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Spanje Proxy

Betrouwbare statische Spanje IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Spanje en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Spanish proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Kwalitatieve, snelle en stabiele werkproxy, Ik ben erg blij, dit is precies wat ik nodig had. In mijn land (Oekraïne) zijn veel sites en sociale netwerken geblokkeerd, nu is dit probleem opgelost. Prijzen zijn aangenaam blij, voor een groot aantal proxy (1000+) Ik betaal slechts 20 dlrs, het is goedkoper en sneller dan een proxy die je nergens zult vinden, dus ik beveel deze service aan u.

Darya MolchanovaIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Geweldige proxy producten en service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmogelijkheden: crypto, PayPal of kaarten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Na het hebben van geen geluk met gratis proxies die niet werkte, gaf ik deze dienst een poging met de gratis proefversie. Ze gaven me meerdere proxies, en ik had geen problemen. Het werkt geweldig, ik beveel het.

juan – darkelleDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Terwijl andere aanbieders kosten per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie van het houden van Internet gratis en veilig. Hun Datacenter opties zijn goedkoop en komen met onbeperkte bandbreedte.

Nemanja DuricSaasHub, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Betaalbare EU-proxy’s. De enige proxyaanbieder die de prijzen nog steeds laag houdt. Ik had overal op internet naar zoiets gezocht en dit bleek de goedkoopste proxyaanbieder met onbeperkte bandbreedte te zijn.

Wowser BrowserTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Worden vluchten echt goedkoper als ik zoek vanaf een Spaans IP?Soms

Soms. Luchtvaartmaatschappijen hanteren prijzen per regio — Zuid-Europese IP's tonen vaak lagere tarieven dan US-IP's, vooral op Europese routes. Besparingen van € 200+ op langeafstandsvluchten zijn gedocumenteerd. Maar het is wisselvallig: sommige routes tonen nul verschil, en het uitgifteland van uw kaart kan het tarief bij het afrekenen overschrijven. Het beste voor het vergelijken van prijzen tussen regio's. Minder betrouwbaar voor daadwerkelijk boeken als uw kaart niet overeenkomt.

Idealista blijft mij blokkeren. Wat is er aan de hand?DataDome

DataDome. Idealista draait een van de zwaardere anti-botconfiguraties onder vastgoedsites — muistracking, browser-fingerprints, CAPTCHA en geografische beperkingen. Spaanse advertenties vereisen een Spaans IP, Italiaanse een Italiaans. Datacenter-IP's worden snel gedetecteerd. ISP-proxy's met Playwright stealth komen er consistenter doorheen. Fotocasa is lichter, maar vereist nog steeds een Spaans IP voor volledige advertentiedata.

Kan ik RTVE en Movistar+ kijken vanuit het buitenland?Beide zijn geo-geblokkeerd

Beide zijn geo-geblokkeerd. RTVE toont “Este contenido está restringido por derechos en tu ubicación.” Movistar+ en Atresplayer — hetzelfde verhaal. Datacenter-IP's worden gedetecteerd op streamingplatforms, ISP is betrouwbaarder. Kanttekening: Atresplayer verkoopt een “International Premium”-abonnement voor €5,99/maand voor legale toegang buiten Spanje, als dat dekt wat u nodig heeft.

Welke Spaanse proxy's heeft FineProxy?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — eigen ASN, vast tarief, onbeperkt verkeer. Werkt voor prijsvergelijking, vastgoed-scraping op gematigde snelheid en sites zonder IP-typefiltering. ISP IPv4 — geregistreerd bij Spaanse breedbandproviders, voor Idealista, streaming en doelwitten die het verbindingstype controleren. Roterend met ES in de pool. Landniveau. HTTP/HTTPS en SOCKS5.

Actieve proxy’s uit Spanje
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Spanje, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
1 online·Meer nodig? →
195.114.209.50:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
195.114.209.50:80
Gigas Hosting S.A.· 950 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.90 Mbps
100.0%
1 u geleden
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