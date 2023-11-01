实用建议：每个活跃线程大约规划 10 个 IP——即 50 个线程至少准备 500 个 IP。需要大量 IP 来实现线程并行化和风险分散。不同地区/域名应使用不同的地址，「粘性」会话需要配备独立 IP。这样可以减少限制重叠并加速任务执行。IP 地址也需要定期休息，我们建议每天进行多次小规模轮换，以减少目标网站上的 403/429 错误。