Cómo configurar un proxy en Linux

Step 4

Configurar Proxy

Abra el archivo de configuración de redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Prensa Alt + \ para ir al inicio del archivo, luego siga presionando Ctrl + K hasta que se elimine todo el contenido Pegue la configuración correcta (indicada a continuación) y complétela con las credenciales de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí Prensa Ctrl + X, luego Y, luego Entrar para guardar Ejecute en la terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks