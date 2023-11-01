LinkedIn 对自动化操作并不友好。无论您是在进行外展营销、抓取潜在客户数据，还是只是想从平台不可用的地区访问账号——迟早都会遇到限制。以下是实际会发生的情况，以及代理如何帮助您解决这些问题。

行为模式问题

LinkedIn 不仅仅统计您的操作次数。它还会追踪您的行为模式——点击速度、连接请求之间的时间间隔、页面浏览方式、是否滚动浏览还是直接跳到「Connect」按钮。如果您的行为看起来像机器操作，即使每天只发送 20 个连接请求也可能触发警告。出问题的早期信号包括：被强制登出、弹出

为什么您的 IP 至关重要

LinkedIn 维护着与数据中心关联的 IP 段列表。如果您的 IP 属于已知的托管服务商，平台会对该地址发出的每一个操作都格外警惕。将数据中心 IP 与任何自动化操作结合使用，很容易遭遇 403 错误或账号被完全限制。这就是为什么住宅代理是所有涉及账户操作场景的默认选择。它们看起来像普通家庭宽带连接，LinkedIn 没有理由标记它们。话虽如此，数据中心代理并非毫无用处。对于抓取公开的职位列表或公司页面——这类不需要登录账号的任务——只要做好 IP 轮换，数据中心 IP 完全可以胜任。FineProxy 提供的独享数据中心 IP 不会被数百个用户共享，这在实际使用中差别很大。