Snelle Proxy

Download een testbestand via de proxy en meet de doorvoer. Gebruik bestanden van verschillende groottes om zowel burst- als aanhoudende snelheid te controleren. Hieronder vindt u kant-en-klare commando's — vervang IP:PORT door uw proxyadres:

Snelle check (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Doorvoertest (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Aanhoudende snelheid (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Als de proxy login/wachtwoord gebruikt: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

De speed_download-waarde is in bytes per seconde. Deel door 125.000 om Mbps te krijgen. TTFB (time to first byte) toont de latentie — onder de 100 ms voor servers in dezelfde regio betekent dat de proxy solide is. Voer elke test 3–5 keer uit en neem de mediaan.

Tele2-testservers staan in Europa; gebruik voor andere regio's Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin voor US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin voor Finland) of OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat voor Frankrijk).

Een snelle anonieme proxy van FineProxy haalt in deze tests gemakkelijk 400–500 Mbps via een thuisverbinding. Ziet u aanzienlijk minder, controleer dan eerst de snelheid van uw eigen ISP — de proxy is niet de bottleneck.