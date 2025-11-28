Guía de integración
Configuración de proxy en Linux
Configure su proxy de forma rápida y sencilla.
Cómo configurar un proxy en Linux
La apariencia de la interfaz de usuario depende de su distribución de Linux específica, aunque la mayoría de los escritorios GNOME lucen bastante similares. Aquí se muestra en Fedora Linux (GNOME/KDE).
Abrir Configuración de Red
Haga clic en la esquina superior derecha → Haga clic en el icono de Configuración (Engranaje) Vaya a la pestaña Red → Vaya a la configuración de Proxy
Configurar el Proxy del Sistema
Active el interruptor de Proxy de Red Seleccione Configuración manual Introduzca su dirección IP y puerto
La configuración de proxy integrada de GNOME no admite de forma fiable la autenticación con usuario y contraseña para SOCKS5, por lo que el enfoque más seguro es enrutar el tráfico a través de una capa de proxy local. Una solución habitual es redsocks, que puede redirigir de forma transparente las conexiones TCP a un proxy SOCKS5 remoto con autenticación adecuada.
Configuración avanzada con Redsocks
Si desea utilizar un proxy SOCKS5 con autenticación mediante nombre de usuario y contraseña, puede configurarlo a través de Redsocks como proxy a nivel de sistema.
Instalar Redsocks
Abra la Terminal (normalmente ctrl-alt-t) Introduzca: sudo dnf install redsocks (se requiere contraseña de sudo)
dnf se utiliza en Fedora, RHEL y CentOS Stream. Para otras distribuciones populares: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Configurar Proxy
Abra el archivo de configuración de redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Prensa Alt + \ para ir al inicio del archivo, luego siga presionando Ctrl + K hasta que se elimine todo el contenido Pegue la configuración correcta (indicada a continuación) y complétela con las credenciales de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí Prensa Ctrl + X, luego Y, luego Entrar para guardar Ejecute en la terminal: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Configurar nftables
pegue en la terminal: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Pegue la tabla correspondiente (indicada a continuación) en la terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X e Y para guardar Ejecute en la terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Configurar DNS sobre TCP
Abra el archivo: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Pegue: [main] dns=none Abrir archivo: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Pegue: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Ejecute en la terminal: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
¿Dónde puedo encontrar mis credenciales FineProxy para Configuración de proxy en Linux?
Abra su servicio activo en el panel de control FineProxy. Utilice el host proxy, puerto, nombre de usuario y contraseña mostrado para ese servicio.
¿Debo introducir mi contraseña de cuenta FineProxy?
No. Utilice la contraseña de autenticación de proxy de su servicio activo, no la contraseña que utiliza para iniciar sesión en su cuenta FineProxy.
¿Cómo puedo verificar que la configuración del proxy Configuración de proxy en Linux funciona?
Abra un sitio web de verificación IP después de activar el proxy. La IP y la ubicación detectadas deben coincidir con el proxy que ha configurado.
¿Qué debo comprobar si Configuración de proxy en Linux no puede conectarse a través del proxy?
Confirme primero los detalles del host, puerto, protocolo y autenticación. Después desactive cualquier perfil VPN o proxy en conflicto y vuelva a conectarse.
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.