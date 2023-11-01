Snelle Proxy

FineProxy draait op AMD EPYC server-class processors met 80 Gbps geaggregeerde uplinks. Wanneer u een snelle proxydienst koopt, hangt de snelheid die u krijgt af van de hardware waar uw verkeer doorheen gaat, de afstand tussen u en de server, en het aantal routing-hops daartussenin. Marketinglabels als “turbo” of “ultra-fast” zeggen u niets. Serverspecificaties wel.
Hardware bepaalt het plafond
Elk verzoek omvat encryptie, routing en forwarding. Elke stap kost CPU-cycli. Op verouderde hardware tellen die cycli op — TLS-handshakes alleen al kunnen 5–15 ms per verbinding toevoegen op oudere processors. Veel proxyproviders draaien op gerecyclede Intel Xeon Gold-chips die tegen schrottprijzen zijn opgekocht uit ontmantelde datacenters. Deze processors waren vijf jaar geleden topklasse, maar ze blijven dramatisch achter bij moderne AMD EPYC op zowel single-thread-prestaties als TLS-doorvoer. AMD EPYC-chips verwerken duizenden gelijktijdige TLS-operaties met dedicated hardware-acceleratie — lagere overhead per verzoek, zelfs onder zware belasting.
De servers van FineProxy zijn verbonden via 80 Gbps-kanalen. De meeste aanbieders adverteren “tot 1 Gbps” op hun landingspagina, maar als u in de daadwerkelijke documentatie duikt, vindt u ofwel helemaal niets ofwel een opmerking dat dit de server-uplink is die gedeeld wordt over elk IP op die machine. In praktijktests leveren FineProxy-proxy’s tot 500 Mbps op een doorsnee thuisverbinding en 700–800 Mbps wanneer getest vanaf een remote server in een datacenter. Wij upgraden de hardware regelmatig — de nieuwste EPYC-generatie verving de vorige specifiek voor betere single-thread-prestaties en TLS-doorvoer.
De snelste high-speed proxyservers zijn niet degene met de meest opvallende landingspagina. Het zijn de servers waarvan de hardware is gebouwd voor gelijktijdige belasting, niet samengesteld uit gerecyclede onderdelen.
Afstand en routing — de fysica die u niet kunt overslaan
Licht in glasvezel legt ruwweg 200 km per milliseconde af. New York naar Frankfurt voegt ~40 ms basislatentie toe voordat er verder iets gebeurt. Geen enkele hardware lost dit op. De enige oplossing: kies een proxylocatie dicht bij uw doel.
Directe routering via de provider is minstens zo belangrijk. Wanneer u via een reseller gaat, legt uw verkeer het volgende pad af: u → gateway van de reseller → upstream provider → doel. Dat is een extra hop — potentieel +10–30 ms. FineProxy is eigenaar van zijn eigen servers en zijn IP-pool van meer dan 100.000 adressen. Uw verkeer gaat: u → onze server → doel. Eén hop. Geen tussenpersoon in de routering.
Voor een snel betaald IP-adres en poort is het fysieke pad dat uw data aflegt belangrijker dan welk snelheidslabel dan ook op een verkooppagina.
Waarom datacenter-proxy's het snelste type zijn
Residentiële proxy's routeren via consumentenapparaten en ISP-netwerken. Mobiele proxy's routeren via zendmasten. Beide voegen latentie toe die datacenter-proxy's simpelweg niet hebben. Een datacenter-proxy staat in een faciliteit met directe backbone-verbindingen — enterprise-grade networking met minimale hops naar grote internetknooppunten.
De datacenter-IP’s van FineProxy leveren consistent de laagste latentie en hoogste doorvoer. Geen softwaretrucs — gewoon een korter datapad en snellere hardware. Voor scraping, monitoring, bulkdownloads of elke taak waarbij snelheid belangrijker is dan IP-classificatie, wint het datacenter altijd.
Onbeperkte bandbreedte betekent dat niemand u throttlet
Aanbieders die per GB factureren hebben een financiële prikkel om u op schaal af te remmen. U betaalt per volume — als zij throttlen, genereert u minder kosten op hun netwerk. FineProxy rekent per IP, niet per gigabyte. Verbruik 10 GB of 10 TB — de snelheid blijft gelijk. Het enige om in gedachten te houden: elk plan heeft een aanbevolen snelheidslimiet per proxy. Deze limieten bestaan zodat elke klant consistente snelheden krijgt, ook tijdens piekuren — niet om u te beperken, maar om de infrastructuur eerlijk te houden voor iedereen op dezelfde server.
Snelle betaalbare proxyservers met onbeperkt verkeer bestaan omdat de werkelijke bandbreedtekosten voor datacenter-proxy's minimaal zijn. Het per-GB-model is een margestrategie, geen noodzaak.
Wat “snel” betekent voor verschillende taken
Streaming — een snelle videoproxy heeft aanhoudende doorvoer nodig, niet alleen lage latentie. Een proxy die pieken aankan maar vastloopt bij continue HD-streams is hier nutteloos. Onbeperkte bandbreedte met 80 Gbps geaggregeerde capaciteit houdt de stream op gang zonder buffering.
Downloads — een snelle proxy voor downloads betekent pure bandbreedte. Uw bestand van 2 GB zou niet met duizenden andere gebruikers om dezelfde smalle pijplijn moeten concurreren.
Snel internet deblokkeren — toegang tot regio-vergrendelde content draait vooral om latentie. Kies een proxy in het doelland en de verbinding voelt vrijwel native aan.
Scraping op schaal — duizenden gelijktijdige verzoeken vereisen een server die ze niet in de wachtrij plaatst. AMD EPYC-processors kunnen dit aan omdat ze precies voor dit soort parallelle workloads zijn ontworpen. Een werkende proxy die niet vastloopt onder belasting kost op de lange termijn minder dan een gratis proxy die de helft van uw verbindingen laat vallen.
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