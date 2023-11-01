Onbeperkte proxy

FineProxy biedt onbeperkt verkeer op elk proxyplan — datacenter, ISP en dedicated. Geen facturering per gigabyte, geen bandbreedtemeters en geen geautomatiseerde throttling wanneer u een onzichtbaar plafond bereikt. U huurt IP’s tegen een vast maandelijks tarief, en de data die erdoorheen stroomt wordt niet geteld, niet begrensd en niet vertraagd. Wanneer u op zoek bent naar het beste onbeperkte proxyplan om te kopen, maakt dit onderscheid meer uit dan het woord “onbeperkt” op een landingspagina, want de meeste aanbieders gebruiken dat woord anders dan u zou verwachten.

De fair-use-valkuil

Zoek op “unlimited proxy” en vrijwel elke aanbieder in de topresultaten claimt onbeperkte bandbreedte. Lees hun servicevoorwaarden en er verschijnt een heel ander beeld.

Een grote aanbieder beperkt elke proxy tot 100 GB per maand — overschrijdt u dat, dan schakelen ze u stilzwijgend over naar pay-as-you-go-oververbruiktarieven. Een andere aanbieder verlaagt uw gelijktijdige sessies van 100 naar 10 zodra u 50 GB aan verkeer overschrijdt in een factureringscyclus. Een derde introduceert progressieve latentiestraffen: 4 seconden kunstmatige vertraging na de eerste 5 GB boven uw soft cap, oplopend tot 13 seconden na 500 GB. Sommige aanbieders verlagen uw snelheden van 300-400 Mbps naar 100 Mbps na het bereiken van een drempelwaarde, en kunnen u terugbrengen tot 5 Mbps bij aanhoudend “zwaar” gebruik.

Deze beleidsregels hebben namen — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Het patroon is steeds hetzelfde: “onbeperkt” op de prijspagina, beperkingen in de kleine lettertjes. De definitie van “overmatig gebruik” verschilt per aanbieder en is vaak vaag genoeg om legitieme workloads te bestraffen. Als u productcatalogi scrapt, prijzen monitort op duizenden pagina’s of automatisering draait die honderden gigabytes per maand genereert, loopt u tegen deze limieten aan. Het label “onbeperkt” wordt betekenisloos zodra een fair use-clausule wordt geactiveerd.

Hoe FineProxy het anders aanpakt

FineProxy monitort uw verkeersverbruik niet. Er is geen meter die bijhoudt hoeveel gigabytes er door uw proxy's stromen. Er is geen drempel waarbij snelheden dalen, sessies worden beperkt of u stilletjes naar een gemeten factureringsplan wordt overgezet. Een proxy met onbeperkte data van FineProxy betekent precies dat — geen datalimieten, geen volumetracking, geen sancties bij intensief gebruik.

Wat FineProxy wél heeft, zijn twee infrastructuurparameters die openlijk in de servicevoorwaarden zijn gepubliceerd en ervoor zorgen dat de prestaties consistent blijven voor alle klanten op het gedeelde netwerk:

Bandbreedtetoewijzing per dienst. Elk plan heeft een maximale bandbreedtetier op basis van de omvang van uw IP-pakket, gepubliceerd in de servicevoorwaarden. Een pakket van 300 IP's krijgt tot 100 Mbps geaggregeerd. Schaal op naar 3.000 IP's en het plafond stijgt naar 500 Mbps. Bij 5.000+ IP's is het 1,5 Gbps, en pakketten boven 25.000 IP's krijgen tot 5 Gbps. Dit zijn bandbreedteplafonds per dienst, niet per IP — uw gehele pakket deelt de toewijzing. De bandbreedte groeit mee met de pakketomvang, omdat grotere pakketten op proportioneel meer servercapaciteit draaien. Dit is geen throttling.

Er is geen “trage modus” voor snelheid — uw verkeer stroomt met de snelheid die de verbinding ondersteunt, tot aan het tierplafond. Het verschil met fair use: deze tiers liggen vast vanaf het moment dat u het plan koopt. Ze krimpen niet nadat u een bepaalde hoeveelheid data hebt verbruikt. Op dag één en dag dertig is het plafond precies hetzelfde.

Limieten voor gelijktijdige verbindingen per dienst. Elk pakket heeft ook een maximumaantal gelijktijdige verbindingen, gepubliceerd in de servicevoorwaarden. Een pakket van 999 IP's staat tot 1.500 gelijktijdige verbindingen toe. Bij 1.000-4.999 IP's is het 3× het aantal IP's. Bij 5.000-14.999 IP's is het 2×, en boven 15.000 IP's is het 1×. Als u de limiet tijdelijk overschrijdt, schakelt de dienst over naar een korte slow mode (één verbinding per IP) gedurende 5-60 minuten afhankelijk van de frequentie, en keert vervolgens automatisch terug naar normaal. Dit voorkomt dat één enkele klant de serverresources verzadigt ten koste van anderen. Als uw workflow daadwerkelijk meer verbindingen nodig heeft, kunt u extra capaciteit aanschaffen — het is een configureerbare infrastructuurparameter, geen straf.

Let op wat er op beide lijsten ontbreekt: enige vermelding van verbruikte gigabytes. De limieten van FineProxy gaan over bandbreedtesnelheid en het aantal verbindingen — infrastructuurcapaciteit, geen datavolume. Of u nu 100 GB of 100 TB door uw proxy’s stuurt in een maand, de voorwaarden veranderen niet. Er zijn geen extra kosten voor meerverbruik, geen progressieve vertraging en geen “u bent gemarkeerd wegens overmatig gebruik”-e-mail.

Waarom vaste prijs per IP onbeperkt verkeer écht onbeperkt maakt

Prijzen per gigabyte creëren een structureel conflict. Hoe meer verkeer u stuurt, hoe meer de aanbieder verdient — maar ook hoe meer bandbreedte er moet worden geleverd. Op een gegeven moment verdwijnt de marge en wordt er gethrottled. Het hele fair use-beleidskader bestaat om de economie van de aanbieder te beschermen, niet de ervaring van de klant.

FineProxy rekent per IP, niet per gigabyte. De economie is anders: zodra het IP op de server is ingericht, zijn de marginale kosten van extra verkeer minimaal. Datacenter-bandbreedte op de schaal waarop FineProxy opereert (meer dan 100.000 eigen IP's, AMD EPYC-servers, 80 Gbps geaggregeerde kanalen) kost een fractie van wat per-GB-aanbieders hun klanten in rekening brengen. Er is geen financiële prikkel om u af te remmen.

Dit is ook de reden waarom datacenter- en ISP-proxy's de logische keuze zijn voor werkelijk onbeperkte plannen. Residentiële proxy's routeren via consumentenapparaten met beperkte bandbreedte — aanbieders kunnen fysiek geen onbeperkte doorvoer op schaal bieden, en daarom heeft elk residentieel “onbeperkt” plan een fair use-beleid. Datacenter- en ISP-proxy's draaien op dedicated serverhardware met enterprise-grade uplinks. De capaciteit is aanwezig. De vraag is of de aanbieder die aan u doorgeeft, of achter een FUP verbergt.

Welke taken profiteren van werkelijk onbeperkt verkeer

Grootschalige scraping. Productcatalogi, zoekresultaten, vastgoedaanbiedingen — taken die honderden gigabytes per maand genereren. Bij een per-GB-plan groeien de kosten onvoorspelbaar. Bij het vaste tarief van FineProxy blijven ze gelijk, of u nu 100 GB of 10 TB ophaalt.

Continue monitoring. Prijstracking, advertentieverificatie, SEO-rangmonitoring — 24/7-operaties die non-stop verkeer genereren. Per-GB-tarieven maken continue monitoring een budgetprobleem. Een vast tarief maakt het voorspelbaar.

Media en downloads. Streamingtests, grote bestandsdownloads, verificatie van contentdelivery. Deze taken zijn van nature bandbreedteintensief. Een proxy die na 50 GB gaat throttlen, is hiervoor onbruikbaar.