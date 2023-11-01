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Oekraïne Proxy

Betrouwbare statische Oekraïne IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Oekraïne en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Ukrainian proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

FineProx is een uitstekende proxy service die indruk maakt met de stabiliteit van de verbinding en hoge snelheid. Gemakkelijk te gebruiken, het biedt een breed scala aan locaties en responsieve klantenservice. Een geweldige keuze voor werk en persoonlijke behoeften!

BeilihoDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik ben zeer tevreden met de dienst FineProxy. Hun proxy netwerk is groot en krachtig, het verstrekken van een stabiele en snelle verbinding. Hun site is gemakkelijk te navigeren, en de technische ondersteuning is responsief en behulpzaam. Het is een solide keuze voor degenen die op zoek zijn naar hun surfen of omzeilen geo-beperkingen.

ammar ghezaliIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik heb deze provider getest en dit is wat ik denk over: zeer gemakkelijk te gebruiken en te delen dansk als gevolg van referenties of ip auth, snel en stabe voor mijn geval, en last but not least goede prijs

Yomi DrogoTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een aantal maanden en zijn zeer onder de indruk van hun service. De proxy servers zijn snel, betrouwbaar en bieden uitstekende dekking in meerdere landen. Het ondersteuningsteam is responsief en behulpzaam. Grote prijs-kwaliteitverhouding en sterk aanbevolen voor iedereen die proxy diensten nodig heeft.

AntonSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Een waardige service voor degenen die geeft om hun veiligheid on-line. Ik heb het gebruikt voor 10 dagen en volledig tevreden met zijn snelheid. En het meest aangename ding is dat er geen verkeersbeperkingen voor zo'n lage prijs.

Alex D.Intern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Rozetka, OLX.ua — datacenter of ISP?Rozetka heeft geen

Rozetka heeft geen agressieve anti-botmaatregelen zoals Allegro of Amazon. Datacenter-IP's verwerken prijsmonitoring en catalogusscraping probleemloos. OLX.ua is vergelijkbaar — standaard rate-limiting, niets waarvoor ISP-proxy's nodig zijn. Voor vastgoedscraping op OLX (GPS-data, prijs per vierkante meter) volstaat een datacenter met goede rotatie. Prom.ua is van de drie het minst beveiligd.

Kan ik Oekraïense bank-apps vanuit het buitenland gebruiken?De apps van

De apps van PrivatBank en Monobank werken op zichzelf in het buitenland — ze zijn daarvoor ontworpen omdat miljoenen gebruikers Oekraïne hebben verlaten. Diia werkt ook buiten Oekraïne met de juiste autorisatie. Maar sommige diensten activeren extra verificatie wanneer ze een niet-Oekraïens IP detecteren. Een Oekraïense proxy vermindert de wrijving: minder SMS-bevestigingen, geen meldingen over "ongebruikelijke activiteit". Het is niet strikt noodzakelijk voor basaal bankieren, maar het maakt de ervaring soepeler.

Het internet in Oekraïne — is het stabiel genoeg voor proxy-operaties?Meer dan 4.200

Meer dan 4.200 ISP's, 52 actieve datacenters, 24 Internet Exchange Points. Vaste breedband: 74–84 Mbps. Circa 25% van de vaste infrastructuur is beschadigd, maar operators hebben miljarden geïnvesteerd in noodstroomvoorzieningen en redundantie. De datacenter-IP's van FineProxy worden gerouteerd via veerkrachtige paden. Uptime is consistent gebleven — de zorg betreft meer de fysieke infrastructuur in conflictzones dan IP-level connectiviteit.

Actieve proxy’s uit Oekraïne
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Oekraïne, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
2 online·Meer nodig? →
159.224.232.194:8888
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 u geleden
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
666 Kbps
100.0%
2 u geleden
Weergegeven 2 van 2

Handleiding

Oekraïense IP's — wie heeft ze nodig en waarom

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Ongeveer een kwart van de Oekraïense bevolking heeft het land verlaten sinds 2022. Banking-apps (PrivatBank, Monobank), overheidsdiensten via Diia en lokale platformen — sommige functies controleren uw IP. Als u in het buitenland bent en toegang nodig heeft tot een Oekraïense dienst die niet laadt zonder lokaal IP, lost een Oekraïense proxyserver dat op zonder uw volledige verbinding om te leiden zoals een VPN dat doet.

Voor marktonderzoek: Rozetka is het grootste e-commerceplatform van Oekraïne — meer dan 1,5 miljoen SKU's in elektronica, levensmiddelen en mode. OLX.ua behandelt rubrieksadvertenties (vastgoed, auto's, vacatures). Prom.ua is een andere grote marktplaats. Alle drie tonen gelokaliseerde prijzen en beschikbaarheid op basis van IP. Er bestaan Apify-gebaseerde scrapers voor elk platform ($2 per 1.000 resultaten voor OLX, $2 per 1.000 producten voor Prom.ua). Als u het beste Oekraïense IP-adres nodig heeft voor prijsmonitoring — Oekraïense IP's zijn de enige manier om te zien wat lokale kopers zien.

De Oekraïense proxy's van FineProxy

Om Oekraïense proxy-toegang te kopen, biedt FineProxy datacenter IPv4 en ISP-proxy's uit Oekraïne. Datacenter op eigen ASN, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. UKR-proxy-IP's werken als anonieme proxy's — geen forwarding headers, individueel SSL-certificaat per IP. HTTP/HTTPS en SOCKS5, tot 500 Mbps.

Oekraïne heeft meer dan 4.200 geregistreerde ISP's en 52 actieve datacenters, ondanks de aanhoudende infrastructuuruitdagingen. De Oekraïense IP's van FineProxy maken verbinding via veerkrachtige routing — uw scrapingoperaties zijn niet afhankelijk van één enkel foutpunt. Na betaling verschijnen de IP's in uw dashboard — whitelist uw werk-IP, exporteer als IP:port of via API. Minimale bestelling: 100 IP's.