NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Onbeperkte proxy

Datacenter- en ISP-proxy's zonder datalimiet: vaste bandbreedtetiers tot 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, geen fair-use-sancties.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen voor onbeperkte bandbreedte.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 datacenterproxy’s met unlimited data in Europe
  • Exporteer mijn HTTP proxylijst als JSON
  • Werk bij de toegestaan IP voor mijn proxyservice
  • Controleer mijn service op inactieve IP’s of IP’s met fouten
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyabonnement
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

Awesome service. De proxies zijn beschikbaar in een korte tijd na de betaling. Het hebben van een heleboel IP... maakt mijn werk productiever. Ik waardeer een goede snelheid en onbeperkt verkeer ook.

Diana DeeIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik besloot om FineProxy een poging voor het kopen en aangemeld voor hun gratis 60-minuten proefperiode. Ik moet zeggen, Ik was aangenaam verrast! De setup was direct, de verbindingssnelheid is geweldig, en alles werkt ongelooflijk soepel. Het is geweldig dat ze laten u grondig testen van de proxies voordat de aankoop van een volledig plan. Zeker gaan kopen van een pakket voor mijn projecten . Deze service overtrof mijn verwachtingen.

NickDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Betrouwbare en snelle proxy provider met uitstekende uptime, sterke beveiliging, en een breed scala aan IP's. Geweldige klantenondersteuning en eenvoudige setup maken het perfect voor het schrapen, anonimiteit

AspasSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Actieve accounts

Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.

synk.pitNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik heb gewerkt met FineProxy voor een aantal maanden. Proxies zijn goed. Ik heb gekocht voor sociale netwerken voor een lange tijd. Als er vragen, het antwoord komt zeer snel. De voorwaarden zijn zeer flexibel, kunt u altijd onderhandelen. In het algemeen, de indrukken zijn de meest positieve. Zeer aan te bevelen.

Oleg BarIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Houdt FineProxy bij hoeveel verkeer ik gebruik?Nee

Nee. FineProxy monitort geen verkeersverbruik per dienst. Er is geen bandbreedtemeter, geen maandelijkse gigabytelimiet en geen mechanisme dat de snelheid of het aantal sessies verlaagt op basis van het gebruikte datavolume. Het verkeer is werkelijk onbeperkt. Wat FineProxy wél publiceert, zijn bandbreedtetiers per dienstomvang en limieten voor gelijktijdige verbindingen — dit zijn infrastructuurparameters, geen op verbruik gebaseerde sancties.

Wat gebeurt er als ik de limiet voor gelijktijdige verbindingen bereik?De dienst schakelt

De dienst schakelt tijdelijk over naar een trage modus — één verbinding per IP — gedurende 5 tot 60 minuten, afhankelijk van hoe vaak de limiet in de afgelopen 24 uur is overschreden. Na afloop van de periode wordt de normale werking automatisch hervat. Als uw workflow structureel meer verbindingen nodig heeft, kunt u extra gelijktijdige verbindingscapaciteit voor uw pakket aanschaffen.

Hoe verschilt dit van een fair use policy?Fair use-beleidsregels bij

Fair use-beleidsregels bij andere aanbieders activeren sancties op basis van hoeveel data u hebt verbruikt — verlaagde snelheden, minder sessies of extra kosten na het overschrijden van een drempel. De bandbreedtetiers en verbindingslimieten van FineProxy staan vast vanaf de dag dat u het plan koopt en veranderen niet op basis van verkeersvolume. Er is geen status “fair use overschreden”. Stuur 10 TB in een maand en uw bandbreedtetier blijft precies hetzelfde als toen u 10 GB verstuurde.

Welk proxytype is het beste voor onbeperkt gebruik?Datacenter-proxy’s leveren

Datacenter-proxy’s leveren de hoogste bandbreedtetiers en de meest consistente onbeperkte ervaring, omdat ze draaien op dedicated serverhardware met enterprise-grade uplinks. ISP-proxy’s van FineProxy bieden eveneens onbeperkt verkeer op dezelfde infrastructuur. Residentiële proxy’s van andere aanbieders zijn het type waarbij verborgen fair use-beperkingen het vaakst voorkomen — ze zijn afhankelijk van consumentenverbindingen die onbeperkte doorvoer op grote schaal simpelweg niet aankunnen.

Kan ik mijn bandbreedtetier upgraden zonder extra IP's te kopen?De bandbreedtetier is

De bandbreedtetier is gekoppeld aan de omvang van uw IP-pakket — grotere pakketten krijgen hogere bandbreedtelimieten. Om naar een hogere tier te gaan, schaalt u uw aantal IP's op. Specifiek voor gelijktijdige verbindingen kunt u extra verbindingen aanschaffen zonder uw aantal IP's te wijzigen.

Handleiding

Wat „onbeperkt

6 min leestijdFineProxy-netwerkteam

FineProxy biedt onbeperkt verkeer op elk proxyplan — datacenter, ISP en dedicated. Geen facturering per gigabyte, geen bandbreedtemeters en geen geautomatiseerde throttling wanneer u een onzichtbaar plafond bereikt. U huurt IP’s tegen een vast maandelijks tarief, en de data die erdoorheen stroomt wordt niet geteld, niet begrensd en niet vertraagd. Wanneer u op zoek bent naar het beste onbeperkte proxyplan om te kopen, maakt dit onderscheid meer uit dan het woord “onbeperkt” op een landingspagina, want de meeste aanbieders gebruiken dat woord anders dan u zou verwachten.

De fair-use-valkuil

Zoek op “unlimited proxy” en vrijwel elke aanbieder in de topresultaten claimt onbeperkte bandbreedte. Lees hun servicevoorwaarden en er verschijnt een heel ander beeld.

Een grote aanbieder beperkt elke proxy tot 100 GB per maand — overschrijdt u dat, dan schakelen ze u stilzwijgend over naar pay-as-you-go-oververbruiktarieven. Een andere aanbieder verlaagt uw gelijktijdige sessies van 100 naar 10 zodra u 50 GB aan verkeer overschrijdt in een factureringscyclus. Een derde introduceert progressieve latentiestraffen: 4 seconden kunstmatige vertraging na de eerste 5 GB boven uw soft cap, oplopend tot 13 seconden na 500 GB. Sommige aanbieders verlagen uw snelheden van 300-400 Mbps naar 100 Mbps na het bereiken van een drempelwaarde, en kunnen u terugbrengen tot 5 Mbps bij aanhoudend “zwaar” gebruik.

Deze beleidsregels hebben namen — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Het patroon is steeds hetzelfde: “onbeperkt” op de prijspagina, beperkingen in de kleine lettertjes. De definitie van “overmatig gebruik” verschilt per aanbieder en is vaak vaag genoeg om legitieme workloads te bestraffen. Als u productcatalogi scrapt, prijzen monitort op duizenden pagina’s of automatisering draait die honderden gigabytes per maand genereert, loopt u tegen deze limieten aan. Het label “onbeperkt” wordt betekenisloos zodra een fair use-clausule wordt geactiveerd.

Hoe FineProxy het anders aanpakt

FineProxy monitort uw verkeersverbruik niet. Er is geen meter die bijhoudt hoeveel gigabytes er door uw proxy's stromen. Er is geen drempel waarbij snelheden dalen, sessies worden beperkt of u stilletjes naar een gemeten factureringsplan wordt overgezet. Een proxy met onbeperkte data van FineProxy betekent precies dat — geen datalimieten, geen volumetracking, geen sancties bij intensief gebruik.

Wat FineProxy wél heeft, zijn twee infrastructuurparameters die openlijk in de servicevoorwaarden zijn gepubliceerd en ervoor zorgen dat de prestaties consistent blijven voor alle klanten op het gedeelde netwerk:

Bandbreedtetoewijzing per dienst. Elk plan heeft een maximale bandbreedtetier op basis van de omvang van uw IP-pakket, gepubliceerd in de servicevoorwaarden. Een pakket van 300 IP's krijgt tot 100 Mbps geaggregeerd. Schaal op naar 3.000 IP's en het plafond stijgt naar 500 Mbps. Bij 5.000+ IP's is het 1,5 Gbps, en pakketten boven 25.000 IP's krijgen tot 5 Gbps. Dit zijn bandbreedteplafonds per dienst, niet per IP — uw gehele pakket deelt de toewijzing. De bandbreedte groeit mee met de pakketomvang, omdat grotere pakketten op proportioneel meer servercapaciteit draaien. Dit is geen throttling.

Er is geen “trage modus” voor snelheid — uw verkeer stroomt met de snelheid die de verbinding ondersteunt, tot aan het tierplafond. Het verschil met fair use: deze tiers liggen vast vanaf het moment dat u het plan koopt. Ze krimpen niet nadat u een bepaalde hoeveelheid data hebt verbruikt. Op dag één en dag dertig is het plafond precies hetzelfde.

Limieten voor gelijktijdige verbindingen per dienst. Elk pakket heeft ook een maximumaantal gelijktijdige verbindingen, gepubliceerd in de servicevoorwaarden. Een pakket van 999 IP's staat tot 1.500 gelijktijdige verbindingen toe. Bij 1.000-4.999 IP's is het 3× het aantal IP's. Bij 5.000-14.999 IP's is het 2×, en boven 15.000 IP's is het 1×. Als u de limiet tijdelijk overschrijdt, schakelt de dienst over naar een korte slow mode (één verbinding per IP) gedurende 5-60 minuten afhankelijk van de frequentie, en keert vervolgens automatisch terug naar normaal. Dit voorkomt dat één enkele klant de serverresources verzadigt ten koste van anderen. Als uw workflow daadwerkelijk meer verbindingen nodig heeft, kunt u extra capaciteit aanschaffen — het is een configureerbare infrastructuurparameter, geen straf.

Let op wat er op beide lijsten ontbreekt: enige vermelding van verbruikte gigabytes. De limieten van FineProxy gaan over bandbreedtesnelheid en het aantal verbindingen — infrastructuurcapaciteit, geen datavolume. Of u nu 100 GB of 100 TB door uw proxy’s stuurt in een maand, de voorwaarden veranderen niet. Er zijn geen extra kosten voor meerverbruik, geen progressieve vertraging en geen “u bent gemarkeerd wegens overmatig gebruik”-e-mail.

Waarom vaste prijs per IP onbeperkt verkeer écht onbeperkt maakt

Prijzen per gigabyte creëren een structureel conflict. Hoe meer verkeer u stuurt, hoe meer de aanbieder verdient — maar ook hoe meer bandbreedte er moet worden geleverd. Op een gegeven moment verdwijnt de marge en wordt er gethrottled. Het hele fair use-beleidskader bestaat om de economie van de aanbieder te beschermen, niet de ervaring van de klant.

FineProxy rekent per IP, niet per gigabyte. De economie is anders: zodra het IP op de server is ingericht, zijn de marginale kosten van extra verkeer minimaal. Datacenter-bandbreedte op de schaal waarop FineProxy opereert (meer dan 100.000 eigen IP's, AMD EPYC-servers, 80 Gbps geaggregeerde kanalen) kost een fractie van wat per-GB-aanbieders hun klanten in rekening brengen. Er is geen financiële prikkel om u af te remmen.

Dit is ook de reden waarom datacenter- en ISP-proxy's de logische keuze zijn voor werkelijk onbeperkte plannen. Residentiële proxy's routeren via consumentenapparaten met beperkte bandbreedte — aanbieders kunnen fysiek geen onbeperkte doorvoer op schaal bieden, en daarom heeft elk residentieel “onbeperkt” plan een fair use-beleid. Datacenter- en ISP-proxy's draaien op dedicated serverhardware met enterprise-grade uplinks. De capaciteit is aanwezig. De vraag is of de aanbieder die aan u doorgeeft, of achter een FUP verbergt.

Welke taken profiteren van werkelijk onbeperkt verkeer

Grootschalige scraping. Productcatalogi, zoekresultaten, vastgoedaanbiedingen — taken die honderden gigabytes per maand genereren. Bij een per-GB-plan groeien de kosten onvoorspelbaar. Bij het vaste tarief van FineProxy blijven ze gelijk, of u nu 100 GB of 10 TB ophaalt.

Continue monitoring. Prijstracking, advertentieverificatie, SEO-rangmonitoring — 24/7-operaties die non-stop verkeer genereren. Per-GB-tarieven maken continue monitoring een budgetprobleem. Een vast tarief maakt het voorspelbaar.

Media en downloads. Streamingtests, grote bestandsdownloads, verificatie van contentdelivery. Deze taken zijn van nature bandbreedteintensief. Een proxy die na 50 GB gaat throttlen, is hiervoor onbruikbaar.

Multi-accountbeheer. Elk account heeft een eigen IP nodig, en elk IP genereert continu verkeer. Vermenigvuldig dat met honderden of duizenden accounts, en per-GB-kosten worden onbetaalbaar. Per-IP-tarieven met onbeperkt verkeer schalen lineair met het aantal accounts, niet met de hoeveelheid data.