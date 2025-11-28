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Linux 代理设置

快速轻松地设置您的代理。

更新日期2026年6月23日
格式分步指南

如何在 Linux 上设置代理

用户界面的外观取决于您所使用的 Linux 发行版，不过大多数 GNOME 桌面看起来非常相似。此处以 Fedora Linux（GNOME/KDE）为例进行展示。

Step 1

打开网络设置

点击右上角 → 点击设置图标（齿轮） 进入网络选项卡 → 进入代理设置

Step 2

配置系统代理

启用网络代理开关 选择手动配置 输入您的 IP 地址和端口

GNOME 内置的代理设置无法可靠地支持 SOCKS5 用户名/密码认证，因此更稳妥的做法是通过本地代理层转发流量。常见的解决方案是 redsocks，它可以透明地将 TCP 连接重定向到支持身份认证的远程 SOCKS5 代理。

使用 Redsocks 进行高级配置

如果您想使用需要用户名和密码认证的 SOCKS5 代理，可以通过 Redsocks 将其配置为系统级代理。

Step 3

安装 Redsocks

打开终端（通常使用 Ctrl+Alt+T） 输入：sudo dnf install redsocks（需要 sudo 密码）

dnf 适用于 Fedora、RHEL 和 CentOS Stream。 其他常见发行版： Debian / Ubuntu / Linux Mint： sudo apt install redsocks Arch / Manjaro： sudo pacman -S redsocks openSUSE： sudo zypper install redsocks Alpine： sudo apk add redsocks

Step 4

配置代理

打开 redsocks 配置文件： sudo nano /etc/redsocks.conf 按下 Alt + \ 跳转到文件开头，然后持续按 Ctrl + K 直到所有内容全部移除 粘贴正确的配置内容（如下所示），并填入您当前代理服务的凭据（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处 按下 Ctrl + X，然后 Y，然后 输入 保存 在终端中运行： sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks

shell
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Step 5

配置 nftables

在终端中粘贴： sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 粘贴相应的表（见下方列表） 在终端中执行： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft 按 Ctrl X 然后按 Y 保存 在终端中运行： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables

shell
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Step 6

配置 DNS over TCP

打开文件：sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf 粘贴： [main] dns=none 打开文件：sudo nano /etc/systemd/resolved.conf 粘贴： [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes 在终端中运行： sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved

在哪里可以找到用于 Linux 代理设置 的 FineProxy 凭据？

在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。

需要输入 FineProxy 账户密码吗？

不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。

如何确认 Linux 代理设置 的代理配置正常工作？

启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。

如果 Linux 代理设置 无法通过代理连接，应检查什么？

先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

配置 48 小时