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Proxies en volumen

Proxies IPv4 en volumen distribuidos en múltiples subredes /24 — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, entrega inmediata, diseñados para scraping a gran escala y verificación de anuncios.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su plan de proxies masivos.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de centro de datos distribuidos en subredes disponibles
  • Exportar mi lista masiva de proxies como JSON
  • Filtrar mi lista proxy por país o subred
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi paquete de proxies masivo
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis órdenes proxy grandes
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Un servicio impresionante. Los proxies están disponibles en poco tiempo después del pago. Tener un montón de IP `s hace mi trabajo más productivo. Aprecio una buena velocidad y el tráfico ilimitado también.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!

hamzaerkoDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Servicio proxy rápido y fiable con excelente tiempo de funcionamiento, gran soporte y precios asequibles. ¡Perfecto para tareas seguras de navegación y automatización!

MargaretSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido una herramienta confiable para mis necesidades de negocio. Los proxies son rápidos, estables y accesibles desde muchos lugares. Es asequible y el equipo de servicio al cliente es sensible y conocedor. Altamente recomendado para cualquier persona que lo necesite. leer esto y escribir otra onle

W3sazzadProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué los proxies en volumen son más baratos por IP?Costes fijos

Costes fijos. Ancho de banda, hardware, monitorización: operar un proxy o diez mil le cuesta al proveedor prácticamente lo mismo. A gran escala, esos gastos generales se reparten entre más direcciones. El producto no cambia; las cuentas simplemente cuadran.

¿Cómo se compone un paquete? ¿Compartiré subredes con otros clientes?Subredes aleatorias

Usted elige un país. FineProxy asigna las IP de forma aleatoria entre las subredes /24 disponibles, no desde un único bloque. El aislamiento total no está garantizado en los paquetes a granel, pero la distribución aleatoria hace que las coincidencias significativas sean poco frecuentes.

¿Existen límites de uso?Límites de concurrencia

Cada tarifa incluye un límite de conexiones simultáneas. El volumen de solicitudes dentro de cada sesión depende de usted — mantenga un ritmo similar al humano con intervalos variados. Los sitios detectan patrones más rápido que el volumen bruto.

Mis IP se siguen bloqueando aunque el pool sea grande. ¿Qué ocurre?Compruebe las señales

Si distintas IP reciben el mismo bloqueo, revise primero el fingerprint de su cliente, las cabeceras y el timing de las solicitudes. Los sistemas anti-bot en 2025–2026 analizan firmas TLS, ejecución de JavaScript y señales de comportamiento, no solo la dirección IP.

¿Cuál es la diferencia entre los paquetes a granel y los proxies dedicados?Exclusividad y volumen

Los proxies dedicados garantizan acceso exclusivo a cada IP — nadie más la utiliza durante su período de alquiler. Los paquetes en volumen también emplean direcciones propiedad de FineProxy, pero su precio está diseñado para grandes cantidades: menor coste por IP, mayores volúmenes. En ambos casos, nada se revende de terceros.

¿Cómo funciona la rotación: es automática o manual?Controla la rotación

Usted controla la rotación desde su lado. La API devuelve su lista completa de IP en texto plano o JSON, y usted define la lógica: rotar por solicitud, por sesión o con un temporizador. No hay rotación automática forzada, lo que le permite ajustar el ritmo a la tolerancia de cada objetivo.

¿Puedo combinar países en un mismo pedido?

Sí. Seleccione varios países durante el proceso de compra. La disponibilidad depende de nuestro pool actual en cada región.

¿Qué tan rápido están disponibles los proxies tras la compra?Tras el pago

Inmediatamente después del pago. La lista de IP aparece en su panel de control. Para pedidos grandes —varios miles de direcciones— la generación de la lista tarda unos minutos.

Guía

Proxies a granel: lo que importa cuando compra miles de IP

3 min leedEquipo de red FineProxy

Cuando compra direcciones proxy a granel en FineProxy, la lista de IP con credenciales aparece en su panel de control justo después del pago. Somos propietarios de todas las direcciones del pool —más de 100 000 IPv4 en múltiples ASN—, así que no hay sobrecostes de intermediarios ni IP recicladas de redes de terceros.

El precio por IP disminuye con el volumen, y el tráfico es ilimitado independientemente del tamaño del paquete. Eso simplifica la planificación del presupuesto: conoces el coste desde el principio y no aumenta con el uso.

La distribución en subnets es lo que mantiene vivo tu pool

Los sistemas anti-bot bloquean subnets /24 completas —las 256 direcciones de un bloque— cuando detectan actividad sospechosa en unas pocas de ellas. Si tus 10.000 IPs están en 40 subnets, un solo objetivo agresivo puede inutilizar una gran parte del pool en una noche.

FineProxy distribuye los pedidos masivos de forma aleatoria entre los bloques /24 disponibles. Un baneo en una subnet no se propaga al resto. Es poco probable que dos clientes que trabajen con el mismo objetivo compartan subnet. La mayoría de los proveedores de proxies en volumen ni siquiera mencionan la diversidad de subnets, pero para scraping a gran escala o verificación de anuncios, es lo que marca la diferencia entre un pool que dura meses y uno que se degrada en semanas.

Cuántas IPs necesitas realmente

Según la investigación de The Web Scraping Club, las tasas seguras de solicitudes por IP son aproximadamente:

  • Tipo de objetivo: Solicitudes por IP por hora
  • Plataformas de redes sociales: 30–60
  • Sitios de comercio electrónico: 100–300
  • Sitios de noticias y contenido: 300+

Si necesitas 100.000 páginas de producto por hora en un sitio que tolera ~200 solicitudes/hora por IP, eso requiere al menos 500 IPs. Duplica esa cifra por seguridad. Un equipo que monitorea precios en varios marketplaces de múltiples países fácilmente necesita decenas de miles.

Rotación y acceso a la API

Cuando se tienen miles de IP, rotarlas manualmente no es viable. FineProxy proporciona un endpoint de API que permite obtener la lista actualizada de IP, filtrar por país o subred e inyectar las direcciones directamente en su scraper o herramienta de automatización. Puede rotar las IP desde su lado — por solicitud, por sesión o en un intervalo fijo — utilizando la lista que la API devuelve en formato texto plano o JSON. No hay rotación automática forzada: usted controla la lógica, algo crucial cuando distintos objetivos requieren estrategias de ritmo diferentes.

No todos los bloqueos significan IPs en mal estado

Incluso con la cantidad correcta de IP y una rotación adecuada, seguirá viendo bloqueos en algunas direcciones. Si el mismo error aparece en distintas IP, el problema generalmente no son las direcciones en sí.

La investigación de Proxyway’s de 2025 muestra que incluso las mejores configuraciones de scraping alcanzan solo un 85–93% de tasa de éxito. El resto depende de las huellas TLS, headers inconsistentes, verificaciones de JavaScript o intervalos de tiempo idénticos entre solicitudes. Las IPs limpias son una capa; el comportamiento de tu scraper es la otra.

¿Quiere probar el servicio con su propia carga de trabajo? Configure y pague Proxies por 48 horas y ejecute después las pruebas anteriores con sus propias tareas.