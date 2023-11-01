Documentación
Métodos de pago y entrega
Métodos de pago admitidos, detalles del procesamiento y qué ocurre después de confirmar un pedido de FineProxy.
💳 Opciones de pago#
Ofrecemos una variedad de métodos de pago seguros y convenientes para que pueda activar sus proxies rápidamente:
Criptomonedas#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
Tarjetas bancarias & proveedores de pago#
- Stripe (Visa, MasterCard, American Express y más)
- Paddle (Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay y otras opciones disponibles a través de Paddle)
- Pago directo con tarjeta (Visa, MasterCard y otras)
- UnionPay
Opciones de pago locales para usuarios en Rusia#
- Tarjetas bancarias rusas & SBP a través de FreeKassa
- Intercards (tarjetas bancarias rusas)
- SBP
- WebMoney
Otros métodos#
- PayPal (donde esté disponible)
- Transferencia bancaria / pago bancario
Nota: Los métodos de pago disponibles pueden variar según el país y pueden cambiar en cualquier momento. Consulte la lista más actualizada durante el proceso de pago o contacte con soporte a través del sistema de tickets.
Opciones de pago
🚀 Entrega & Activación#
FineProxy es un servicio completamente digital. Los proxies se entregan en línea y se activan automáticamente tras la confirmación exitosa del pago.
Cómo funciona:#
- Elija un paquete de proxies en nuestro sitio web.
- Pague con su método de pago preferido.
- Sus proxies se activan automáticamente una vez confirmado el pago.
- Consulte los detalles de sus proxies en su panel de control, incluyendo IPs, puertos y credenciales o autorización por IP (IP whitelisting).
📦 Qué incluye#
- Paquetes de IP dedicadas o compartidas (según su plan)
- Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS5 y UDP (para planes específicos)
- Ancho de banda ilimitado (salvo que se indique lo contrario)
- Panel de cliente con rotación de IP, filtrado y monitoreo de proxies (disponible según el plan contratado)
- Soporte técnico a través del sistema de tickets
❓ ¿Necesita ayuda?#
Si necesita asistencia, póngase en contacto con el soporte a través del sistema de tickets.
También puede comunicarse con nosotros en 📩 [email protected]
💬 El chat en vivo está disponible directamente en el sitio web.