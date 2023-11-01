Oekraïne Proxy

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.
Ongeveer een kwart van de Oekraïense bevolking heeft het land verlaten sinds 2022. Banking-apps (PrivatBank, Monobank), overheidsdiensten via Diia en lokale platformen — sommige functies controleren uw IP. Als u in het buitenland bent en toegang nodig heeft tot een Oekraïense dienst die niet laadt zonder lokaal IP, lost een Oekraïense proxyserver dat op zonder uw volledige verbinding om te leiden zoals een VPN dat doet.
Voor marktonderzoek: Rozetka is het grootste e-commerceplatform van Oekraïne — meer dan 1,5 miljoen SKU's in elektronica, levensmiddelen en mode. OLX.ua behandelt rubrieksadvertenties (vastgoed, auto's, vacatures). Prom.ua is een andere grote marktplaats. Alle drie tonen gelokaliseerde prijzen en beschikbaarheid op basis van IP. Er bestaan Apify-gebaseerde scrapers voor elk platform ($2 per 1.000 resultaten voor OLX, $2 per 1.000 producten voor Prom.ua). Als u het beste Oekraïense IP-adres nodig heeft voor prijsmonitoring — Oekraïense IP's zijn de enige manier om te zien wat lokale kopers zien.
De Oekraïense proxy's van FineProxy
Om Oekraïense proxy-toegang te kopen, biedt FineProxy datacenter IPv4 en ISP-proxy's uit Oekraïne. Datacenter op eigen ASN, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. UKR-proxy-IP's werken als anonieme proxy's — geen forwarding headers, individueel SSL-certificaat per IP. HTTP/HTTPS en SOCKS5, tot 500 Mbps.
Oekraïne heeft meer dan 4.200 geregistreerde ISP's en 52 actieve datacenters, ondanks de aanhoudende infrastructuuruitdagingen. De Oekraïense IP's van FineProxy maken verbinding via veerkrachtige routing — uw scrapingoperaties zijn niet afhankelijk van één enkel foutpunt. Na betaling verschijnen de IP's in uw dashboard — whitelist uw werk-IP, exporteer als IP:port of via API. Minimale bestelling: 100 IP's.