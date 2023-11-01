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Proxy de Canadá

Proxies IPv4 estáticos fiables en Canadá — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Canadá y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy para mi tráfico proxy canadiense
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

FineProxy es un servicio proxy fiable conocido por su extensa red de IPs y planes flexibles. Proporciona una amplia gama de opciones de proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) y cubre múltiples ubicaciones globales, por lo que es adecuado para varias tareas en línea como raspamiento web, navegación anónima y acceso a contenido georestricto. Los usuarios aprecian su velocidad de conexión rápida y su interfaz fácil de navegar, así como la opción de elegir entre proxies compartidos o privados. El equipo de apoyo de FineProxy es sensible, asegurando la asistencia siempre que sea necesario. Aunque puede ser ligeramente más preciado que algunas alternativas, su rendimiento y estabilidad lo convierten en una opción fuerte para individuos y empresas que necesitan un servicio proxy confiable.

hamouPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy ha superado mis expectativas! Sus proxies son rápidos, seguros e increíblemente confiables. La amplia gama de opciones para IPs y ubicaciones hace que sea fácil personalizar para mis necesidades. El equipo de apoyo es receptivo y útil, asegurando que cualquier problema se resuelva rápidamente. Altamente recomendado para cualquier persona que busca un servicio proxy confiable!

tan55633035gNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

FineProxy es un excelente servicio para aquellos que valoran la estabilidad y la seguridad. Los proxies trabajan sin interrupciones, y el equipo de soporte siempre está disponible y resuelve rápidamente cualquier problema. El precio es agradablemente asequible!

DarrelFaulknerSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

¡ Absolutamente impresionado! Las velocidades son increíbles, lo que me permite navegar y transmitir sin problemas. La interfaz de usuario es intuitiva, lo que facilita el cambio de servidores. Si usted necesita un proxy fiable y rápido, este es el que ir para!.

Nadeem KhanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!

hamzaerkoDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Realmente funcionan los proxies de otra provincia para eludir los bloqueos regionales de la NHL?Depende de la

Depende del servicio. Sportsnet+ Standard y TSN verifican la IP contra los territorios de transmisión. Una IP fuera de la zona de bloqueo — por ejemplo, una IP de Vancouver para un bloqueo en Toronto — elude esa verificación. Sportsnet+ Premium ($34.99/mes) elimina los bloqueos por completo, por lo que algunos usuarios comparan el coste del proxy con el de la suscripción superior. Los proxies ISP funcionan de forma más fiable para streaming que los de datacenter. La detección de TSN’s es más ligera; la de Sportsnet es más estricta.

¿CBC Gem y Crave desde fuera del país?Ambos geobloqueados

Ambos tienen restricción geográfica. CBC Gem muestra contenido gratuito con anuncios solo a IPs nacionales — expatriados y viajeros son la audiencia principal. Crave (Bell Media) funciona igual. Los proxies ISP pasan las verificaciones con mayor fiabilidad; los de datacenter son detectados más rápido, especialmente en Crave. La propia página de soporte de CBC’s recomienda desactivar cualquier VPN o proxy para solucionar problemas — saben que la gente los usa.

¿Es legal hacer scraping de sitios locales según la PIPEDA?PIPEDA trata públicamente

La PIPEDA considera la información personal disponible públicamente como protegida. El Comisionado de Privacidad emitió una declaración conjunta en 2024: las organizaciones deben implementar medidas anti-scraping multicapa, y el scraping masivo de datos personales puede constituir una violación reportable. Para datos no personales — precios de productos, metadatos de listados, ofertas de empleo sin nombres — el riesgo legal es menor. Sin embargo, los sitios canadienses tienden a aplicar medidas más estrictas que los estadounidenses.

¿Puedo hacer scraping de realtor.ca para obtener listados MLS?Técnicamente viola su

Técnicamente viola sus Términos de Servicio. El DDF de CREA’s es el canal oficial, pero cubre solo el 60-65% de los listados nacionales — Saskatchewan y Quebec están excluidos, y no todas las agencias participan. El acceso a la API requiere membresía en CREA y una licencia de corredor. Existen herramientas de scraping para datos públicos de listados, pero realtor.ca monitorea los accesos no autorizados. Se necesita una IP local para ver los listados completos.

¿Qué diferencia a FineProxy de otros proveedores?Como Canadá

Como servicio de proxy en Canadá (CA), FineProxy opera su propio ASN — las IPs de datacenter no están alojadas en la nube, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. Para monitorización de Shopify, Kijiji y sitios sin verificación de tipo de IP. IPv4 ISP en Rogers, Bell, Telus para streaming y plataformas que filtran por tipo de conexión. Rotativas con CA en el pool. A nivel de país. Como el mejor proveedor de direcciones IP canadienses para trabajo en volumen — sin facturación por GB.

Proxies Canadá en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Canadá, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
505 en línea·¿Necesita más? →
23.227.39.78:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anónimo
1.57 Mbps
99.9%
1 h
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.66 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h
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Guía

Qué cambia realmente una IP canadiense — Desde los precios en Shopify hasta los bloqueos de la NHL

3 min leedEquipo de red FineProxy

Tenga en cuenta: Los proxies que se muestran a continuación no son nuestros proxies de servidor premium. Esta es una lista pública gratuita recopilados de fuentes abiertas — útiles para pruebas o uso básico.

Shopify impulsa más de 1,7 millones de tiendas, y una gran parte son canadienses. El sistema GeoIP integrado de Shopify redirige a los visitantes según su IP: una IP local muestra precios en CAD, opciones de envío nacional y, a veces, disponibilidad de productos diferente. Una IP estadounidense en la misma tienda obtiene USD, envío a EE. UU. y posiblemente un catálogo distinto. Si estás monitorizando precios de la competencia, stock o tiempos de entrega en tiendas canadienses, necesitas un servidor proxy en Canadá o estarás comparando datos incorrectos.

Los bloqueos regionales de la NHL son la otra razón por la que la gente busca proxies en Canadá. La liga exige que los partidos de cada equipo se bloqueen en su región de transmisión local en ciertos streams. Sportsnet+ Standard, TSN — todos lo aplican. Toronto no puede ver ciertos partidos de los Leafs en la señal nacional. Vancouver, lo mismo con los Canucks. Una IP de otra provincia evita el bloqueo local sin necesidad de pagar Sportsnet+ Premium a $34.99 al mes.

Las IPs locales también importan para la recopilación de datos. Kijiji (el Craigslist canadiense, propiedad de Adevinta) filtra anuncios por región según la IP. Realtor.ca restringe los datos MLS a través del DDF de CREA — solo el 60-65% de los listados están disponibles mediante la API oficial, con Saskatchewan y Quebec excluidos por completo. PIPEDA (la ley federal de privacidad) trata la información personal disponible públicamente como información aún protegida — el Comisionado de Privacidad emitió una declaración conjunta sobre scraping en 2024. El scraping masivo de datos personales puede constituir una violación reportable. Más estricto que EE. UU., más cercano a los estándares de la UE.

Si compras acceso a proxies en Canadá con FineProxy, obtienes IPv4 de datacenter e ISP. Datacenter con ASN propio, tarifa fija por IP, tráfico ilimitado. ISP — registradas con proveedores como Rogers, Bell, Telus — pasa las verificaciones de tipo de IP en streaming. Cada IP funciona como un proxy anónimo en Canadá: sin encabezados de reenvío, certificado SSL proxy individual. HTTP/HTTPS y SOCKS5, a nivel de país.