集成指南
Linux 代理设置
快速轻松地设置您的代理。
如何在 Linux 上设置代理
用户界面的外观取决于您所使用的 Linux 发行版，不过大多数 GNOME 桌面看起来非常相似。此处以 Fedora Linux（GNOME/KDE）为例进行展示。
打开网络设置
点击右上角 → 点击设置图标（齿轮） 进入网络选项卡 → 进入代理设置
配置系统代理
启用网络代理开关 选择手动配置 输入您的 IP 地址和端口
GNOME 内置的代理设置无法可靠地支持 SOCKS5 用户名/密码认证，因此更稳妥的做法是通过本地代理层转发流量。常见的解决方案是 redsocks，它可以透明地将 TCP 连接重定向到支持身份认证的远程 SOCKS5 代理。
使用 Redsocks 进行高级配置
如果您想使用需要用户名和密码认证的 SOCKS5 代理，可以通过 Redsocks 将其配置为系统级代理。
安装 Redsocks
打开终端（通常使用 Ctrl+Alt+T） 输入：sudo dnf install redsocks（需要 sudo 密码）
dnf 适用于 Fedora、RHEL 和 CentOS Stream。 其他常见发行版： Debian / Ubuntu / Linux Mint： sudo apt install redsocks Arch / Manjaro： sudo pacman -S redsocks openSUSE： sudo zypper install redsocks Alpine： sudo apk add redsocks
配置代理
打开 redsocks 配置文件： sudo nano /etc/redsocks.conf 按下 Alt + \ 跳转到文件开头，然后持续按 Ctrl + K 直到所有内容全部移除 粘贴正确的配置内容（如下所示），并填入您当前代理服务的凭据（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处 按下 Ctrl + X，然后 Y，然后 输入 保存 在终端中运行： sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
配置 nftables
在终端中粘贴： sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 粘贴相应的表（见下方列表） 在终端中执行： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft 按 Ctrl X 然后按 Y 保存 在终端中运行： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
配置 DNS over TCP
打开文件：sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf 粘贴： [main] dns=none 打开文件：sudo nano /etc/systemd/resolved.conf 粘贴： [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes 在终端中运行： sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
在哪里可以找到用于 Linux 代理设置 的 FineProxy 凭据？
在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。
需要输入 FineProxy 账户密码吗？
不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。
如何确认 Linux 代理设置 的代理配置正常工作？
启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。
如果 Linux 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？
先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。