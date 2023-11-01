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SOCKS proxy

Volledige RFC 1928 SOCKS5 met UDP ASSOCIATE, remote DNS-resolutie en HTTP/HTTPS op hetzelfde IP — onbeperkte bandbreedte, tot 500 Mbps.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw SOCKS5-proxy.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 datacenterproxy’s met SOCKS 5 support in Europe
  • Exporteer mijn SOCKS5 proxy servers als JSON
  • Werk bij de toegestaan IP voor this proxyservice
  • Controleer mijn service op inactieve IP’s of IP’s met fouten
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyabonnementen
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik wil mijn indrukken delen. Ik gebruik deze proxy server voor werk niet voor de eerste dag. Voor het moment van gebruik, ik heb nog nooit klachten gehad. Hierbij gebruik ik het volledige pakket van diensten. Apart, ik zou graag de hoge betrouwbaarheid van deze proxy server op te merken. Ik kan deze proxy server veilig aanbevelen aan al mijn vrienden. Hoewel de prijs en boven het gemiddelde, maar deze proxy server volledig rechtvaardigt zijn prijs.

Lara SmithIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Geweldige klantenondersteuning en solide prestaties. FineProxy. roulerende residentiële IP's hielp me om regionale beperkingen te omzeilen zonder een probleem. Zeker de prijs waard.

NisargDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Ik kocht proxies voor message boards hier, in het algemeen werken ze goed, de prijzen zijn niet slecht. Ik zal meer nemen)

LizaProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is het verschil tussen een SOCKS5- en een HTTP-proxy?HTTP-proxy's werken

HTTP-proxy's werken op de applicatielaag en begrijpen webverkeer — ze kunnen headers lezen, responses cachen en URL's filteren. SOCKS5 werkt op de sessielaag en stuurt ruwe data door zonder deze te inspecteren. Het praktische verschil: HTTP is voor webtaken (browsen, scraping, API-calls). SOCKS5 verwerkt elk protocol — gaming, VoIP, FTP, torrents, aangepaste TCP/UDP-verbindingen. Als uw applicatie geen webbrowser of HTTP-client is, hebt u waarschijnlijk SOCKS5 nodig.

Versleutelt SOCKS5 mijn verkeer?Het

Het SOCKS5-protocol voegt zelf geen encryptie toe — het stuurt gegevens door zoals ze zijn. Bij FineProxy kunt u SOCKS5 echter combineren met onze HTTPS-proxy op hetzelfde IP. Voor webverkeer gebruikt u HTTPS met ons per-IP SSL-certificaat voor volledige encryptie. Voor niet-webverkeer via SOCKS5 reist de data tussen uw applicatie en de proxy onversleuteld door het proxyprotocol, hoewel de applicatie zelf eigen encryptie kan gebruiken (SSH, TLS, etc.).

Hoe zit het met DNS-lekken?SOCKS5 ondersteunt

SOCKS5 ondersteunt remote DNS-resolutie — domeinnamen worden opgelost op de proxyserver, niet op uw lokale machine. Dit betekent dat uw ISP niet ziet welke domeinen u bezoekt. De meeste applicaties die SOCKS5 ondersteunen, bieden de mogelijkheid om dit in te schakelen, hoewel sommige een handmatige instelling vereisen. Het is de moeite waard om dit te controleren — remote DNS is een van de grootste privacyvoordelen van SOCKS5 ten opzichte van HTTP-proxy's.

Mijn software zegt dat het "SOCKS" ondersteunt, maar specificeert geen versie. Is dat een probleem?Dat kan

Dat kan inderdaad. Sommige applicaties adverteren SOCKS-ondersteuning maar implementeren eigenlijk alleen SOCKS4, een veel ouder protocol uit het begin van de jaren negentig. SOCKS4 mist cruciale functies: geen UDP-ondersteuning, geen authenticatie, geen remote DNS-resolutie, en uitsluitend IPv4. Als uw tool wel verbinding maakt maar UDP-gebaseerde functies niet werken, of u kunt niet authenticeren met gebruikersnaam/wachtwoord, dan gebruikt de software waarschijnlijk SOCKS4 achter de schermen. Controleer de documentatie of instellingen van de applicatie op een versiekiezer. FineProxy ondersteunt SOCKS4 voor backward compatibility, maar wij raden SOCKS5 aan wanneer uw software dit toelaat.

Is SOCKS4 nog de moeite waard?Alleen wanneer u

Alleen wanneer u geen keuze hebt. SOCKS4 is een verouderd protocol — alleen TCP, geen authenticatie, geen remote DNS, geen IPv6. Als uw applicatie SOCKS4 afdwingt, handelt FineProxy het af, maar u verliest alles wat SOCKS5 nuttig maakt: UDP-ondersteuning, DNS-lekpreventie en goede toegangscontrole. Als u software kiest voor een nieuw project, zorg er dan voor dat het specifiek SOCKS5 ondersteunt. Het verschil in functionaliteit is aanzienlijk.

Kan ik SOCKS5 en HTTP op dezelfde proxy gebruiken?Ja

Ja. Elke FineProxy-proxy — dedicated, datacenter of ISP — ondersteunt HTTP, HTTPS en SOCKS5 op hetzelfde IP-adres. Schakel tussen protocollen afhankelijk van wat uw applicatie nodig heeft. Geen extra kosten, geen apart product.

Waar kan ik een SOCKS5-proxy met goede snelheid kopen?De infrastructuur van

De infrastructuur van FineProxy levert tot 500 Mbps per verbinding over alle protocollen, inclusief SOCKS5. Elke proxy wordt geleverd met onbeperkte bandbreedte — geen kosten per GB, geen throttling. Beschikbaar als individuele proxy's of bulkpakketten met volumekortingen. Betaalopties omvatten standaardmethoden en cryptocurrency.

Handleiding

SOCKS5-proxy: wanneer HTTP niet genoeg is

4 min leestijdFineProxy-netwerkteam

HTTP-proxy's begrijpen webverkeer. Ze lezen headers, interpreteren verzoeken en werken uitstekend voor alles wat in een browser draait. Maar zodra uw taak buiten het web treedt — een gameclient, een VoIP-gesprek, een torrentapplicatie, een aangepaste TCP-verbinding — kunnen HTTP-proxy's niet helpen. Ze zijn er niet voor gebouwd.

SOCKS5-proxy is. Het opereert op de sessielaag van de netwerkstack (laag 5), onder het niveau waar HTTP zich bevindt (laag 7). In plaats van te begrijpen wat uw applicatie doet, opent SOCKS5 simpelweg een verbinding naar het doel en stuurt ruwe bytes in beide richtingen door. Het maakt niet uit of u webverzoeken verstuurt, bestanden overdraagt via FTP of spraakpakketten streamt via UDP. Als uw applicatie een socket kan openen, kan SOCKS5 het proxyen.

Waarom UDP-ondersteuning ertoe doet

Het grootste technische verschil tussen een SOCKS5-proxyserver en een HTTP-proxy is UDP. HTTP-proxy's verwerken uitsluitend TCP-verbindingen. SOCKS5 verwerkt zowel TCP als UDP via de UDP ASSOCIATE-functie (gedefinieerd in RFC 1928).

Waarom is dit in de praktijk van belang? DNS-verzoeken gaan doorgaans via UDP. Online games versturen gameplaydata via UDP omdat het sneller is dan TCP voor real-time communicatie. VoIP- en SIP-gesprekken zijn afhankelijk van UDP voor spraakpakketten. Streamingprotocollen gebruiken vaak UDP voor medialevering.

Met een HTTP-proxy werkt dit allemaal niet of zijn er workarounds nodig. Met SOCKS5 werkt het gewoon — de proxy stuurt UDP-pakketten naast TCP-verkeer door via dezelfde verbinding.

De SOCKS5-implementatie van FineProxy bevat volledige UDP-ondersteuning. Dit is geen gedeeltelijke implementatie die alleen TCP afhandelt ondanks het SOCKS5-label — het is het volledige protocol zoals RFC 1928 het definieert.

DNS-lekpreventie

Dit is een beveiligingsdetail waar de meeste proxykopers pas aan denken als het te laat is. Wanneer u verbinding maakt via een HTTP-proxy, worden domeinnamen vaak lokaal opgelost — uw computer stuurt DNS-verzoeken naar de servers van uw ISP nog vóórdat de proxy überhaupt in beeld komt. Uw ISP ziet elk domein dat u bezoekt, ook al loopt de daadwerkelijke verbinding via de proxy.

SOCKS5 pakt dit anders aan. Het ondersteunt remote DNS-resolutie: uw applicatie stuurt de domeinnaam rechtstreeks naar de proxyserver, die deze zelf oplost. Uw lokale netwerk ziet de DNS-query nooit. Dit sluit een privacylek dat veel mensen onverwacht treft.

De meeste browsers en applicaties die SOCKS5 ondersteunen bieden een optie voor remote DNS, hoewel deze soms handmatig moet worden ingeschakeld (Firefox heeft bijvoorbeeld een specifieke instelling hiervoor). De mogelijkheid zit in het protocol — u hoeft alleen te controleren of uw client er gebruik van maakt.

SOCKS5 vs. HTTP: wanneer welk protocol zinvol is

Een HTTP-proxy is de juiste keuze wanneer uw taak puur webgebaseerd is. Websites scrapen, browsersessies beheren, web-API's benaderen — HTTP-proxy's handelen dit allemaal efficiënt af en worden standaard ondersteund door elke browser en de meeste HTTP-bibliotheken.

Een SOCKS-proxy is noodzakelijk wanneer uw verkeer geen webverkeer is, of wanneer u UDP nodig hebt. Gamen via een proxy. Automatisering draaien die aangepaste TCP-protocollen gebruikt. Tools verbinden die niet standaard HTTP spreken. VoIP-verkeer routeren. Elk scenario waarin de applicatie rechtstreeks via sockets communiceert in plaats van via HTTP-verzoeken.

Benchmarks tonen aan dat SOCKS5-verbindingen 35-50 ms lagere latentie en 20-30% hogere throughput leveren in vergelijking met HTTP-proxy's die hetzelfde verkeer verwerken (Dicloak, 2025). Het verschil komt voort uit de eenvoud van het protocol — geen header-parsing, geen content-inspectie, puur data-relay.

Bij FineProxy ondersteunt elke proxy beide protocollen. HTTP, HTTPS (met een individueel SSL-certificaat per IP) en SOCKS5 — allemaal beschikbaar op hetzelfde adres. Kies het protocol dat bij uw applicatie past. Geen aparte aankoop, geen andere productklasse.

Wat de SOCKS5-proxy's van FineProxy bevatten

Volledig RFC 1928-conforme SOCKS5 met UDP ASSOCIATE. Beschikbaar op dedicated proxy's, datacenter-proxy's en ISP-proxy's — elk proxytype in onze catalogus. Onbeperkte bandbreedte, snelheden tot 500 Mbps, IP-whitelisting-authenticatie met optioneel login/wachtwoord via een /21-subnetmasker.

Wij zijn eigenaar van de infrastructuur. Dit zijn geen geleasede SOCKS5-endpoints van een extern netwerk — het zijn onze servers, onze IP-adressen, ons schoon ASN.