Rotating Proxy
Geavanceerde proxyrotatie die bij elk verzoek een nieuw IP levert, zonder IP-whitelisting, zonder bandbreedtelimieten en met werkelijk onbeperkte concurrency.
Stel uw roterend proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Roterend.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|Hier aanbevolenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop een roterend proxyabonnement
- Toon mijn resterende roterende proxycredits
- Exporteer mijn gegevens voor roterende proxy’s
- Toon de status en volgende vervaldatum van mijn service
- Toon de factuurgegevens van mijn roterende proxyabonnement
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Productoverzicht
Roterende proxy’s van FineProxy
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
API- en agenttoegang
Een zeer handige service voor degenen die proxies nodig hebben zonder ingewikkelde opstelling. Alles begint snel, er zijn verschillende landen beschikbaar, en een fatsoenlijke selectie van plannen. Ik gebruikte de proxy voor analytics en automatisering werk en was volledig tevreden met de resultaten
Snelle en betrouwbare proxy service met uitstekende uptime, geweldige ondersteuning en betaalbare prijzen. Perfect voor veilige browsen en automatisering taken!
Locaties en voorraad
Ik heb het gebruik van FineProxy voor een lange termijn, en het is super! De service is snel, betrouwbaar, en heeft tal van IP's om uit te kiezen. Of voor privacy of toegang tot inhoud materiaal uit onderscheidende gebieden, FineProxy heeft voortdurend gebracht.
fineproxy.org biedt een fatsoenlijke proxy-service met een brede selectie van IP's en locaties. Echter, verbindingssnelheden kunnen soms inconsistent zijn, en ondersteuningsrespons kan langzamer zijn dan verwacht. Hoewel de service geschikt is voor basistaken, kan het niet volledig voldoen aan de behoeften van gebruikers met hogere eisen of specifieke eisen. Prijzen zijn concurrerend, maar de prestaties kunnen stabieler zijn voor degenen die erop vertrouwen voor professioneel of intensief gebruik.
Snelheid onder belasting
Beste proxy service ooit gebruikt. Zeer aanbevolen. Met meer dan 8 maanden zonder problemen.
Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en het is gemakkelijk een van de beste proxy-diensten die ik tegenkom! De verbinding is stabiel, snel en veilig, waardoor surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud naadloos verloopt. FineProxy biedt een breed scala aan IP's, en schakelen tussen hen is snel en probleemloos. Hun klantenservice is responsief en behulpzaam, altijd klaar om te helpen wanneer ik een vraag heb. Plus, de prijzen zijn ongelooflijk concurrerend voor het niveau van de dienstverlening. Hoog aanbevolen FineProxy voor iedereen die behoefte heeft aan betrouwbare en efficiënte proxies!
Wat zijn API-credits en hoe kan ik mijn verbruik inschatten?API-credits zijn
API-credits zijn de interne factureringseenheden waarmee wordt gemeten hoeveel belasting uw verzoeken genereren. Elk plan bevat een vast aantal credits, en elk uitgaand verzoek trekt een bepaald bedrag af op basis van de complexiteit van de doelpagina.
Een eenvoudig verzoek dat alleen HTML of JSON laadt, kost doorgaans 1 credit. Verzoeken die meerdere parallelle assets activeren — zoals scripts, afbeeldingen, CSS-bestanden, lettertypen, API's en tracking-verzoeken — verbruiken meer credits. Elk asset telt als een apart downstream verzoek.
Deze aantallen zijn bij benadering en variëren per website:
- 1 credit — eenvoudig API-achtig verzoek, geen browser, geen JS
- 2–3 credits — no-JS browserverzoek (basis-DOM, geen rendering)
- ≈10 credits — volledige headless browser met JS-rendering, typische datacenter-proxybelasting
- 10–15+ credits — zware pagina's met veel scripts, trackers, advertenties, analytics of grote assetbundels
Verschillende websites hebben verschillende DOM-structuren, JS-bundles en asset-chains. De ene site laadt slechts een paar bestanden; een andere kan meer dan 30 downstream-verzoeken per pagina triggeren.
Hoe berekent u uw werkelijke verbruik?
U kunt het creditverbruik eenvoudig inschatten voordat u een plan kiest:
- Open de pagina die u wilt scrapen.
- Controleer hoeveel parallelle verzoeken het doet met een tool zoals RequestMap
- Het aantal geladen assets ≈ het aantal credits per paginalaadbeurt.
Dit geeft u een nauwkeurige voorspelling van hoeveel API-credits uw workflow verbruikt. Elk verzoek dat onze infrastructuur bereikt, verbruikt credits — inclusief responses zoals 404, 429, 503 of time-outs. Zelfs als de doelsite een fout retourneerde, hebben wij het verzoek toch verwerkt en gerouteerd.
Roterende proxy’sRoterende proxy’s configureren
De betaalde optie van 48 uur is alleen beschikbaar voor niet-roterende proxyproducten. Kies voor roterende proxy’s een standaardlooptijd.
Waarom zijn roterende proxy's ideaal voor web scraping?Roterende proxy's
Roterende proxy's geven u bij elk verzoek een nieuw IP-adres, waardoor het voor websites veel moeilijker wordt om u te blokkeren of te rate-limiten. In combinatie met realistische headers en user-agents helpen ze WAF's en CAPTCHA-uitdagingen te omzeilen, terwijl uw scraping-sessies stabiel blijven. Voeg daar onbeperkte bandbreedte, onbeperkte concurrency en een wereldwijde IP-pool aan toe — en u krijgt een enterprise-grade scraping-API voor een fractie van de marktprijs.
Hoe werkt IP-rotatie per verzoek technisch gezien?U maakt verbinding
U maakt verbinding met één FineProxy-gateway — één domein en één poort. Wanneer uw applicatie een verzoek verstuurt, selecteert de gateway een IP uit de pool van ~100.000 adressen en stuurt het verzoek daardoor. Het volgende verzoek krijgt automatisch een ander IP. U beheert geen proxylijsten of rotatielogica — de gateway regelt alles.
Welke verzoeken verbruiken API-credits?Elk HTTP-verzoek
Elk HTTP-verzoek dat onze infrastructuur bereikt, verbruikt credits — inclusief verzoeken die fouten retourneren zoals 404 of 503. Een enkele paginalading kan meerdere downstream-verzoeken genereren (scripts, afbeeldingen, lettertypen), en elk daarvan telt afzonderlijk mee.
Hoe lang is mijn plan geldig?Uw plan
Uw plan is 30 dagen geldig of totdat u alle API-credits hebt verbruikt — wat het eerst van toepassing is. Ongebruikte credits worden niet meegenomen naar de volgende factureringscyclus.
Kan ik gedetailleerde gebruiksstatistieken inzien?Ja
Ja. In uw dashboard heeft elk actief plan een eigen pagina met uw API-creditverbruik, aanvraaggeschiedenis en gebruikspatronen.
Hoe kan ik het API-creditverbruik verlagen?U kunt het
U kunt het verbruik verlagen door het aantal assets dat tijdens elk verzoek wordt geladen te beperken. Technieken zijn onder andere:
- accept-encoding: gzip, deflate, br gebruiken om de payload-omvang te verkleinen
- headless-browserrendering vermijden tenzij noodzakelijk
- afbeeldingen, lettertypen en zware JS uitschakelen waar mogelijk
- eenvoudigere request-modi gebruiken voor API-endpoints
Over het algemeen geldt: minder parallelle assets = minder verbruikte credits.
Heeft u sticky sessions?Op
Op dit moment wijzen onze roterende proxy's bij elk verzoek een nieuw IP toe. Er is geen sticky session-optie — elk verzoek gaat via een ander adres. Dit werkt perfect voor scrapingtaken waarbij elke paginalading onafhankelijk is. Voor workflows die hetzelfde IP nodig hebben over meerdere stappen — inloggen op een site, een checkout voltooien — raden wij onze statische dedicated proxy's of ISP-proxy's aan.
100.000 IP's — is dat niet weinig vergeleken met providers die miljoenen adverteren?Wanneer providers beweren
Wanneer providers beweren dat ze “10 miljoen IP's” hebben, tellen ze doorgaans elk IP-adres dat ooit door hun netwerk is gekomen — niet wat er op dit moment actief is. Onze 100.000 adressen zijn allemaal datacenter IPv4, allemaal live, allemaal onder ons directe beheer. Belangrijker nog: ze zijn exclusief voor onze dienst. Niemand anders gebruikt ze, dus ze blijven schoon. Een gerichte pool van verse, niet-gedeelde IP's presteert altijd beter dan een enorme pool van gerecyclede, gemarkeerde adressen.
Wat is de bandbreedtelimiet?Die is er
Die is er niet. De roterende proxy's van FineProxy worden geleverd met onbeperkt verkeer. U betaalt niet per gigabyte en er is geen throttling bij hoge volumes. Voor operaties die maandelijks terabytes aan verkeer genereren, is dit een fundamenteel ander kostenmodel vergeleken met residentiële proxy's die per GB factureren.
Kan ik dit gebruiken voor Google, Amazon of andere zwaar beveiligde sites?Datacenter-IP's
Datacenter-IP's worden strenger gecontroleerd op sites die beveiligd zijn met enterprise anti-bot-oplossingen. Voor die sites presteren residentiële of ISP-proxy's over het algemeen beter. Onze roterende datacenter-pool werkt uitstekend voor het brede middensegment van het web — de meerderheid van sites die niet investeren in top-tier botdetectie. Voor de lastigste doelwitten combineert u onze roterende pool met slimme rate-limiting en correcte headers, of schakelt u over op ISP-proxy's voor kritieke pagina's.
Hoe integreer ik het met mijn scraper?Richt uw HTTP-client
Richt uw HTTP-client op het FineProxy gateway-endpoint (domein:poort). In Python Requests — één proxies-parameter. In Scrapy — één middleware-instelling. Elke taal of tool die HTTP-proxy's ondersteunt, werkt op dezelfde manier. Geen SDK nodig, geen proxylijstbestanden, geen rotatiecode aan uw kant.
Is het legaal om te scrapen met roterende proxy's?Het verzamelen van
Het verzamelen van openbaar beschikbare gegevens is in de meeste rechtsgebieden legaal. De uitspraak van het Amerikaanse hof van beroep uit 2022 in hiQ Labs v. LinkedIn bevestigde dat het scrapen van publieke data niet in strijd is met de Computer Fraud and Abuse Act. Dat gezegd hebbende, het respecteren van robots.txt en rate limits is goede praktijk — en het vermindert ook blokkades, wat in uw eigen belang is. De proxy zelf is een standaard netwerktool; de legaliteit hangt af van wat u ermee doet.
Roterende proxy’s:
Hoe IP-rotatie werkt en waarom poolkwaliteit belangrijker is dan omvang
In 2024 overtrof geautomatiseerd verkeer officieel de menselijke activiteit op het internet — 51% van alle webverzoeken is nu afkomstig van bots (Imperva Bad Bot Report 2025). De wapenwedloop tussen scrapers en anti-botsystemen is nog nooit zo intens geweest: 65,8% van de scraping-professionals geeft aan hun proxybudget jaar na jaar te verhogen, enkel om bij te blijven met steeds strengere beveiligingsmaatregelen. De kern hiervan is IP-rotatie. Eén IP dat duizenden verzoeken verstuurt, wordt geblokkeerd. Honderden IP's die elk een handvol verzoeken versturen — dat ziet eruit als normaal verkeer.
Hoe een roterende proxy daadwerkelijk werkt
Een backconnect roterende proxy geeft u één verbindingspunt — een enkel domein en poort. U stuurt uw verzoek naar dat toegangspunt, en de proxygateway kiest een IP uit de pool en stuurt uw verzoek daardoor. Het volgende verzoek gaat via een ander IP. De doelsite ziet duizenden unieke bezoekers in plaats van één scraper.
De roterende proxyservers van FineProxy met IP-rotatie bij elk verzoek werken precies op deze manier. U krijgt een toegangspunt (domein + poort), en bij elk verzoek wijst het systeem een vers IPv4-adres uit onze pool toe. Geen sticky sessions — elk verzoek krijgt een nieuw IP. Als u dezelfde site duizenden keren moet benaderen zonder er als één gebruiker uit te zien, is dit de setup die dat mogelijk maakt.
Waarom 100.000 exclusieve IP's het verschil maken
Proxyproviders adverteren graag met poolgroottes — “10 miljoen IP's,” “72 miljoen IP's.” Maar het onderzoek van The Web Scraping Club maakt een belangrijk punt: een goed onderhouden pool van kwalitatieve IP's presteert consequent beter dan duizenden verbrande adressen. Het gaat er niet om hoeveel IP's u hebt — het gaat erom hoe schoon ze zijn en of iemand anders ze op hetzelfde doelwit gebruikt.
Dit is de aanpak van FineProxy: onze scrapingproxypool bevat circa 100.000 unieke IPv4-adressen. Allemaal datacenter, allemaal onder ons directe beheer — wij zijn de provider, geen reseller. Deze IP's bestaan uitsluitend in ons netwerk. U vindt ze bij geen enkele andere proxydienst.
Wanneer u een roterende proxydienst koopt bij FineProxy, worden de adressen in die pool niet gedeeld met klanten van andere platformen. Niemand anders verbrandt ze op dezelfde doelwitten die u benadert. Dat is het verschil tussen 100.000 schone, exclusieve IP's en 10 miljoen gerecyclede exemplaren waar elke scrapingdienst op de markt om vecht.
De economie van roterende datacenter-proxy's
Residentiële roterende proxy's kosten $1-15 per GB. Dat loopt op grote schaal enorm op — een serieuze scraping-operatie kan maandelijks terabytes verbruiken. Tegen $3/GB kost één terabyte $3.000.
Een roterende datacenter-proxy met onbeperkte bandbreedte verandert de economie volledig. De roterende proxy's van FineProxy rekenen niet per gigabyte af. U betaalt voor toegang tot de pool en het verkeer is onbeperkt. Voor teams die dagelijks miljoenen verzoeken uitvoeren, is dit het verschil tussen een levensvatbare operatie en een failliete.
De afweging: datacenter-IP's zijn voor anti-bot-systemen gemakkelijker te identificeren dan residentiële. Maar juist daar maakt poolexclusiviteit het verschil. Verse, schone datacenteradressen die niet via andere diensten zijn rondgecirculeerd, ondervinden veel minder weerstand dan gerecyclede. En voor een enorm deel van het web — alles wat niet achter enterprise-grade anti-bot zit zoals Cloudflare Enterprise of Akamai Bot Manager — werken datacenter-proxy's perfect tegen een fractie van de kosten.
Waar roterende proxy's passen — en waar niet
Werkt goed:
Web scraping op grote schaal is dé kerntoepassing. Elk verzoek komt van een ander IP, geen patronen die het doelwit kan detecteren. Een roterende proxy voor web scraping verandert uw enkele scraper in wat eruitziet als een menigte onafhankelijke bezoekers. De meeste e-commerceplatforms tolereren ongeveer 100–300 verzoeken per uur van één adres voordat ze argwaan krijgen, dus door de belasting te spreiden over een grote roterende pool blijft u ruim onder elke individuele drempel.
Prijsmonitoring werkt volgens hetzelfde principe — uw controles worden verdeeld zodat geen enkel adres steeds terugkeert naar dezelfde winkel. SEO-ranktracking profiteert hier eveneens van, aangezien zoekmachines herhaalde zoekopdrachten vanaf één IP beperken via rate-limiting. En traffic-arbitrageteams gebruiken HTTP roterende proxy-configuraties om aanbiedingen te verifiëren en campagneprestaties te controleren over een brede pool, zonder dat platforms de activiteiten aan elkaar kunnen koppelen.
Werkt minder goed:
Accountbeheer op social media vereist een consistent IP-adres. Een roterende proxy wijzigt uw adres bij elk verzoek, wat er verdacht uitziet bij het inloggen en posten. Gebruik voor accounts in plaats daarvan statische ISP-proxy's of dedicated proxy's.
Meerstaps-workflows die afhankelijk zijn van sessiepersistentie — afrekenflows, paginering die bijhoudt wie u bent, inlogsequenties — werken ook niet met rotatie per verzoek. De site ziet elke stap als afkomstig van een andere gebruiker en breekt het proces af.
Integratie: één endpoint, nul complexiteit
De roterende proxy van FineProxy werkt via één enkele gateway — één domein, één poort. Richt uw scraper of monitoringtool op dat endpoint. Elk verzoek krijgt automatisch een nieuw IP uit de pool van 100.000 adressen.
Voor Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer of elke andere tool die HTTP-proxy's ondersteunt — de configuratie is één regel. Geen rotatielogica in uw code, geen proxylijstbeheer, geen healthchecks. De gateway regelt dat allemaal.
Als uw setup programmatische controle vereist, kunt u met de roterende proxy met API-aanpak proxybeheer rechtstreeks in uw pipeline integreren.
Het 25-40%-probleem
Onderzoek van Zyte onder honderden engineeringteams toonde aan dat 25-40% van de ontwikkelaarstijd bij scrapingprojecten opgaat aan het bestrijden van bans en anti-bot-systemen. Dat is geen coderen, geen dataverwerking, geen analyse — het is enkel de scraper draaiende houden.
Een goede roterende proxyopstelling lost het meeste daarvan op. Wanneer elk verzoek van een schoon, uniek IP komt en de pool groot genoeg is zodat geen enkel adres te vaak wordt hergebruikt, besteedt de scraper zijn tijd aan scrapen — niet aan het uitzitten van bans.
Met de roterende anonieme proxyservers van FineProxy doet de pool het werk. 100.000 adressen, exclusief voor ons netwerk, roterend bij elk verzoek. Uw engineeringtijd gaat terug naar het bouwen van het product, niet naar het babysittten van de infrastructuur.