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Documentación

Métodos de pago y entrega

Métodos de pago admitidos, detalles del procesamiento y qué ocurre después de confirmar un pedido de FineProxy.

Última actualización17 de agosto de 2026
Se aplica aTodos los servicios FineProxy
Corrientes 17 de agosto de 2026

💳 Opciones de pago#

Ofrecemos una variedad de métodos de pago seguros y convenientes para que pueda activar sus proxies rápidamente:

Criptomonedas#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

Tarjetas bancarias & proveedores de pago#

  • Stripe (Visa, MasterCard, American Express y más)
  • Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay y otras opciones disponibles a través de Paddle)
  • Pago directo con tarjeta (Visa, MasterCard y otras)
  • UnionPay

Opciones de pago locales para usuarios en Rusia#

  • Tarjetas bancarias rusas & SBP a través de FreeKassa
  • Intercards (tarjetas bancarias rusas)
  • SBP
  • WebMoney

Otros métodos#

  • PayPal (donde esté disponible)
  • Transferencia bancaria / pago bancario

Nota: Los métodos de pago disponibles pueden variar según el país y pueden cambiar en cualquier momento. Consulte la lista más actualizada durante el proceso de pago o contacte con soporte a través del sistema de tickets.

Opciones de pago

Opciones de pago

🚀 Entrega & Activación#

FineProxy es un servicio completamente digital. Los proxies se entregan en línea y se activan automáticamente tras la confirmación exitosa del pago.

Cómo funciona:#

  1. Elija un paquete de proxies en nuestro sitio web.
  2. Pague con su método de pago preferido.
  3. Sus proxies se activan automáticamente una vez confirmado el pago.
  4. Consulte los detalles de sus proxies en su panel de control, incluyendo IPs, puertos y credenciales o autorización por IP (IP whitelisting).

📦 Qué incluye#

  • Paquetes de IP dedicadas o compartidas (según su plan)
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS5 y UDP (para planes específicos)
  • Ancho de banda ilimitado (salvo que se indique lo contrario)
  • Panel de cliente con rotación de IP, filtrado y monitoreo de proxies (disponible según el plan contratado)
  • Soporte técnico a través del sistema de tickets

❓ ¿Necesita ayuda?#

Si necesita asistencia, póngase en contacto con el soporte a través del sistema de tickets.
También puede comunicarse con nosotros en 📩 [email protected]
💬 El chat en vivo está disponible directamente en el sitio web.