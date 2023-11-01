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Proxy de Australia

Proxies IPv4 estáticos fiables en Australia — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% de uptime, tráfico ilimitado

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en Australia y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy para mi tráfico proxy australiano
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

¡Increíble para los juegos! No más geo-restricciones y la velocidad es increíble. 5/5

Gamer_GalPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

FineProxy.org impresiona con su fiabilidad y variedad de proxys para diferentes propósitos. La gama de países es amplia, la conexión es fácil y el anonimato está garantizado. Adecuado para uso personal y de negocios.

HanrikSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

¡Excelente servicio proxy! La configuración fue rápida y fácil, las velocidades son rápidas y la conexión es muy estable. No he tenido problemas con el tiempo de inactividad, y el tablero es fácil de usar.

vipallc2020Norton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

He probado este proveedor y esta es mi opinión: es muy fácil de usar y compartir gracias a la autenticación mediante credenciales o IP; en mi caso ha sido rápido y estable y, por último, ofrece un buen precio.

Yomi DrogoTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Trabajo fantástico Trabajo fantástico – Impresionantes proxies ¡Trabajo fantástico, equipo! Acabo de descubrir este servicio y estoy realmente impresionado — el valor que está ofreciendo por el precio es increíble. ¿Y ahora con acceso residencial ilimitado? Ese es el siguiente nivel. Enorme respeto a todos ustedes. ¡Definitivamente regresaré!

hamzaerkoDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Muy buen producto, me gusta.Todo funciona bien ilimitado tráfico, velocidad máxima y precio más bajo en el mercado.Siempre disponible y sensible soporte técnico.Y voy a asesorar a mis amigos.

Anna FletcherPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Realmente se necesitan IP locales para hacer scraping de realestate.com.au?

Sí. REA Group filtra el tráfico por geolocalización: las IP no australianas enfrentan desafíos Kasada más estrictos y tasas de bloqueo más altas. Su sistema inspecciona los handshakes TLS y ejecuta validación JS oculta en la capa de datos ArgonautExchange. Las IP australianas de datacenter funcionan para solicitudes básicas, pero el scraping sostenido rinde mejor con proxies ISP. El robots.txt de realestate.com.au prohíbe explícitamente el acceso automatizado.

¿Puedo ver Kayo Sports desde fuera de Australia?Kayo está bloqueado.

Kayo está restringido a IP australianas. Su detección va más allá de una simple consulta geográfica: verifican la reputación de la IP contra rangos conocidos de VPN y datacenter. Los proxies ISP en Telstra u Optus pasan de forma más fiable que los de datacenter. El plan Standard cuesta 29,99 $ al mes, el Premium 45,99 $ con 4K. ABC iview (gratuito, con anuncios) es más fácil: las IP de datacenter suelen funcionar ahí. Stan y Binge se sitúan en un punto intermedio.

¿Qué cambió en la Ley de Privacidad de Australia de 2024 respecto al scraping?La privacidad y

La Privacy and Other Legislation Amendment Act se aprobó en diciembre de 2024 — la mayor reforma de privacidad desde la ley original. Creó un ilícito civil por invasiones graves de la privacidad y nuevos delitos de doxxing en el Código Penal. La OAIC publicó un documento debate recomendando la prohibición del screen scraping. Para datos no personales (precios de productos, conteos de listados, metadatos de propiedades) el riesgo legal es menor, pero el scraping que captura nombres, correos electrónicos o datos de contacto ahora conlleva sanciones más severas.

¿Necesito IPs australianas para monitorear precios en retailers locales?Demanda por OzBargain

OzBargain impulsa la demanda de seguimiento de precios en Australia: herramientas como Price Hipster y PriceTracking monitorizan Woolworths, Coles, Amazon AU y JB Hi-Fi. Estas herramientas necesitan acceso autorizado o enfrentan bloqueos. Si está desarrollando su propio rastreador, los sitios de retail australianos verifican la IP del visitante para aplicar precios según la ubicación geográfica: una IP no australiana puede mostrar precios diferentes o ser redirigida por completo. Proxies dedicados de FineProxy con IPs australianas mantienen sesiones consistentes durante los ciclos de monitoreo.

¿Es difícil hacer scraping de carsales.com.au?Carsales utiliza bot

Carsales utiliza detección de bots: Bright Data vende un scraper dedicado para este sitio, lo que da una idea de que no es algo trivial. El sitio sirve contenido dinámico mediante renderizado JavaScript. Las IPs australianas reciben menos desafíos que las extranjeras. Si está extrayendo tendencias de precios o inventario de concesionarios en miles de listados, los proxies de datacenter con IPs australianas funcionan: añada un navegador headless y mantenga las sesiones realistas.

Proxies Australia en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Australia, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
2 en línea·¿Necesita más? →
114.111.151.41:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
947 Kbps
70.0%
1 h
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnónimoSydney
896 Kbps
36.2%
2 h
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