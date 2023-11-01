配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个 独享 IP 用于 一个 crypto trading bot
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 crypto 代理服务
- 导出我的 crypto 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的加密货币代理服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 crypto 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样
向你们这些尊敬的读者们问好，阅读这篇谦逊的书评。让我稍微谈谈代理服务器。在我看来，代理服务器在不同情况下和用途上都非常有用。我觉得FineProxy是个不错的选择，尤其是工作速度。它在使用上也是一种舒适。我已经用了FineProxy两个月了，真的很满意。
最低订单
非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。
我需要一个可靠的轮换代理方案来进行数据研究，而这个服务达到了预期。100个IP全都干净、响应迅速。客服在一小时内回答了我关于设置的问题。我会毫不犹豫地续订。
API 和智能代理访问
我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。
转用FineProxy是我做过的最明智的决定之一。设置过程非常顺利，他们的代理与我现有的工具无缝集成。真正让它们与众不同的是，他们带来的安心——知道我随时都能使用干净且强劲的IP池。强烈推荐给任何寻求无忧代理服务的人！
交易所会封禁数据中心 IP 吗？不会
不会。Binance、Kraken、Bybit——它们都通过 API 密钥进行身份验证，不会检查您的 IP 是住宅还是数据中心。它们封禁的是超出速率限制的 IP。只要每个 IP 上的请求保持在限额以内，数据中心代理完全可以正常使用。
交易机器人需要多少个代理？每个机器人一个
最简单的做法是每个机器人实例分配一个 IP。如果您在 3 个交易所上运行 5 个机器人，根据请求频率的高低，5-15 个 IP 即可覆盖需求。FineProxy 支持随时按需添加 IP，无需提前预估。
延迟对加密交易代理重要吗？重要
是的。对于套利和做市策略，每一毫秒都至关重要。数据中心代理通常可以提供 10-50ms 的延迟，对于大多数策略来说已经足够快。如果您需要低于 10ms 的延迟，最好选择物理上靠近交易所服务器的代理——Binance 主要运行在 AWS 东京节点，Kraken 分布在美国/欧洲多个数据中心，Bybit 则位于 AWS 新加坡。
一个代理可以用于多个交易所吗？最好分开
可以共用，但建议分开使用。速率限制是按 IP 计算的，如果某个交易所的机器人消耗了大量请求，不会影响您与其他交易所的连接。清晰的隔离也能让问题排查更加方便。
FineProxy 支持 Freqtrade、Hummingbot 和其他机器人框架吗？可以
可以。任何支持 HTTP、HTTPS 或 SOCKS5 代理设置的机器人都可以直接配合 FineProxy 使用。Freqtrade 和 Hummingbot 均支持通过环境变量（http_proxy、https_proxy）或直接在交易所连接配置中设置代理。对于使用 WebSocket 数据流的机器人，请在客户端中设置 SOCKS5 代理地址——它比 HTTP 代理更擅长处理持久连接。