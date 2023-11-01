NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

塞舌尔代理

可靠的塞舌尔静态 IPv4 代理——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS4/5，99.9% 正常运行时间，无限流量

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 100 个数据中心 IP 位于 塞舌尔，并将 203.0.113.7 加入白名单
  • 显示我今天的塞舌尔代理流量成功率
  • 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
  • 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
  • 将最新代理列表导出为 JSON
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

位置与库存

我已经用了FineProxy.org好几个月了，对服务非常满意。连接速度令人印象深刻，我从未遇到过停机问题。他们在全球范围内拥有丰富的代理地点，让我无论身处何地都能安全且匿名地访问互联网。 价格非常有竞争力，客服团队始终响应迅速且乐于助人。无论你需要代理用于浏览、商务还是其他目的，FineProxy.org 都是一个极佳的选择。我强烈推荐给所有寻找可靠且高效的代理服务的人！

nabeel72323SaasHub, 2 年多前译自英语来源

如果你在寻找高质量且可靠的代理服务，我强烈推荐FineProxy——这是我合作过的最佳服务提供商之一。他们的代理服务器提供稳定的连接速度，几乎没有停机。我主要用它们来绕过限制，服务表现一直非常出色。 网站界面简洁直观，使代理购买过程快速且无忧。FineProxy提供多种定价方案，因此轻松找到适合任何需求或预算的解决方案。他们的客服响应迅速且专业——每次联系我，都得到了快速且专业的帮助。 我特别欣赏的是服务的透明度：所有关于可用代理位置和类型（匿名、精英等）的信息都清晰且全面地呈现。 总之，我可以自信地推荐FineProxy给任何需要快速、稳定且安全的代理的人。其性价比卓越，使该服务成为市场上的有力选择。

ZeennsDieg, 去年译自英语来源

负载下速度

独家代理套餐。速度极快，无交通限制。价格实惠。一句话，就是极好的服务。我在网上从没遇到过这样的人。感谢你提供高质量的内容。

Steven NicholsonFineProxy 内部平台译自英语来源

我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！

Tan NguyenProxyRate, 去年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
这些代理适合博彩网站和在线赌场吗？

不适合。我们的塞舌尔代理不适用于博彩、体育竞猜或在线赌场。

延迟（Ping）高吗？

是的，延迟会比较高（约 500 毫秒）。这是由于岛屿地理位置偏远以及全球路由路径较长所致。我们建议您在配置软件超时参数时将此延迟考虑在内。

可以用于在加密货币交易所注册账户吗？

是的，我们的代理适用于在对塞舌尔司法管辖区友好的加密货币平台上注册和管理账户。

这些代理如何帮助进行 SEO 监控？塞舌尔是中立区域

塞舌尔是检查搜索引擎结果页面（SERP）的绝佳“中立”区域。使用这些 IP，您可以查看 Google 或 Bing 的搜索结果，而不会受到主要国家（如美国或欧盟）常见的高度本地化或个性化干扰。这对于分析“纯净”的全球排名非常有用。

支持哪些协议？安全基于 IP 白名单

安全机制基于 IP 白名单。每项服务最多可添加 5 个您自己的 IP 地址。提供两种模式： 仅 IP 白名单。 IP 白名单 + 账号/密码认证。 在技术上，您必须先将自己的 IP 添加到白名单后才能使用代理。

您的代理与不同工具的兼容性如何？代理兼容主流工具

我们的代理与所有主流软件工具和平台兼容，包括： 网页抓取框架 浏览器自动化工具 数据收集软件 营销分析平台 研究应用

实时塞舌尔代理
每 15 分钟更新

免费的塞舌尔公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
9 在线·需要更多？ →
156.226.183.185:8080
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
156.226.183.185:8080
Ansheng Network Technology· 1144 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.57 Mbps
100.0%
6 小时前
45.194.33.12:30002
Antbox Networks Limited· 1117 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.61 Mbps
96.4%
1 小时前
156.240.114.210:3129
Beijing Baidu Netcom· 441 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
4.08 Mbps
100.0%
1 小时前
45.194.33.12:30001
Antbox Networks Limited· 1043 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.73 Mbps
74.4%
1 小时前
156.225.20.83:1080
cognetcloud INC· 1076 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.67 Mbps
57.4%
1 小时前
154.83.2.19:80
Cloudflare London, LLC· 1376 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.31 Mbps
100.0%
1 小时前
154.83.2.142:80
Cloudflare London, LLC· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.08 Mbps
100.0%
1 小时前
154.197.75.80:80
Cloudflare London, LLC· 1509 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
1.19 Mbps
100.0%
1 小时前
45.9.117.63:3128
NetCrafters OU· 1417 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.27 Mbps
10.3%
2 小时前
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