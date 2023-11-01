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USDT（TRC20、ERC20、TON）

BTC、LTC、ETH、DASH、TRX (TRON)、TON

USDC（ERC20、Arbitrum）

银行卡 & 支付服务商#

Stripe（Visa、MasterCard、American Express 等）

Paddle（Visa、MasterCard、Google Pay、Apple Pay 及 Paddle 支持的其他支付方式）

银行卡直付（Visa、MasterCard 等）

UnionPay

俄罗斯银行卡 & SBP（通过 FreeKassa）

Intercards（俄罗斯银行卡）

SBP

WebMoney

PayPal（视地区而定）

电汇 / 银行转账

注意：可用的支付方式可能因国家/地区而异，且可能随时调整。请在结账时查看最新的支付方式列表，或通过以下方式联系客服 工单系统.

支付方式

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FineProxy 是一项全数字化服务。代理通过线上交付，支付确认后即自动激活。

在我们的网站上选择代理套餐。 使用您偏好的支付方式完成付款。 支付确认后，您的代理将自动激活。 在您的控制面板中查看代理详情，包括 IP 地址、端口、认证凭据或 IP 授权（IP 白名单）。

独享或共享 IP 套餐（取决于您选择的方案）

协议支持：HTTP、HTTPS、SOCKS5 和 UDP（适用于特定方案）

无限带宽（除非另有说明）

客户控制面板，支持 IP 轮换、过滤和代理监控（视方案而定）

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