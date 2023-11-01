Proxy voor DeepSeek
IPv4-datacenter-proxy's voor DeepSeek API: draai meerdere keys over afzonderlijke IP's, omzeil dynamische throttling, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI-compatibele setup.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated US IP voor a DeepSeek API key
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
API- en agenttoegang
Ik hou van FineProxy proxies, zijn echt snel en niet detecteerbaar. Ik heb het gebruikt op automatisering tools zoals keyword tools, en voor het schrapen van tools, zijn zoals game changer, de klantenondersteuning is top notch wanneer u hulp nodig hebt ze zijn 24/7 beschikbaar om ur probleem op te lossen, de kwaliteit van proxies zijn gewoon geweldig.
Ze bieden API’s waarmee gebruikers proxy’s van hun website kunnen ophalen. Hoewel de klantenservice niet zo goed Engels sprak, deed die veel moeite om mij te helpen. Ze bieden ook na zeven dagen een IP-wissel.
Actieve accounts
Ik gebruikte het met een Twitch-bot en het werkte perfect. Ik bedank FineProxy voor het beschikbaar stellen van een zeer goed systeem dat precies aansluit op wat ik nodig heb.
Ik was op zoek naar een service zonder ingewikkelde registratie en langdurige setup. FineProxy was een perfecte fit . Ik kocht een plan, kreeg toegang, en aangesloten in slechts een paar minuten. Ik gebruik het voor sociale media en analytics. Tot nu toe heb ik niet ondervonden ernstige problemen, de verbinding is uitstekend, en de prijs is laag.
Minimale bestellingen
Ik kocht voor het eerst 1 proxy voor avito op de test. Gecheckt werken. Er was een probleem met de verbinding omdat ik was noob. De verkoper gaf niet op, controleerde alles zelf en hielp. Nu elke week neem ik van hen op een pakket een proxy, voor Soc. netwerken is geweldig, de snelheid is goed. . Zoals. Als je schrijft op de site, wanneer de verkoper online is reageert snel. Ik beveel!
Hallo vrienden Ik wil mijn mening over de proxy zijn 5 verschillende landen met toegang tot 10000 ip voor 10 of 30 dagen tegen een zeer lage prijs, dus dat is mijn conclusie, collega's alles wat ik kan zeggen is dat u gaat dwingen u te denken
Waarom vertraagt DeepSeek mijn verzoeken zonder waarschuwing?DeepSeek past
DeepSeek past limieten in realtime aan op basis van serverbelasting. Er is geen gepubliceerde drempelwaarde waar u op kunt plannen. Wanneer het platform druk is, krijgt uw account minder capaciteit. Ze hebben dit publiekelijk bevestigd, maar bieden geen mogelijkheid om individuele limieten te verhogen.
Hoeveel verzoeken kan ik daadwerkelijk versturen?Niemand
Niemand weet het zeker — DeepSeek maakt de exacte aantallen niet openbaar. Gebruikers melden dat u tijdens rustige uren tientallen verzoeken per minuut kunt versturen zonder problemen. Tijdens piekuren kunnen zelfs 5-10 verzoeken per minuut vertragingen veroorzaken. Dat is precies waarom de limieten zo frustrerend zijn — u kunt niet plannen rond iets wat u niet kunt meten.
Hoeveel API-keys heb ik nodig?Begin met 3-5
Begin met 3-5 als u met één key al wordt gethrottled. Elke key op een eigen IP ziet er voor DeepSeek uit als een aparte gebruiker. Monitor hoe vaak u nog vertragingen ondervindt en voeg er naar behoefte meer toe.
Blokkeert DeepSeek datacenter-IP's?Nee
Nee. De API van DeepSeek is bedoeld voor programmatische toegang — ze verwachten serververkeer. Rate-limiting is gekoppeld aan uw account en gebruikspatroon, niet aan uw type IP.
Is de gratis tier bruikbaar voor echt werk?Voor tests en
Voor tests en kleine projecten — ja. Voor alles wat consistente doorvoer vereist, maakt de dynamische throttling het onbetrouwbaar. Betaalde accounts krijgen betere prioriteit, maar ook die zijn niet immuun tijdens piekuren. Meerdere betaalde keys verspreid over meerdere IP's is de meest stabiele setup.