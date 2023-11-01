LinkedIn 对自动化操作并不友好。无论您是在进行外展营销、抓取潜在客户数据，还是只是想从平台不可用的地区访问账号——迟早都会遇到限制。以下是实际会发生的情况，以及代理如何帮助您解决这些问题。
行为模式问题
LinkedIn 不仅仅统计您的操作次数。它还会追踪您的行为模式——点击速度、连接请求之间的时间间隔、页面浏览方式、是否滚动浏览还是直接跳到「Connect」按钮。如果您的行为看起来像机器操作，即使每天只发送 20 个连接请求也可能触发警告。出问题的早期信号包括：被强制登出、弹出
为什么您的 IP 至关重要
LinkedIn 维护着与数据中心关联的 IP 段列表。如果您的 IP 属于已知的托管服务商，平台会对该地址发出的每一个操作都格外警惕。将数据中心 IP 与任何自动化操作结合使用，很容易遭遇 403 错误或账号被完全限制。这就是为什么住宅代理是所有涉及账户操作场景的默认选择。它们看起来像普通家庭宽带连接，LinkedIn 没有理由标记它们。话虽如此，数据中心代理并非毫无用处。对于抓取公开的职位列表或公司页面——这类不需要登录账号的任务——只要做好 IP 轮换，数据中心 IP 完全可以胜任。FineProxy 提供的独享数据中心 IP 不会被数百个用户共享，这在实际使用中差别很大。
如何为您的任务选择合适的代理
用于潜在客户开发和外展——每个账户使用一个静态住宅 IP。不共享、不切换。LinkedIn 会将您的账户与地理位置绑定，从纽约突然跳转到新加坡会立即触发风控。对于大规模抓取——使用动态代理，每 200-300 个请求后切换 IP。数据中心代理速度快、成本低，非常适合这类任务。FineProxy 拥有 100,000 个数据中心 IP 的代理池，为您提供充足的资源。用于从受限地区访问 LinkedIn——一个代理即可从任何位置打开 LinkedIn。选择平台可用国家的服务器即可。FineProxy 的 ISP 代理是这种场景的绝佳选择，因为它们兼具数据中心级别的速度和归属于真实互联网服务商的 IP 地址。
别忘了浏览器指纹
仅有一个干净的 IP 是不够的。LinkedIn 还会检测您的浏览器指纹——User-Agent 字符串、HTTP 请求头、屏幕分辨率、时区和语言设置。如果您的指纹与代理所在地理位置不匹配，或者看起来像默认的无头浏览器特征，即使使用住宅 IP 也会被标记。请使用指纹浏览器，或确保您的自动化工具（Phantombuster、Dux-Soup、Linked Helper 等）发送的请求头真实自然，且与代理位置一致。FineProxy 的代理可与所有主流 LinkedIn 自动化平台无缝配合，IP 方面无需担心——只需确保您的其他设置同样匹配即可。
预热规则
新账号或长期未活跃的账号需要一个预热期。不要一创建好账号就接入自动化工具，第一天就发送 100 个请求。先手动操作——浏览内容、点赞几篇帖子、手动发送 5-10 个连接请求。在 2-3 周内逐步增加操作量。LinkedIn 会将您当前的活动与历史记录进行对比，因此从零直接跳到高强度自动化是被限制的最快途径。
一个代理，一个账户
这是多账号操作中最重要的一条规则。每个 LinkedIn 账户都需要自己的独享 IP。如果两个账户共享同一个 IP，LinkedIn 就会将它们关联起来——一旦其中一个被封，另一个也会跟着被封。