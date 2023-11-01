Proxies voor arbitrage
IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 5,000 datacenter-IP’s voor verkeersarbitrage
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijsten als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Verleng elke proxyservice die deze week verloopt
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Absoluut de beste proxy service die ik ooit heb gebruikt! De snelheden zijn bliksemsnel, en ik kan streamen mijn favoriete shows zonder enige buffering. De interface is gebruiksvriendelijk, waardoor het gemakkelijk om verbinding te maken met verschillende servers. Hoog aan te bevelen voor iedereen die betrouwbare toegang nodig heeft!
Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde
Verkeer wordt nooit gemeten
Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.
We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.
Locaties en voorraad
FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle
FineProxy heeft mijn verwachtingen overtroffen! Hun proxies zijn snel, veilig en ongelooflijk betrouwbaar. Het brede scala aan opties voor IP's en locaties maakt het gemakkelijk om aan te passen aan mijn behoeften. Het support team is responsief en behulpzaam, zodat eventuele problemen snel worden opgelost. Zeer aanbevolen voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare proxy service!
Welke proxy’s moeten worden gekozen voor advertentie-arbitrage?Statische ISP-IP's die
Statische ISP-IP's die voor de gehele huurperiode vastliggen. Het principe is: één account = één stabiel IP. U legt het land, de tijdzone en de taal vast, terwijl cookies en 2FA over sessies heen behouden blijven. Dit vermindert platformcontroles en houdt accountgedrag voorspelbaar.
En wat is er nodig voor verkeersarbitrage?Grote pakketten datacenter
Grote pakketten datacenter (DC) IP's met hoge bandbreedte: tienduizenden adressen, willekeurige toewijzing vanuit de minst belaste subnetten, verdeling per /24 en per land. Hiermee kunt u streams parallel draaien zonder limieten op een enkel IP of regio te bereiken.
Welke snelheid is realistisch en waar hangt deze van af?400–500 Mbps
Op remote servers (VPS/dedicated) zien wij pieken rond 400–500 Mbps bij een juiste configuratie (keep-alive, connection pools, korte geografische afstand). De belangrijkste factor om te onthouden: uw totale doorvoer wordt begrensd door de langzaamste schakel in de keten — doorgaans uw eigen netwerk of routing. Aan onze kant bieden wij een stabiel kanaal met hoge capaciteit; de proxy zelf voegt geen snelheid toe boven wat uw verbinding toelaat.
Hoe werkt de prijsstelling voor grote verkeerspakketten?Wij hanteren
Wij hanteren een groothandelsmodel met geautomatiseerde uitgifte. Bij grote volumes daalt de prijs per IP tot onder € 0,10 (het exacte tarief hangt af van het plan). Adressen worden willekeurig verdeeld over de minst belaste subnetten, en problematische ranges kunnen snel worden vervangen conform de voorwaarden van uw plan.
Kunnen ISP- en DC-proxy's in één project worden gecombineerd?Ja
Ja, en dat is een veelvoorkomend patroon. Gebruik statische ISP-proxy's voor logins, authenticatie en gevoelige acties waar vertrouwen belangrijk is. Routeer zware uploads, massale runs en tests via de DC-pool. Houd domeinen en rollen gescheiden zodat de twee scenario's elkaar niet verstoren.
Welke protocollen en toegangsmethoden worden ondersteund?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS en SOCKS5 (TCP). Autorisatie verloopt via login/wachtwoord of via een allowlist (koppeling van uw externe IP's). Voor Discord/RTC-scenario's bieden wij een UDP-optie aan (apart aan te schaffen), maar voor de meeste arbitragetaken volstaat TCP.
Hoe voorkomt u taakoverlap met andere klanten op dezelfde IP's?Wij wijzen
Wij wijzen adressen willekeurig toe vanuit de minst belaste subnetten, met een maximum van circa vijf klanten per IP. De kans op overlap is klein. Merkt u verslechtering op specifieke adressen, meld ze dan — wij stellen vervangende adressen voor conform de voorwaarden van uw plan.
Met welke grenzen moet u rekening houden bij de planning?De belangrijkste
De belangrijkste beperking is het aantal gelijktijdige verbindingen per dienst. Binnen die verbindingen hangt het aanvraagritme af van de drempelwaarden van het doelplatform zelf. Best practice: verdeel de belasting gelijkmatig over uw volledige IP-lijst en volg een mensachtig model — willekeurige pauzes, caching waar mogelijk en exponential backoff bij fouten.