperkte bandbreedte betekent dat niemand u throttlet

Aanbieders die per GB factureren hebben een financiële prikkel om u op schaal af te remmen. U betaalt per volume — als zij throttlen, genereert u minder kosten op hun netwerk. FineProxy rekent per IP, niet per gigabyte. Verbruik 10 GB of 10 TB — de snelheid blijft gelijk. Het enige om in gedachten te houden: elk plan heeft een aanbevolen snelheidslimiet per proxy. Deze limieten bestaan zodat elke klant consistente snelheden krijgt, ook tijdens piekuren — niet om u te beperken, maar om de infrastructuur eerlijk te houden voor iedereen op dezelfde server.

Snelle betaalbare proxyservers met onbeperkt verkeer bestaan omdat de werkelijke bandbreedtekosten voor datacenter-proxy's minimaal zijn. Het per-GB-model is een margestrategie, geen noodzaak.

Wat “snel” betekent voor verschillende taken

Streaming — een snelle videoproxy heeft aanhoudende doorvoer nodig, niet alleen lage latentie. Een proxy die pieken aankan maar vastloopt bij continue HD-streams is hier nutteloos. Onbeperkte bandbreedte met 80 Gbps geaggregeerde capaciteit houdt de stream op gang zonder buffering.

Downloads — een snelle proxy voor downloads betekent pure bandbreedte. Uw bestand van 2 GB zou niet met duizenden andere gebruikers om dezelfde smalle pijplijn moeten concurreren.

Snel internet deblokkeren — toegang tot regio-vergrendelde content draait vooral om latentie. Kies een proxy in het doelland en de verbinding voelt vrijwel native aan.

Scraping op schaal — duizenden gelijktijdige verzoeken vereisen een server die ze niet in de wachtrij plaatst. AMD EPYC-processors kunnen dit aan omdat ze precies voor dit soort parallelle workloads zijn ontworpen. Een werkende proxy die niet vastloopt onder belasting kost op de lange termijn minder dan een gratis proxy die de helft van uw verbindingen laat vallen.

Wilt u de dienst met uw eigen workload proberen? Configureer en betaal Proxy’s voor 48 uur en voer daarna de bovenstaande benchmarks uit met uw eigen taken.