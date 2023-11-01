API-credits zijn de interne factureringseenheden waarmee wordt gemeten hoeveel belasting uw verzoeken genereren. Elk plan bevat een vast aantal credits, en elk uitgaand verzoek trekt een bepaald bedrag af op basis van de complexiteit van de doelpagina.

Een eenvoudig verzoek dat alleen HTML of JSON laadt, kost doorgaans 1 credit. Verzoeken die meerdere parallelle assets activeren — zoals scripts, afbeeldingen, CSS-bestanden, lettertypen, API's en tracking-verzoeken — verbruiken meer credits. Elk asset telt als een apart downstream verzoek.

Deze aantallen zijn bij benadering en variëren per website:

1 credit — eenvoudig API-achtig verzoek, geen browser, geen JS

— eenvoudig API-achtig verzoek, geen browser, geen JS 2–3 credits — no-JS browserverzoek (basis-DOM, geen rendering)

— no-JS browserverzoek (basis-DOM, geen rendering) ≈10 credits — volledige headless browser met JS-rendering, typische datacenter-proxybelasting

— volledige headless browser met JS-rendering, typische datacenter-proxybelasting 10–15+ credits — zware pagina's met veel scripts, trackers, advertenties, analytics of grote assetbundels

Verschillende websites hebben verschillende DOM-structuren, JS-bundles en asset-chains. De ene site laadt slechts een paar bestanden; een andere kan meer dan 30 downstream-verzoeken per pagina triggeren.

Hoe berekent u uw werkelijke verbruik?

U kunt het creditverbruik eenvoudig inschatten voordat u een plan kiest:

Open de pagina die u wilt scrapen.

Controleer hoeveel parallelle verzoeken het doet met een tool zoals RequestMap

Het aantal geladen assets ≈ het aantal credits per paginalaadbeurt.

Dit geeft u een nauwkeurige voorspelling van hoeveel API-credits uw workflow verbruikt. Elk verzoek dat onze infrastructuur bereikt, verbruikt credits — inclusief responses zoals 404, 429, 503 of time-outs. Zelfs als de doelsite een fout retourneerde, hebben wij het verzoek toch verwerkt en gerouteerd.