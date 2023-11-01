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Canada Proxy

Betrouwbare statische Canada IPv4-proxy's — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Canada en allowlist 203.0.113.7
  • Toon succespercentage van vandaag voor mijn Canadian proxyverkeer
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

FineProxy is een betrouwbare proxy service bekend om zijn uitgebreide netwerk van IP's en flexibele plannen. Het biedt een breed scala aan proxy-opties (HTTP, HTTPS, SOCKS) en dekt meerdere wereldwijde locaties, waardoor het geschikt is voor verschillende online taken zoals web scraping, anoniem surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud. Gebruikers waarderen de snelle verbindingssnelheden en eenvoudig te navigeren interface, evenals de optie om te kiezen uit gedeelde of particuliere proxies. Het ondersteuningsteam van FineProxy Hoewel het misschien iets pricer dan sommige alternatieven, de prestaties en stabiliteit maken het een sterke keuze voor individuen en bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare proxy-service.

hamouIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

FineProxy heeft mijn verwachtingen overtroffen! Hun proxies zijn snel, veilig en ongelooflijk betrouwbaar. Het brede scala aan opties voor IP's en locaties maakt het gemakkelijk om aan te passen aan mijn behoeften. Het support team is responsief en behulpzaam, zodat eventuele problemen snel worden opgelost. Zeer aanbevolen voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare proxy service!

tan55633035gNorton Safe Web, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

FineProxy is een uitstekende service voor degenen die waarde hechten aan stabiliteit en veiligheid. De proxies werken zonder onderbrekingen, en het ondersteuningsteam is altijd beschikbaar en lost alle problemen snel op. De prijs is aangenaam betaalbaar!

DarrelFaulknerSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Absoluut onder de indruk! De snelheden zijn ongelooflijk, zodat ik naadloos kan bladeren en streamen. De gebruikersinterface is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om van servers te wisselen. Als je een betrouwbare en snelle proxy nodig hebt, is dit degene om voor te gaan!.

Nadeem KhanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Fantastisch werk Fantastisch werk Fantastische proxies Fantastisch werk, team! Ik heb net ontdekt deze service en ik ben echt onder de indruk van de waarde die u te bieden voor de prijs is ongelooflijk. En nu met onbeperkte residentiële toegang? Dat is next-level. Groot respect voor u allen. Ik zal zeker worden terug!

hamzaerkoDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Werken NHL-blackout-workarounds met een proxy uit een andere provincie echt?Hangt af van

Hangt af van de dienst. Sportsnet+ Standard en TSN controleren het IP aan de hand van uitzendgebieden. Een IP van buiten de blackout-zone — Vancouver-IP voor een Toronto-blackout — omzeilt die controle. Sportsnet+ Premium ($ 34,99/maand) verwijdert blackouts volledig, dus sommige mensen wegen proxykosten af tegen de upgrade. ISP-proxy's werken betrouwbaarder voor streaming dan datacenter. TSN's detectie is lichter, Sportsnet is strenger.

CBC Gem en Crave vanuit het buitenland?Beide zijn

Beide zijn geo-geblokkeerd. CBC Gem toont gratis content met advertenties alleen aan binnenlandse IP's — expats en reizigers zijn het voornaamste publiek. Crave (Bell Media) werkt hetzelfde. ISP-proxy's slagen betrouwbaarder, datacenter wordt sneller gedetecteerd op met name Crave. CBC's eigen supportpagina zegt dat u elke VPN of proxy moet uitschakelen bij probleemoplossing — ze weten dat mensen ze gebruiken.

Is het scrapen van lokale sites legaal onder PIPEDA?PIPEDA behandelt publiek

PIPEDA behandelt publiek beschikbare persoonsgegevens als beschermd. De Privacy Commissioner publiceerde in 2024 een gezamenlijke verklaring: organisaties moeten meerlaagse anti-scraping-maatregelen implementeren, en massale scraping van persoonsgegevens kan een meldingsplichtig datalek vormen. Voor niet-persoonlijke gegevens — productprijzen, metadata van listings, vacatures zonder namen — is het juridische risico lager. Maar Canadese sites handhaven doorgaans strenger dan Amerikaanse.

Kan ik realtor.ca scrapen voor MLS-vermeldingen?Technisch gezien in

Technisch gezien in strijd met hun ToS. CREA's DDF is het officiële kanaal, maar dekt slechts 60-65% van de nationale vermeldingen — Saskatchewan en Quebec zijn uitgesloten, niet alle makelaars doen mee. API-toegang vereist CREA-lidmaatschap en een makelaarslicentie. Scraping-tools voor openbare vermeldingsgegevens bestaan, maar realtor.ca monitort op ongeautoriseerde toegang. Een lokaal IP is vereist om volledige vermeldingen te zien.

Wat maakt FineProxy anders dan andere providers?Als Canada (CA)

Als Canada (CA) proxydienst beheert FineProxy een eigen ASN — datacenter-IP's zijn niet cloud-gehost, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. Voor Shopify-monitoring, Kijiji en sites zonder IP-typecontroles. ISP-IPv4 op Rogers, Bell, Telus voor streaming en platforms die filteren op verbindingstype. Roterend met CA in de pool. Op landniveau. Als beste Canada-IP-adresleverancier voor volumewerk — geen facturering per GB.

Actieve proxy’s uit Canada
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Canada, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
505 online·Meer nodig? →
23.227.39.78:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anoniem
1.57 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 u geleden
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 u geleden
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 u geleden
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.66 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 u geleden
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 u geleden
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 u geleden
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 u geleden
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 u geleden
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 u geleden
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 u geleden
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
922 Kbps
99.4%
1 u geleden
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
928 Kbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
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Handleiding

Wat een Canadees IP daadwerkelijk verandert — van Shopify-prijzen tot NHL-blackouts

2 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Let op: De hieronder vermelde proxy's zijn niet onze premium serverproxy's. Dit is een openbare gratis lijst verzameld uit open bronnen — handig voor testen of basisgebruik.

Shopify draait meer dan 1,7 miljoen winkels, en een groot deel daarvan is Canadees. Shopify's ingebouwde GeoIP leidt bezoekers om op basis van IP — een lokaal IP ziet CAD-prijzen, binnenlandse verzendopties en soms een ander productaanbod. Een US-IP in dezelfde winkel krijgt USD, US-verzending en mogelijk een andere catalogus. Als u concurrentprijzen, voorraden of levertijden op CA-winkels monitort, heeft u een Canadese proxyserver nodig — anders vergelijkt u de verkeerde gegevens.

Regionale NHL-blackouts zijn de andere reden waarom mensen naar CA-proxy's zoeken. De league verplicht dat wedstrijden van elk team geblokkeerd worden in hun lokale uitzendgebied op bepaalde streams. Sportsnet+ Standard, TSN — allemaal handhaven ze het. Toronto kan bepaalde Leafs-wedstrijden niet bekijken op een nationale feed. Vancouver, hetzelfde voor de Canucks. Een IP uit een andere provincie omzeilt de lokale blackout zonder te betalen voor Sportsnet+ Premium à $34.99 per maand.

Lokale IP's zijn ook belangrijk voor dataverzameling. Kijiji (het binnenlandse Craigslist, eigendom van Adevinta) filtert vermeldingen per regio op basis van IP. Realtor.ca beperkt MLS-gegevens via CREA's DDF — slechts 60-65% van de vermeldingen is beschikbaar via de officiële API, Saskatchewan en Quebec zijn volledig uitgesloten. PIPEDA (federale privacywet) behandelt publiek beschikbare persoonlijke informatie als nog steeds beschermd — de Privacy Commissioner publiceerde in 2024 een gezamenlijke verklaring over scraping. Massale scraping van persoonsgegevens kan een meldingsplichtig datalek zijn. Strenger dan de VS, dichter bij de EU-normen.

Als u Canada-proxytoegang koopt bij FineProxy, krijgt u datacenter- en ISP-IPv4. Datacenter op eigen ASN, vast tarief per IP, onbeperkt verkeer. ISP — geregistreerd bij providers als Rogers, Bell, Telus — doorstaat IP-typecontroles bij streaming. Elk IP werkt als een anonieme proxy in Canada: geen forwarding-headers, individueel SSL-proxycertificaat. HTTP/HTTPS en SOCKS5, op landniveau.