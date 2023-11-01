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解锁 LinkedIn

LinkedIn 专用 IPv4 代理：每个账户一个独立 IP，100,000 数据中心 IP 可供抓取，支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，即时交付。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： ISP.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起本页推荐ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买100 ISP IP 用于 LinkedIn 账户管理
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

运行账户

我在这个服务工作了一年多，一切都很正常，没有封禁或争执！操作简单，没有多余的功能，这就是全部所需。我是在洗澡时做的！我发现这个代理没有任何缺陷。

Anton SmirnovFineProxy 内部平台译自英语来源

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

位置与库存

FineProxy是一家稳健的代理服务提供商，拥有全球丰富的服务器选择。我已经使用他们的服务几个月了，主要是SEO工具和市场调研，性能一直都很稳定。连接速度很快，IP 很少被标记或屏蔽。他们的仪表盘操作简单，设置代理也很简单。客服专业，回复咨询迅速。价格结构具有竞争力，尤其是散装套餐。总体而言，Fineproxy.org在个人和商业用途中都提供了卓越的性价比和可靠的服务。

KavieDieg, 去年译自英语来源

我对FineProxy的服务非常满意。他们的代理网络庞大且强大，提供稳定且快速的连接。他们的网站操作简单，技术支持响应迅速且乐于助人。对于那些想要保障浏览安全或绕过地理限制的人来说，这是一个稳妥的选择。

amarghezaliSaasHub, 2 年多前译自英语来源

负载下速度

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

有史以来最好的代理服务。强烈推荐。用了8月多，没遇到任何问题。

matTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
LinkedIn 会封锁数据中心代理吗？有时会

并非所有数据中心代理都会被封，但 LinkedIn 确实会标记属于已知托管服务商的 IP 段。多人共用的共享数据中心 IP 很快就会被封锁。而独享数据中心 IP——比如 FineProxy 提供的——表现要好得多，因为只有您一个人使用该地址。对于任何涉及账号登录的操作，住宅代理或 ISP 代理仍然是更安全的选择。

遇到 "403 Forbidden" 错误该怎么办？更换 IP

这通常意味着 LinkedIn 已经封锁了您的 IP。请切换到其他代理，清除 Cookie，并至少等待几个小时再重试。如果问题持续出现，说明您的代理服务商的 IP 很可能已经在 LinkedIn 上被标记——建议更换一家拥有优质 LinkedIn 代理的服务商，例如 FineProxy，其 IP 纯净度更高且不会超售。

我可以用一个代理管理多个 LinkedIn 账户吗？不可以

不可以。LinkedIn 会追踪哪些 IP 访问了哪些账户。两个账户使用同一个 IP，看起来就像同一个人在钻系统漏洞。请始终为每个账户使用一个独享代理。

如果我的账户被限制了怎么办？停止自动化

立即停止所有自动化操作。退出所有工具的登录。清除浏览器数据。等待 48-72 小时——在此期间不要尝试登录。等待期结束后，使用干净的 IP（住宅或 ISP 代理）手动登录。如果限制仍未解除，请准备好身份证明联系 LinkedIn 客服。

哪种代理类型最适合 LinkedIn 数据抓取？取决于是否登录

如果是抓取公开页面而无需登录，带轮换功能的数据中心代理效果很好。如果需要在登录状态下抓取数据，请使用住宅代理——每个账号对应一个 IP。FineProxy 的数据中心代理池（100,000 IP）是大规模公开数据采集的可靠选择，能同时满足您对数量和速度的需求。

指南

LinkedIn 如何发现您——以及应对之策

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

LinkedIn 对自动化操作并不友好。无论您是在进行外展营销、抓取潜在客户数据，还是只是想从平台不可用的地区访问账号——迟早都会遇到限制。以下是实际会发生的情况，以及代理如何帮助您解决这些问题。

行为模式问题

LinkedIn 不仅仅统计您的操作次数。它还会追踪您的行为模式——点击速度、连接请求之间的时间间隔、页面浏览方式、是否滚动浏览还是直接跳到「Connect」按钮。如果您的行为看起来像机器操作，即使每天只发送 20 个连接请求也可能触发警告。出问题的早期信号包括：被强制登出、弹出

为什么您的 IP 至关重要

LinkedIn 维护着与数据中心关联的 IP 段列表。如果您的 IP 属于已知的托管服务商，平台会对该地址发出的每一个操作都格外警惕。将数据中心 IP 与任何自动化操作结合使用，很容易遭遇 403 错误或账号被完全限制。这就是为什么住宅代理是所有涉及账户操作场景的默认选择。它们看起来像普通家庭宽带连接，LinkedIn 没有理由标记它们。话虽如此，数据中心代理并非毫无用处。对于抓取公开的职位列表或公司页面——这类不需要登录账号的任务——只要做好 IP 轮换，数据中心 IP 完全可以胜任。FineProxy 提供的独享数据中心 IP 不会被数百个用户共享，这在实际使用中差别很大。

如何为您的任务选择合适的代理

用于潜在客户开发和外展——每个账户使用一个静态住宅 IP。不共享、不切换。LinkedIn 会将您的账户与地理位置绑定，从纽约突然跳转到新加坡会立即触发风控。对于大规模抓取——使用动态代理，每 200-300 个请求后切换 IP。数据中心代理速度快、成本低，非常适合这类任务。FineProxy 拥有 100,000 个数据中心 IP 的代理池，为您提供充足的资源。用于从受限地区访问 LinkedIn——一个代理即可从任何位置打开 LinkedIn。选择平台可用国家的服务器即可。FineProxy 的 ISP 代理是这种场景的绝佳选择，因为它们兼具数据中心级别的速度和归属于真实互联网服务商的 IP 地址。

别忘了浏览器指纹

仅有一个干净的 IP 是不够的。LinkedIn 还会检测您的浏览器指纹——User-Agent 字符串、HTTP 请求头、屏幕分辨率、时区和语言设置。如果您的指纹与代理所在地理位置不匹配，或者看起来像默认的无头浏览器特征，即使使用住宅 IP 也会被标记。请使用指纹浏览器，或确保您的自动化工具（Phantombuster、Dux-Soup、Linked Helper 等）发送的请求头真实自然，且与代理位置一致。FineProxy 的代理可与所有主流 LinkedIn 自动化平台无缝配合，IP 方面无需担心——只需确保您的其他设置同样匹配即可。

预热规则

新账号或长期未活跃的账号需要一个预热期。不要一创建好账号就接入自动化工具，第一天就发送 100 个请求。先手动操作——浏览内容、点赞几篇帖子、手动发送 5-10 个连接请求。在 2-3 周内逐步增加操作量。LinkedIn 会将您当前的活动与历史记录进行对比，因此从零直接跳到高强度自动化是被限制的最快途径。

一个代理，一个账户

这是多账号操作中最重要的一条规则。每个 LinkedIn 账户都需要自己的独享 IP。如果两个账户共享同一个 IP，LinkedIn 就会将它们关联起来——一旦其中一个被封，另一个也会跟着被封。