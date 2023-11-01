Proxy voor Amazon-scraping
IPv4-proxy's voor Amazon-scraping en accountbeheer: ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP-rotatie per verzoek voor grootschalige dataverzameling, en dedicated IP's voor scheiding van meerdere accounts — met automatische levering en API-toegang.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Roterend.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|Hier aanbevolenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop een roterend abonnement met 5 miljoen credits voor gegevensverzameling via Amazon
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn Amazon proxyservice
- Exporteer mijn proxylijsten als JSON
- Toon welke proxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Als een enthousiaste MMORPG speler die vaak moet verbinden met overzeese servers, heb ik bijna elke VPN en proxy oplossing getest die er zijn. fineproxy.org is de enige service die me een stabiele ping gaf zonder vertraging pieken tijdens urenlange invallen. Cruciaal voor mij was de mogelijkheid om een schoon IP-adres te kiezen uit een bepaalde stad om regionale sloten te omzeilen op Steam-toetsen. De adressen zijn niet gemarkeerd als hosting degenen, die vaak diskwalificeert hen in de ogen van anti-cheat systemen en winkels. De transactie was bliksemsnel, en de proxies waren direct na de betaling goedgekeurd. Mijn virtuele gameplay is eindelijk glad geworden.
Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.
Actieve accounts
Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.
Deze proxypagina is de beste die ik ooit heb geprobeerd. De proxy’s worden nergens geblokkeerd en zijn volledig privé. Ik ben er dol op.
Locaties en voorraad
De FineProxy-service is eerlijk gezegd heel goed snelle ondersteuning en vele verschillende locaties. Het enige nadeel van deze service is de limiet van 600 proxy-verzoeken. Voor sommige mensen, dit is niet genoeg; ze willen meer, maar het bedrijf zegt, "Dit is ons beleid."
fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.
Welke proxy's zijn het beste voor Amazon?Residentiële en ISP-proxy's
Residentiële en ISP-proxy's zijn ideaal voor winkelen, accountbeheer en marketing dankzij hun hoge vertrouwensniveau. Mobiele proxy's bieden maximale anonimiteit wanneer IP-reputatie cruciaal is. Datacenter-proxy's worden vaak gebruikt als proxy's voor Amazon-scraping, omdat ze hoge snelheid, stabiele verbindingen en grote IP-pools bieden die geschikt zijn voor geautomatiseerde dataverzameling. Voor scraping op grote schaal gebruikt u het beste een grote proxypool met IP-rotatie bij elk verzoek.
Welke proxy is het beste voor Amazon Prime?De beste proxy
De beste proxy voor Amazon Prime is doorgaans een residentiële of ISP-proxy met een IP-adres uit de vereiste regio. Deze proxy's zorgen voor correcte toegang tot Prime-content, abonnementen en regionale functies, terwijl fouten en toegangsbeperkingen tot een minimum worden beperkt.
Kan ik gratis proxy's gebruiken voor Amazon?Technisch gezien
Technisch gezien kunnen gratis proxy's worden gebruikt voor Amazon, maar dit wordt sterk afgeraden. De meeste gratis IP's zijn al intensief gebruikt en worden snel geblokkeerd door het platform, wat leidt tot CAPTCHA's, beperkingen en instabiele prestaties. Betaalde proxy's met een schone IP-reputatie zijn een veel veiligere en betrouwbaardere keuze.
Kan ik meerdere proxy-IP's gebruiken voor één Amazon-account?Nee
Nee. Elk Amazon-account dient één uniek proxy-IP en een consistente browserfingerprint te gebruiken. Het gebruik van meerdere proxy's of het regelmatig wisselen van IP voor één account vergroot de kans op markering als verdachte activiteit en kan leiden tot beperkingen of accountopschorting. De aanbevolen werkwijze is: één account, één proxy.
Hoe vaak worden uw proxy's bijgewerkt en zijn er vervangingen beschikbaar?Wij
Wij werken onze proxypool voortdurend bij en breiden deze uit door nieuwe IP's toe te voegen en de geografische dekking te vergroten, zodat een hoge betrouwbaarheid en diversiteit gewaarborgd blijven. Mochten bepaalde IP's gecompromitteerd raken of onderpresteren, dan zijn gratis vervangingen beschikbaar op aanvraag via ons supportteam — zodat uw pool schoon en effectief blijft zonder extra kosten. Ons doel is om consistent verse adressen met een hoge reputatie te bieden die geschikt zijn voor veeleisende use cases zoals Amazon-scraping en accountbeheer.