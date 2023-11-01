是的，非常适合。虽然这些是数据中心代理，但在所有主流 GeoIP 数据库中均被正确识别为以色列 IP。这对于服务器端 IP 来说是一项稀缺特性，可确保您在访问 Yad2 和 Zap 等本地平台时获得高成功率和稳定性，且不会触发安全警报。