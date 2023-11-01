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支付方式与交付
有效日期 2026年8月17日
💳 支付选项#
我们提供多种安全便捷的支付方式，帮助您快速激活代理服务：
加密货币#
- USDT（TRC20、ERC20、TON）
- BTC、LTC、ETH、DASH、TRX (TRON)、TON
- USDC（ERC20、Arbitrum）
银行卡 & 支付服务商#
- Stripe（Visa、MasterCard、American Express 等）
- Paddle（Visa、MasterCard、Google Pay、Apple Pay 及 Paddle 支持的其他支付方式）
- 银行卡直付（Visa、MasterCard 等）
- UnionPay
面向俄罗斯用户的本地支付方式#
- 俄罗斯银行卡 & SBP（通过 FreeKassa）
- Intercards（俄罗斯银行卡）
- SBP
- WebMoney
其他方式#
- PayPal（视地区而定）
- 电汇 / 银行转账
注意：可用的支付方式可能因国家/地区而异，且可能随时调整。请在结账时查看最新的支付方式列表，或通过以下方式联系客服 工单系统.
支付方式
🚀 交付 & 激活#
FineProxy 是一项全数字化服务。代理通过线上交付，支付确认后即自动激活。
工作原理：#
- 在我们的网站上选择代理套餐。
- 使用您偏好的支付方式完成付款。
- 支付确认后，您的代理将自动激活。
- 在您的控制面板中查看代理详情，包括 IP 地址、端口、认证凭据或 IP 授权（IP 白名单）。
📦 包含内容#
- 独享或共享 IP 套餐（取决于您选择的方案）
- 协议支持：HTTP、HTTPS、SOCKS5 和 UDP（适用于特定方案）
- 无限带宽（除非另有说明）
- 客户控制面板，支持 IP 轮换、过滤和代理监控（视方案而定）
- 通过工单系统提供技术支持
❓ 需要帮助？#
如需帮助，请通过工单系统联系客服。
您也可以通过以下方式联系我们 📩 [email protected]
💬 在线客服可直接在网站上使用。