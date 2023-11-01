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Proxies voor arbitrage

IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 5,000 datacenter-IP’s voor verkeersarbitrage
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijsten als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Verleng elke proxyservice die deze week verloopt
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Absoluut de beste proxy service die ik ooit heb gebruikt! De snelheden zijn bliksemsnel, en ik kan streamen mijn favoriete shows zonder enige buffering. De interface is gebruiksvriendelijk, waardoor het gemakkelijk om verbinding te maken met verschillende servers. Hoog aan te bevelen voor iedereen die betrouwbare toegang nodig heeft!

Nadeem KhanIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde

ZainDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Locaties en voorraad

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy heeft mijn verwachtingen overtroffen! Hun proxies zijn snel, veilig en ongelooflijk betrouwbaar. Het brede scala aan opties voor IP's en locaties maakt het gemakkelijk om aan te passen aan mijn behoeften. Het support team is responsief en behulpzaam, zodat eventuele problemen snel worden opgelost. Zeer aanbevolen voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Welke proxy’s moeten worden gekozen voor advertentie-arbitrage?Statische ISP-IP's die

Statische ISP-IP's die voor de gehele huurperiode vastliggen. Het principe is: één account = één stabiel IP. U legt het land, de tijdzone en de taal vast, terwijl cookies en 2FA over sessies heen behouden blijven. Dit vermindert platformcontroles en houdt accountgedrag voorspelbaar.

En wat is er nodig voor verkeersarbitrage?Grote pakketten datacenter

Grote pakketten datacenter (DC) IP's met hoge bandbreedte: tienduizenden adressen, willekeurige toewijzing vanuit de minst belaste subnetten, verdeling per /24 en per land. Hiermee kunt u streams parallel draaien zonder limieten op een enkel IP of regio te bereiken.

Welke snelheid is realistisch en waar hangt deze van af?400–500 Mbps

Op remote servers (VPS/dedicated) zien wij pieken rond 400–500 Mbps bij een juiste configuratie (keep-alive, connection pools, korte geografische afstand). De belangrijkste factor om te onthouden: uw totale doorvoer wordt begrensd door de langzaamste schakel in de keten — doorgaans uw eigen netwerk of routing. Aan onze kant bieden wij een stabiel kanaal met hoge capaciteit; de proxy zelf voegt geen snelheid toe boven wat uw verbinding toelaat.

Hoe werkt de prijsstelling voor grote verkeerspakketten?Wij hanteren

Wij hanteren een groothandelsmodel met geautomatiseerde uitgifte. Bij grote volumes daalt de prijs per IP tot onder € 0,10 (het exacte tarief hangt af van het plan). Adressen worden willekeurig verdeeld over de minst belaste subnetten, en problematische ranges kunnen snel worden vervangen conform de voorwaarden van uw plan.

Kunnen ISP- en DC-proxy's in één project worden gecombineerd?Ja

Ja, en dat is een veelvoorkomend patroon. Gebruik statische ISP-proxy's voor logins, authenticatie en gevoelige acties waar vertrouwen belangrijk is. Routeer zware uploads, massale runs en tests via de DC-pool. Houd domeinen en rollen gescheiden zodat de twee scenario's elkaar niet verstoren.

Welke protocollen en toegangsmethoden worden ondersteund?HTTP HTTPS SOCKS5

HTTP, HTTPS en SOCKS5 (TCP). Autorisatie verloopt via login/wachtwoord of via een allowlist (koppeling van uw externe IP's). Voor Discord/RTC-scenario's bieden wij een UDP-optie aan (apart aan te schaffen), maar voor de meeste arbitragetaken volstaat TCP.

Hoe voorkomt u taakoverlap met andere klanten op dezelfde IP's?Wij wijzen

Wij wijzen adressen willekeurig toe vanuit de minst belaste subnetten, met een maximum van circa vijf klanten per IP. De kans op overlap is klein. Merkt u verslechtering op specifieke adressen, meld ze dan — wij stellen vervangende adressen voor conform de voorwaarden van uw plan.

Met welke grenzen moet u rekening houden bij de planning?De belangrijkste

De belangrijkste beperking is het aantal gelijktijdige verbindingen per dienst. Binnen die verbindingen hangt het aanvraagritme af van de drempelwaarden van het doelplatform zelf. Best practice: verdeel de belasting gelijkmatig over uw volledige IP-lijst en volg een mensachtig model — willekeurige pauzes, caching waar mogelijk en exponential backoff bij fouten.