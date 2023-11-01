SOCKS proxy

HTTP-proxy's begrijpen webverkeer. Ze lezen headers, interpreteren verzoeken en werken uitstekend voor alles wat in een browser draait. Maar zodra uw taak buiten het web treedt — een gameclient, een VoIP-gesprek, een torrentapplicatie, een aangepaste TCP-verbinding — kunnen HTTP-proxy's niet helpen. Ze zijn er niet voor gebouwd.

SOCKS5-proxy is. Het opereert op de sessielaag van de netwerkstack (laag 5), onder het niveau waar HTTP zich bevindt (laag 7). In plaats van te begrijpen wat uw applicatie doet, opent SOCKS5 simpelweg een verbinding naar het doel en stuurt ruwe bytes in beide richtingen door. Het maakt niet uit of u webverzoeken verstuurt, bestanden overdraagt via FTP of spraakpakketten streamt via UDP. Als uw applicatie een socket kan openen, kan SOCKS5 het proxyen.

Waarom UDP-ondersteuning ertoe doet

Het grootste technische verschil tussen een SOCKS5-proxyserver en een HTTP-proxy is UDP. HTTP-proxy's verwerken uitsluitend TCP-verbindingen. SOCKS5 verwerkt zowel TCP als UDP via de UDP ASSOCIATE-functie (gedefinieerd in RFC 1928).

Waarom is dit in de praktijk van belang? DNS-verzoeken gaan doorgaans via UDP. Online games versturen gameplaydata via UDP omdat het sneller is dan TCP voor real-time communicatie. VoIP- en SIP-gesprekken zijn afhankelijk van UDP voor spraakpakketten. Streamingprotocollen gebruiken vaak UDP voor medialevering.

Met een HTTP-proxy werkt dit allemaal niet of zijn er workarounds nodig. Met SOCKS5 werkt het gewoon — de proxy stuurt UDP-pakketten naast TCP-verkeer door via dezelfde verbinding.

De SOCKS5-implementatie van FineProxy bevat volledige UDP-ondersteuning. Dit is geen gedeeltelijke implementatie die alleen TCP afhandelt ondanks het SOCKS5-label — het is het volledige protocol zoals RFC 1928 het definieert.

DNS-lekpreventie

Dit is een beveiligingsdetail waar de meeste proxykopers pas aan denken als het te laat is. Wanneer u verbinding maakt via een HTTP-proxy, worden domeinnamen vaak lokaal opgelost — uw computer stuurt DNS-verzoeken naar de servers van uw ISP nog vóórdat de proxy überhaupt in beeld komt. Uw ISP ziet elk domein dat u bezoekt, ook al loopt de daadwerkelijke verbinding via de proxy.

SOCKS5 pakt dit anders aan. Het ondersteunt remote DNS-resolutie: uw applicatie stuurt de domeinnaam rechtstreeks naar de proxyserver, die deze zelf oplost. Uw lokale netwerk ziet de DNS-query nooit. Dit sluit een privacylek dat veel mensen onverwacht treft.

De meeste browsers en applicaties die SOCKS5 ondersteunen bieden een optie voor remote DNS, hoewel deze soms handmatig moet worden ingeschakeld (Firefox heeft bijvoorbeeld een specifieke instelling hiervoor). De mogelijkheid zit in het protocol — u hoeft alleen te controleren of uw client er gebruik van maakt.

SOCKS5 vs. HTTP: wanneer welk protocol zinvol is

Een HTTP-proxy is de juiste keuze wanneer uw taak puur webgebaseerd is. Websites scrapen, browsersessies beheren, web-API's benaderen — HTTP-proxy's handelen dit allemaal efficiënt af en worden standaard ondersteund door elke browser en de meeste HTTP-bibliotheken.

Een SOCKS-proxy is noodzakelijk wanneer uw verkeer geen webverkeer is, of wanneer u UDP nodig hebt. Gamen via een proxy. Automatisering draaien die aangepaste TCP-protocollen gebruikt. Tools verbinden die niet standaard HTTP spreken. VoIP-verkeer routeren. Elk scenario waarin de applicatie rechtstreeks via sockets communiceert in plaats van via HTTP-verzoeken.

Benchmarks tonen aan dat SOCKS5-verbindingen 35-50 ms lagere latentie en 20-30% hogere throughput leveren in vergelijking met HTTP-proxy's die hetzelfde verkeer verwerken (Dicloak, 2025). Het verschil komt voort uit de eenvoud van het protocol — geen header-parsing, geen content-inspectie, puur data-relay.

Bij FineProxy ondersteunt elke proxy beide protocollen. HTTP, HTTPS (met een individueel SSL-certificaat per IP) en SOCKS5 — allemaal beschikbaar op hetzelfde adres. Kies het protocol dat bij uw applicatie past. Geen aparte aankoop, geen andere productklasse.

Wat de SOCKS5-proxy's van FineProxy bevatten

Volledig RFC 1928-conforme SOCKS5 met UDP ASSOCIATE. Beschikbaar op dedicated proxy's, datacenter-proxy's en ISP-proxy's — elk proxytype in onze catalogus. Onbeperkte bandbreedte, snelheden tot 500 Mbps, IP-whitelisting-authenticatie met optioneel login/wachtwoord via een /21-subnetmasker.