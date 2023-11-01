Cuando compra direcciones proxy a granel en FineProxy, la lista de IP con credenciales aparece en su panel de control justo después del pago. Somos propietarios de todas las direcciones del pool —más de 100 000 IPv4 en múltiples ASN—, así que no hay sobrecostes de intermediarios ni IP recicladas de redes de terceros.

El precio por IP disminuye con el volumen, y el tráfico es ilimitado independientemente del tamaño del paquete. Eso simplifica la planificación del presupuesto: conoces el coste desde el principio y no aumenta con el uso.

La distribución en subnets es lo que mantiene vivo tu pool

Los sistemas anti-bot bloquean subnets /24 completas —las 256 direcciones de un bloque— cuando detectan actividad sospechosa en unas pocas de ellas. Si tus 10.000 IPs están en 40 subnets, un solo objetivo agresivo puede inutilizar una gran parte del pool en una noche.

FineProxy distribuye los pedidos masivos de forma aleatoria entre los bloques /24 disponibles. Un baneo en una subnet no se propaga al resto. Es poco probable que dos clientes que trabajen con el mismo objetivo compartan subnet. La mayoría de los proveedores de proxies en volumen ni siquiera mencionan la diversidad de subnets, pero para scraping a gran escala o verificación de anuncios, es lo que marca la diferencia entre un pool que dura meses y uno que se degrada en semanas.

Cuántas IPs necesitas realmente

Según la investigación de The Web Scraping Club, las tasas seguras de solicitudes por IP son aproximadamente:

Tipo de objetivo: Solicitudes por IP por hora

Plataformas de redes sociales: 30–60

Sitios de comercio electrónico: 100–300

Sitios de noticias y contenido: 300+

Si necesitas 100.000 páginas de producto por hora en un sitio que tolera ~200 solicitudes/hora por IP, eso requiere al menos 500 IPs. Duplica esa cifra por seguridad. Un equipo que monitorea precios en varios marketplaces de múltiples países fácilmente necesita decenas de miles.

Rotación y acceso a la API

Cuando se tienen miles de IP, rotarlas manualmente no es viable. FineProxy proporciona un endpoint de API que permite obtener la lista actualizada de IP, filtrar por país o subred e inyectar las direcciones directamente en su scraper o herramienta de automatización. Puede rotar las IP desde su lado — por solicitud, por sesión o en un intervalo fijo — utilizando la lista que la API devuelve en formato texto plano o JSON. No hay rotación automática forzada: usted controla la lógica, algo crucial cuando distintos objetivos requieren estrategias de ritmo diferentes.

No todos los bloqueos significan IPs en mal estado

Incluso con la cantidad correcta de IP y una rotación adecuada, seguirá viendo bloqueos en algunas direcciones. Si el mismo error aparece en distintas IP, el problema generalmente no son las direcciones en sí.

La investigación de Proxyway’s de 2025 muestra que incluso las mejores configuraciones de scraping alcanzan solo un 85–93% de tasa de éxito. El resto depende de las huellas TLS, headers inconsistentes, verificaciones de JavaScript o intervalos de tiempo idénticos entre solicitudes. Las IPs limpias son una capa; el comportamiento de tu scraper es la otra.